https://ru.sputnik.md/20210915/tsena-na-gaz-v-evrope-uzhe-vyshe-840-dollarov-44757098.html

Очередная планка преодолена: цена на газ в Европе уже выше 840 долларов

Очередная планка преодолена: цена на газ в Европе уже выше 840 долларов

Цена на газ в Европе уже выше 840 долларов за ьысячу кубов

2021-09-15T09:43+0300

2021-09-15T09:43+0300

2021-09-15T09:57+0300

экономика

в мире

цена на газ

газ

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды, на открытии торгов она превысила отметку в 830 долларов за тысячу кубометров, а несколькими минутами позже - 840 долларов за тысячу кубов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.35 по Кишиневу составляла 841,39 доллара за тысячу кубометров.Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода "Северный поток - 2", а также погоды, пояснял ранее РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

https://ru.sputnik.md/20210914/deputat-eksport-moldova-russia-kak-izmenitsya-tsena-gaz-44752129.html

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в мире, цена на газ, газ, северный поток-2