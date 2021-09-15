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Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации
Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации
Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации от коронавируса
2021-09-15T20:43+0300
2021-09-15T20:43+0300
коронавирус
вакцина
ученые
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Повторная вакцинация от коронавируса не является обязательной и может привести к осложнениям. Об этом пишет группа ученых в статье, размещенной на сайте медицинского журнала Lancet.Авторы статьи - ученые из США, Великобритании, Мексики, Ямайки, Франции, Индии и ЮАР, а также представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости."Хотя преимущества первичной вакцинации COVID-19 явно перевешивают риски, все же они (риски) могут возникнуть, если бустерные дозы будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, особенно если речь идет о вакцинах, имеющих иммуноопосредованные побочные эффекты (такие как миокардит, который чаще встречается после второй дозы ряда мРНК-вакцин, или синдром Гийена-Барре, который ассоциируется с вакцинами COVID-19 на основе аденовирусного вектора)… Таким образом, широкомасштабная повторная вакцинация должна осуществляться только при наличии четких доказательств того, что это целесообразно", - говорится в статье.Ученые отметили, что не видят оснований проводить повторную вакцинацию, если общий иммунитет среди населения остается высоким. По мнению исследователей, снижение уровня антител не обязательно означает снижение эффективности вакцины с течением времени.Ранее ВОЗ призывала продлить мораторий на бустерную вакцинацию от COVID-19 как минимум до конца года, чтобы в каждой стране смогли привить не менее 40% населения.
https://ru.sputnik.md/20210804/voz-prizvala-vvesti-vremennyy-moratoriy-na-revaktsinatsiyu-43567706.html
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вакцина, ученые, ревакцинация

Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации

20:43 15.09.2021
338
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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ВОЗ ранее призывала продлить мораторий на бустерную вакцинацию от COVID-19.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Повторная вакцинация от коронавируса не является обязательной и может привести к осложнениям. Об этом пишет группа ученых в статье, размещенной на сайте медицинского журнала Lancet.

Авторы статьи - ученые из США, Великобритании, Мексики, Ямайки, Франции, Индии и ЮАР, а также представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

"Хотя преимущества первичной вакцинации COVID-19 явно перевешивают риски, все же они (риски) могут возникнуть, если бустерные дозы будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, особенно если речь идет о вакцинах, имеющих иммуноопосредованные побочные эффекты (такие как миокардит, который чаще встречается после второй дозы ряда мРНК-вакцин, или синдром Гийена-Барре, который ассоциируется с вакцинами COVID-19 на основе аденовирусного вектора)… Таким образом, широкомасштабная повторная вакцинация должна осуществляться только при наличии четких доказательств того, что это целесообразно", - говорится в статье.
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
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ВОЗ призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию
4 августа, 19:45
358

Ученые отметили, что не видят оснований проводить повторную вакцинацию, если общий иммунитет среди населения остается высоким. По мнению исследователей, снижение уровня антител не обязательно означает снижение эффективности вакцины с течением времени.

Ранее ВОЗ призывала продлить мораторий на бустерную вакцинацию от COVID-19 как минимум до конца года, чтобы в каждой стране смогли привить не менее 40% населения.
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