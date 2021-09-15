https://ru.sputnik.md/20210915/vernidub-esli-vyigraem-u-shakhtera-ne-pozhaleyu-kostyum-44758928.html
Вернидуб: "Если выиграем у "Шахтера", не пожалею костюм"
Вернидуб: "Если выиграем у "Шахтера", не пожалею костюм"
Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб пресс-конференция перед матчем с Шахтером
2021-09-15T11:05+0300
2021-09-15T11:05+0300
2021-09-15T11:10+0300
спорт
в молдове
тирасполь
фк "шериф"
футбол
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ТИРАСПОЛЬ, 15 сент - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" стартует в среду в главном клубном турнире Европы. Чемпион Молдовы играет против донецкого "Шахтера". Накануне дебюта в Лиге чемпионов желто-черные провели открытую тренировку и дали пресс-конференцию в Тирасполе.Наставник тираспольчан выразил уверенность в каждом из своих футболистов и заявил, что не согласен с общим мнением о том, что "Шериф" – аутсайдер группы.К "Шахтеру" готовы все основные игроки молдавского клуба. В том числе защитник Кестон Джульен, травмированный в матче против "Динамо Загреб". Это подтвердил Юрий Вернидуб. Тренер также отметил, что в основную группу еще не вернулся малийский полузащитник Мусса Киабу. Не будет в заявке на матч и Александра Белоусова. Кадровую потерю в лице Энрике Луваннора (бразилец перешел в Премьер-лигу Саудовской Аравии) прокомментировал капитан "Шерифа" Фрэнк Кастаньеда.Главный тренер добавил, что помогать команде в Лиге чемпионов призваны новички. В случае если "Шериф" выиграет у "Шахтера", Вернидуб пообещал сделать "подкат в костюме".Причем разминаться перед таким перформансом украинский специалист начал уже на открытой тренировке. Юрий Вернидуб чеканил мяч на фоне потрясающего заката над стадионом.В это время в Приднестровье прибыли донецкие соперники. Предматчевую тренировку и пресс-конференцию "Шахтер" проводил в Киеве. Украинский клуб приехал в Тирасполь во вторник вечером и расположился в одной из гостиниц.Тираспольский "Шериф" – первый молдавский клуб, прошедший в групповую стадию Лиги чемпионов. Чемпион Молдовы – единственный дебютант сезона в главном европейском розыгрыше. В нынешней еврокубковой кампании желто-черные ведут беспроигрышную серию.Напомним, что в основной сетке Лиги чемпионов "Шериф" сыграет против донецкого "Шахтера", мадридского "Реала" и миланского "Интера". В группе приднестровский клуб стартует с домашнего поединка против "Шахтера". Первый матч – уже сегодня в Тирасполе. Начало в 19.45.
https://ru.sputnik.md/20210811/bolshe-chem-futbol-furor-i-padenie-krasnoy-zvezdy-v-tiraspole-43791555.html
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"Шериф" - "Шахтер". Открытая тренировка
"Шериф" - "Шахтер". Открытая тренировка
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в молдове, тирасполь, фк "шериф", футбол
Вернидуб: "Если выиграем у "Шахтера", не пожалею костюм"
11:05 15.09.2021 (обновлено: 11:10 15.09.2021)
Накануне дебюта в Лиге чемпионов главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб общался с прессой и чеканил мяч на отрытой тренировке.
ТИРАСПОЛЬ, 15 сент - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" стартует в среду в главном клубном турнире Европы. Чемпион Молдовы играет против донецкого "Шахтера". Накануне дебюта в Лиге чемпионов желто-черные провели открытую тренировку и дали пресс-конференцию в Тирасполе.
Наставник тираспольчан выразил уверенность в каждом из своих футболистов и заявил, что не согласен с общим мнением о том, что "Шериф" – аутсайдер группы.
"Мы готовы у этому турниру. Мы будем сражаться. Мы будем играть. Самое важное – я хочу, чтобы мы показывали зрелищный, хороший футбол", - сказал главный тренер "Шерифа".
К "Шахтеру" готовы все основные игроки молдавского клуба. В том числе защитник Кестон Джульен, травмированный в матче против "Динамо Загреб". Это подтвердил Юрий Вернидуб. Тренер также отметил, что в основную группу еще не вернулся малийский полузащитник Мусса Киабу. Не будет в заявке на матч и Александра Белоусова. Кадровую потерю в лице Энрике Луваннора (бразилец перешел в Премьер-лигу Саудовской Аравии) прокомментировал капитан "Шерифа" Фрэнк Кастаньеда.
"Для нас это нехватка. Но у нас есть еще 25 игроков, они все готовы играть и защищать то, что сделал бы Луваннор. Так что мы сыграем на максимуме", - заявил Кастаньеда.
Главный тренер добавил, что помогать команде в Лиге чемпионов призваны новички. В случае если "Шериф" выиграет у "Шахтера", Вернидуб пообещал сделать "подкат в костюме".
"Буду завтра в костюме. Выглядеть нужно солидно, это лицо клуба. Если выиграем, я не пожалею костюма, сделаю подкат", — сказал наставник желто-черных.
Причем разминаться перед таким перформансом украинский специалист начал уже на открытой тренировке. Юрий Вернидуб чеканил мяч на фоне потрясающего заката над стадионом.
В это время в Приднестровье прибыли донецкие соперники. Предматчевую тренировку и пресс-конференцию "Шахтер" проводил в Киеве. Украинский клуб приехал в Тирасполь во вторник вечером и расположился в одной из гостиниц.
Тираспольский "Шериф" – первый молдавский клуб, прошедший в групповую стадию Лиги чемпионов. Чемпион Молдовы – единственный дебютант сезона в главном европейском розыгрыше. В нынешней еврокубковой кампании желто-черные ведут беспроигрышную серию.
Напомним, что в основной сетке Лиги чемпионов "Шериф" сыграет против донецкого "Шахтера", мадридского "Реала" и миланского "Интера". В группе приднестровский клуб стартует с домашнего поединка против "Шахтера". Первый матч – уже сегодня в Тирасполе. Начало в 19.45.