Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210915/tsena-na-gaz-v-evrope-uzhe-vyshe-840-dollarov-44757098.html
Очередная планка преодолена: цена на газ в Европе уже выше 840 долларов
Очередная планка преодолена: цена на газ в Европе уже выше 840 долларов
Цена на газ в Европе уже выше 840 долларов за ьысячу кубов
2021-09-15T09:43+0300
2021-09-15T09:57+0300
экономика
в мире
цена на газ
газ
северный поток-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44541526_0:145:3349:2029_1920x0_80_0_0_fc92e91bf4c2a19ba7a660884969419f.jpg
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды, на открытии торгов она превысила отметку в 830 долларов за тысячу кубометров, а несколькими минутами позже - 840 долларов за тысячу кубов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.35 по Кишиневу составляла 841,39 доллара за тысячу кубометров.Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода "Северный поток - 2", а также погоды, пояснял ранее РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
https://ru.sputnik.md/20210914/deputat-eksport-moldova-russia-kak-izmenitsya-tsena-gaz-44752129.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44541526_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_9f39da2cafcbcc5df238eacb46582b89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, цена на газ, газ, северный поток-2

Очередная планка преодолена: цена на газ в Европе уже выше 840 долларов

09:43 15.09.2021 (обновлено: 09:57 15.09.2021)
100
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Павел Львов
/
Перейти в фотобанк
Голубое топливо на фьючерсном рынке Европы дорожает практически на глазах.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды, на открытии торгов она превысила отметку в 830 долларов за тысячу кубометров, а несколькими минутами позже - 840 долларов за тысячу кубов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Депутат: что будет с экспортом Молдовы в Россию и как изменится цена на газ - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Радио
Депутат: что будет с экспортом Молдовы в Россию и как изменится цена на газ
Вчера, 22:18
336
1
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.35 по Кишиневу составляла 841,39 доллара за тысячу кубометров.
Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода "Северный поток - 2", а также погоды, пояснял ранее РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:05В России задержаны вербовщики в ряды террористов
09:56Где в Кишиневе 15 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:43Очередная планка преодолена: цена на газ в Европе уже выше 840 долларов
09:25Саперы Молдовы - в действии: как обезвреживают взрывчатку
09:00Воронин: заявления Майи Санду о том, "чей Крым", дорого обойдутся Молдове
08:45Мир за сутки: Роналду сбил девушку, рухнул самолет бизнес-магната, Шовин не признал вину
08:30Накажет ли Россия Молдову
08:00Брутер: как Санду и PAS будут сотрудничать с Россией
07:30Незабываемый Будулай: в этот день не стало Михая Волонтира
07:00Самый точный прогноз погоды: когда в Молдове похолодает
00:01Погодные рекорды Молдовы 15 сентября
ВчераВрачи назвали особенность организма, вызывающую тяжелое течение COVID
ВчераУникальное лекарство от Альцгеймера разработали в России
ВчераДепутат: что будет с экспортом Молдовы в Россию и как изменится цена на газ
ВчераКурс валют на среду: доллар и евро растут в цене
Вчера"Давили на меня и прокурора": интервью российского "шпиона" в Литве Палецкиса - эксклюзив
ВчераВ Британии одобрили бустерную вакцинацию - хватит половины дозы Moderna
ВчераПосольство Молдовы в России просит вывезти личный транспорт из ЕАЭС
ВчераАссоциация рестораторов: заявления Немеренко противоречат решению комиссии
ВчераПриродный газ подорожает: как это скажется на Молдове