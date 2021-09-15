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Сотрудник МВД спровоцировал смертельное ДТП в Вадул-луй-Водэ
Сотрудник МВД спровоцировал смертельное ДТП в Вадул-луй-Водэ
Сотрудник МВД спровоцировал смертельное ДТП в Вадул-луй-Водэ
2021-09-15T16:55+0300
2021-09-15T16:55+0300
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дтп
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Министерство внутренних дел подтвердило, что к дорожной аварии, произошедшей вечером во вторник в Вадул-луй-Водэ, причастен сотрудник Службы информационных технологий МВД.Министерство предоставило подробности этого дела и упомянуло, что совершивший наезд водитель, оказавшийся сотрудником МВД, на момент аварии не находился в состоянии алкогольного опьянения. В то же время Служба информационных технологий МВД инициировала внутреннее служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства.Во вторник вечером, около 20.00, в Вадул-луй-Водэ 54-летний мужчина попал под машину, когда переходил улицу по правилам. Наезд совершил автомобиль, которым управлял 59-летний водитель. В результате ДТП пешеход получил многочисленные травмы и был госпитализирован.Утром в среду из-за серьезных травм пострадавший скончался в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до семи лет лишения свободы с лишением права управления автомобилем.
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в молдове, дтп

Сотрудник МВД спровоцировал смертельное ДТП в Вадул-луй-Водэ

16:55 15.09.2021
214
© Sputnik / Mihai CarausGirofar
Girofar - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
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В результате наезда на пешехода, переходившего улицу по правилам, потерпевший скончался.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Министерство внутренних дел подтвердило, что к дорожной аварии, произошедшей вечером во вторник в Вадул-луй-Водэ, причастен сотрудник Службы информационных технологий МВД.
Министерство предоставило подробности этого дела и упомянуло, что совершивший наезд водитель, оказавшийся сотрудником МВД, на момент аварии не находился в состоянии алкогольного опьянения. В то же время Служба информационных технологий МВД инициировала внутреннее служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства.
ДТП с участием патрульной машины - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
Общество
Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали
13 сентября, 12:00
255
Во вторник вечером, около 20.00, в Вадул-луй-Водэ 54-летний мужчина попал под машину, когда переходил улицу по правилам. Наезд совершил автомобиль, которым управлял 59-летний водитель. В результате ДТП пешеход получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
Утром в среду из-за серьезных травм пострадавший скончался в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до семи лет лишения свободы с лишением права управления автомобилем.
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