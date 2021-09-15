https://ru.sputnik.md/20210915/tochnyy-prognoz-pogody-44749156.html

Самый точный прогноз погоды: когда в Молдове похолодает

Самый точный прогноз погоды: когда в Молдове похолодает

Самый точный прогноз погоды на 16 и 17 сентября Gismeteo

2021-09-15T07:00+0300

2021-09-15T07:00+0300

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прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 сентября: ночью от +13 до +15, днем от +24 до +26."На юге республики сформировались условия для чрезвычайной пожарной опасности. Велика вероятность возгорания лесов и сельхозугодий", – говорится в сообщении синоптиков.Теплая погода в Молдове сохранится до 17 сентября. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +29 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +18 градусов, без осадков.Затем начнет холодать. Так, 18 сентября температура воздуха снизится до +23 градусов и прогнозируются дожди. К 20 сентября похолодает до +17 днем.Праздники и народные приметыПравославная церковь 15 сентября почитает память Преподобного Иоанна постника, патриарха Цареградского, преподобных Антония и Феодосия Печерских. В этот день также отмечается Явление Калужской иконы Божией Матери.Согласно народным приметам, если 15 сентября идет дождь, то осень будет сухой. Люди верили, что талисман для рожденного в этот день человека - нефрит.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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прогноз погоды