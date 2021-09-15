https://ru.sputnik.md/20210915/trener-shakhtera-my-ne-byli-silnoy-komandoy-44781242.html

Тренер "Шахтера": сегодня мы не были сильной командой

Тренер "Шахтера": сегодня мы не были сильной командой

Тираспольский "Шериф" в домашнем матче обыграл украинский клуб со счетом 2:0. 15.09.2021, Sputnik Молдова

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спорт

футбол

тирасполь

фк "шериф"

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В донецком "Шахтере" очень много хороших футболистов, которые пока еще не стали хорошей командой. Это помешало команде успешно сыграть против "Шерифа". Об этом во время послематчевой пресс-конференции заявил тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.“В футболе можно проиграть всегда. Думаю, сегодня нам не везло и, наоборот, везло "Шерифу". Но если так, то значит, мы виноваты. У моей команды есть много сильных футболистов. Но пока мы не настолько сильная команда. Потенциально мы станем такой. Профессиональна команда видит ошибки, такие как те, из-за которых мы пропустили два года. Сегодня мы еще не были сильной командой. Но вместе мы можем прогрессировать", - сказал Роберто Де Дзерби.Отвечая на вопрос о том, насколько хорошо футболисты "Шахтера" понимают тренера, Де Дзерди заявил, что команда осознает, чего требовал наставник, но признал, что в начале сезона бывают некоторые проблемы.В среду "Шериф" в домашнем матче обыграл украинский клуб со счетом 2:0.Напомним, тираспольский "Шериф" стал первой молдавской командой, сумевшей пробиться в групповой этап главного клубного европейского футбольного турнира.Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" проведет на выезде 28 сентября против мадридского "Реала".

https://ru.sputnik.md/20210915/sherif-obygral-shakhter-v-lige-chempionov-i-vozglavil-gruppu-d-44780461.html

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футбол, тирасполь, фк "шериф"