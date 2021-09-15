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В России задержаны вербовщики в ряды террористов
В России задержаны вербовщики в ряды террористов
ФСБ России задержала вербовщиков в ряды террористов
2021-09-15T10:05+0300
2021-09-15T10:05+0300
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терроризм
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России выявили в Красноярске двух вербовщиков террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, подозреваемые задержаны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка УФСБ.По данным пресс-службы, в отношении вербовщиков возбуждены уголовные дела.Фигурантов заключили под стражу.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ru.sputnik.md/20210825/fsb-zaderzhala-v-moskve-31-terrorista-44220049.html
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в мире, фсб, терроризм

В России задержаны вербовщики в ряды террористов

10:05 15.09.2021
155
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© ФСБ РФ
/
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Сотрудниками ФСБ в Красноярске задержаны двое вербовщиков в ряды террористической организации.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России выявили в Красноярске двух вербовщиков террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, подозреваемые задержаны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка УФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для проведения работы по распространению террористической идеологии. Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в отношении вербовщиков возбуждены уголовные дела.
Сотрудники подразделений специального назначения - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
Россия
ФСБ в ходе спецоперации задержала на территории России 31 террориста
25 августа, 11:45
155
Фигурантов заключили под стражу.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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