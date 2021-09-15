https://ru.sputnik.md/20210915/sotrudnik-mvd-sprovotsiroval-smertelnoe-dtp-v-vadul-luy-vode-44771903.html

Сотрудник МВД спровоцировал смертельное ДТП в Вадул-луй-Водэ

Сотрудник МВД спровоцировал смертельное ДТП в Вадул-луй-Водэ

Сотрудник МВД спровоцировал смертельное ДТП в Вадул-луй-Водэ

2021-09-15T16:55+0300

2021-09-15T16:55+0300

2021-09-15T16:55+0300

общество

в молдове

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1b/34903567_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6686743521d3bd1bd1ede752fd79e202.jpg

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Министерство внутренних дел подтвердило, что к дорожной аварии, произошедшей вечером во вторник в Вадул-луй-Водэ, причастен сотрудник Службы информационных технологий МВД.Министерство предоставило подробности этого дела и упомянуло, что совершивший наезд водитель, оказавшийся сотрудником МВД, на момент аварии не находился в состоянии алкогольного опьянения. В то же время Служба информационных технологий МВД инициировала внутреннее служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства.Во вторник вечером, около 20.00, в Вадул-луй-Водэ 54-летний мужчина попал под машину, когда переходил улицу по правилам. Наезд совершил автомобиль, которым управлял 59-летний водитель. В результате ДТП пешеход получил многочисленные травмы и был госпитализирован.Утром в среду из-за серьезных травм пострадавший скончался в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до семи лет лишения свободы с лишением права управления автомобилем.

https://ru.sputnik.md/20210913/ekipazh-politsii-ugodil-dtp-politseyskogo-gospitalizirovali-44706262.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

в молдове, дтп