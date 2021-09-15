https://ru.sputnik.md/20210915/v-pogranpolitsii-raskryli-detali-zaderzhaniya-samoleta-na-severe-strany-44759188.html

В Погранполиции раскрыли детали задержания самолета на севере страны

В Погранполиции раскрыли детали задержания самолета на севере страны

В Погранполиции раскрыли детали задержания самолета на севере Молдовы

2021-09-15T10:50+0300

2021-09-15T10:50+0300

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контрабанда

общество

в молдове

сигареты

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В пограничной полиции Молдовы заранее знали о незаконных полетах над территорией Молдовы и с 8 сентября разыскивали самолет, который удалось задержать в ночь с 13 на 14 сентября. Украинский списанный самолет Ан-2 был задержан в селе Глиная-Микэ Единецкого района по возвращении из Румынии. Об этом на брифинге сообщил глава Пограничной полиции Росиан Василой.По его словам, в субботу, 11 сентября, Погранполиция получила информацию о пересечении границы летательным аппаратом. Его поиски продолжались до понедельника.Утром в понедельник, как рассказал Василой, он провел телефонный разговор с главой Госпогранслужбы Украины. В результате были начаты совместные действия с пограничниками из Украины."В 3.30 было принято решение о задержании пилотов и самолета. Задержаны трое подозреваемых, двоим удалось скрыться. Был идентифицирован и четвертый пилот, он находился в гостинице", — добавили в погранполиции.Пограничники рассказали, что самолет был снят с учета на Украине. Его разберут и передадут на хранение в аэропорт Маркулешты.Представители пограничной полиции отказались сообщить о том, что было обнаружено в самолете, сославшись на тайну следствия.В результате следственных мероприятий задержаны пилоты самолета — три гражданина Украины и один гражданин Белоруссии. Двоим подозреваемым удалось скрыться.

https://ru.sputnik.md/20210914/mir-za-sutki-gromkoe-zaderzhanie-samolet-s-kontrabandoy-i-povrezhdeniya-na-fukusime-1-44724982.html

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2021

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контрабанда, в молдове, сигареты