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В Погранполиции раскрыли детали задержания самолета на севере страны
В Погранполиции раскрыли детали задержания самолета на севере страны
В Погранполиции раскрыли детали задержания самолета на севере Молдовы
2021-09-15T10:50+0300
2021-09-15T11:07+0300
контрабанда
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В пограничной полиции Молдовы заранее знали о незаконных полетах над территорией Молдовы и с 8 сентября разыскивали самолет, который удалось задержать в ночь с 13 на 14 сентября. Украинский списанный самолет Ан-2 был задержан в селе Глиная-Микэ Единецкого района по возвращении из Румынии. Об этом на брифинге сообщил глава Пограничной полиции Росиан Василой.По его словам, в субботу, 11 сентября, Погранполиция получила информацию о пересечении границы летательным аппаратом. Его поиски продолжались до понедельника.Утром в понедельник, как рассказал Василой, он провел телефонный разговор с главой Госпогранслужбы Украины. В результате были начаты совместные действия с пограничниками из Украины."В 3.30 было принято решение о задержании пилотов и самолета. Задержаны трое подозреваемых, двоим удалось скрыться. Был идентифицирован и четвертый пилот, он находился в гостинице", — добавили в погранполиции.Пограничники рассказали, что самолет был снят с учета на Украине. Его разберут и передадут на хранение в аэропорт Маркулешты.Представители пограничной полиции отказались сообщить о том, что было обнаружено в самолете, сославшись на тайну следствия.В результате следственных мероприятий задержаны пилоты самолета — три гражданина Украины и один гражданин Белоруссии. Двоим подозреваемым удалось скрыться.
https://ru.sputnik.md/20210914/mir-za-sutki-gromkoe-zaderzhanie-samolet-s-kontrabandoy-i-povrezhdeniya-na-fukusime-1-44724982.html
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контрабанда, в молдове, сигареты

В Погранполиции раскрыли детали задержания самолета на севере страны

10:50 15.09.2021 (обновлено: 11:07 15.09.2021)
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© Photo : Facebook / Poliţia de FrontierăСамолет с контрабандой сигарет задержан в Молдове
Самолет с контрабандой сигарет задержан в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Пограничная полиция Молдовы продолжает расследование инцидента с участием украинского самолета Ан-2.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В пограничной полиции Молдовы заранее знали о незаконных полетах над территорией Молдовы и с 8 сентября разыскивали самолет, который удалось задержать в ночь с 13 на 14 сентября. Украинский списанный самолет Ан-2 был задержан в селе Глиная-Микэ Единецкого района по возвращении из Румынии. Об этом на брифинге сообщил глава Пограничной полиции Росиан Василой.
По его словам, в субботу, 11 сентября, Погранполиция получила информацию о пересечении границы летательным аппаратом. Его поиски продолжались до понедельника.
Утром в понедельник, как рассказал Василой, он провел телефонный разговор с главой Госпогранслужбы Украины. В результате были начаты совместные действия с пограничниками из Украины.

"В ночь с 13 на 14 сентября патруль погранполиции заметил самолет Ан-2 в небе, который летел в Румынию. Тут же были проинформированы соответствующие службы Румынии. Позже был обнаружен самолет Ан-2 по возвращении из Румынии в районе села Глинная-Микэ", — сообщил глава погранполиции.

Самолет с контрабандой сигарет задержан в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
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"В 3.30 было принято решение о задержании пилотов и самолета. Задержаны трое подозреваемых, двоим удалось скрыться. Был идентифицирован и четвертый пилот, он находился в гостинице", — добавили в погранполиции.
Пограничники рассказали, что самолет был снят с учета на Украине. Его разберут и передадут на хранение в аэропорт Маркулешты.
Представители пограничной полиции отказались сообщить о том, что было обнаружено в самолете, сославшись на тайну следствия.
В результате следственных мероприятий задержаны пилоты самолета — три гражданина Украины и один гражданин Белоруссии. Двоим подозреваемым удалось скрыться.
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