https://ru.sputnik.md/20210915/tsena-na-gaz-v-evrope-uzhe-vyshe-840-dollarov-44757098.html
Очередная планка преодолена: цена на газ в Европе уже выше 840 долларов
Очередная планка преодолена: цена на газ в Европе уже выше 840 долларов
Цена на газ в Европе уже выше 840 долларов за ьысячу кубов
2021-09-15T09:43+0300
2021-09-15T09:43+0300
2021-09-15T09:57+0300
экономика
в мире
цена на газ
газ
северный поток-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44541526_0:145:3349:2029_1920x0_80_0_0_fc92e91bf4c2a19ba7a660884969419f.jpg
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды, на открытии торгов она превысила отметку в 830 долларов за тысячу кубометров, а несколькими минутами позже - 840 долларов за тысячу кубов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.35 по Кишиневу составляла 841,39 доллара за тысячу кубометров.Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода "Северный поток - 2", а также погоды, пояснял ранее РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
https://ru.sputnik.md/20210914/deputat-eksport-moldova-russia-kak-izmenitsya-tsena-gaz-44752129.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44541526_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_9f39da2cafcbcc5df238eacb46582b89.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, цена на газ, газ, северный поток-2
Очередная планка преодолена: цена на газ в Европе уже выше 840 долларов
09:43 15.09.2021 (обновлено: 09:57 15.09.2021)
Голубое топливо на фьючерсном рынке Европы дорожает практически на глазах.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды, на открытии торгов она превысила отметку в 830 долларов за тысячу кубометров, а несколькими минутами позже - 840 долларов за тысячу кубов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.35 по Кишиневу составляла 841,39 доллара за тысячу кубометров.
Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода "Северный поток - 2", а также погоды, пояснял ранее РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.