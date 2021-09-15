В России задержаны вербовщики в ряды террористов

"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для проведения работы по распространению террористической идеологии. Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности", — говорится в сообщении.