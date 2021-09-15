Коронавирус
Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации
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ВОЗ ранее призывала продлить мораторий на бустерную вакцинацию от COVID-19.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Повторная вакцинация от коронавируса не является обязательной и может привести к осложнениям. Об этом пишет группа ученых в статье, размещенной на сайте медицинского журнала Lancet.
Авторы статьи - ученые из США, Великобритании, Мексики, Ямайки, Франции, Индии и ЮАР, а также представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.
"Хотя преимущества первичной вакцинации COVID-19 явно перевешивают риски, все же они (риски) могут возникнуть, если бустерные дозы будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, особенно если речь идет о вакцинах, имеющих иммуноопосредованные побочные эффекты (такие как миокардит, который чаще встречается после второй дозы ряда мРНК-вакцин, или синдром Гийена-Барре, который ассоциируется с вакцинами COVID-19 на основе аденовирусного вектора)… Таким образом, широкомасштабная повторная вакцинация должна осуществляться только при наличии четких доказательств того, что это целесообразно", - говорится в статье.
Авторы статьи - ученые из США, Великобритании, Мексики, Ямайки, Франции, Индии и ЮАР, а также представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.
"Хотя преимущества первичной вакцинации COVID-19 явно перевешивают риски, все же они (риски) могут возникнуть, если бустерные дозы будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, особенно если речь идет о вакцинах, имеющих иммуноопосредованные побочные эффекты (такие как миокардит, который чаще встречается после второй дозы ряда мРНК-вакцин, или синдром Гийена-Барре, который ассоциируется с вакцинами COVID-19 на основе аденовирусного вектора)… Таким образом, широкомасштабная повторная вакцинация должна осуществляться только при наличии четких доказательств того, что это целесообразно", - говорится в статье.
4 августа, 19:45
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Ученые отметили, что не видят оснований проводить повторную вакцинацию, если общий иммунитет среди населения остается высоким. По мнению исследователей, снижение уровня антител не обязательно означает снижение эффективности вакцины с течением времени.
Ранее ВОЗ призывала продлить мораторий на бустерную вакцинацию от COVID-19 как минимум до конца года, чтобы в каждой стране смогли привить не менее 40% населения.