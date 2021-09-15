https://ru.sputnik.md/20210915/vernidub-esli-vyigraem-u-shakhtera-ne-pozhaleyu-kostyum-44758928.html

Вернидуб: "Если выиграем у "Шахтера", не пожалею костюм"

Вернидуб: "Если выиграем у "Шахтера", не пожалею костюм"

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб пресс-конференция перед матчем с Шахтером

2021-09-15T11:05+0300

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спорт

в молдове

тирасполь

фк "шериф"

футбол

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ТИРАСПОЛЬ, 15 сент - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" стартует в среду в главном клубном турнире Европы. Чемпион Молдовы играет против донецкого "Шахтера". Накануне дебюта в Лиге чемпионов желто-черные провели открытую тренировку и дали пресс-конференцию в Тирасполе.Наставник тираспольчан выразил уверенность в каждом из своих футболистов и заявил, что не согласен с общим мнением о том, что "Шериф" – аутсайдер группы.К "Шахтеру" готовы все основные игроки молдавского клуба. В том числе защитник Кестон Джульен, травмированный в матче против "Динамо Загреб". Это подтвердил Юрий Вернидуб. Тренер также отметил, что в основную группу еще не вернулся малийский полузащитник Мусса Киабу. Не будет в заявке на матч и Александра Белоусова. Кадровую потерю в лице Энрике Луваннора (бразилец перешел в Премьер-лигу Саудовской Аравии) прокомментировал капитан "Шерифа" Фрэнк Кастаньеда.Главный тренер добавил, что помогать команде в Лиге чемпионов призваны новички. В случае если "Шериф" выиграет у "Шахтера", Вернидуб пообещал сделать "подкат в костюме".Причем разминаться перед таким перформансом украинский специалист начал уже на открытой тренировке. Юрий Вернидуб чеканил мяч на фоне потрясающего заката над стадионом.В это время в Приднестровье прибыли донецкие соперники. Предматчевую тренировку и пресс-конференцию "Шахтер" проводил в Киеве. Украинский клуб приехал в Тирасполь во вторник вечером и расположился в одной из гостиниц.Тираспольский "Шериф" – первый молдавский клуб, прошедший в групповую стадию Лиги чемпионов. Чемпион Молдовы – единственный дебютант сезона в главном европейском розыгрыше. В нынешней еврокубковой кампании желто-черные ведут беспроигрышную серию.Напомним, что в основной сетке Лиги чемпионов "Шериф" сыграет против донецкого "Шахтера", мадридского "Реала" и миланского "Интера". В группе приднестровский клуб стартует с домашнего поединка против "Шахтера". Первый матч – уже сегодня в Тирасполе. Начало в 19.45.

https://ru.sputnik.md/20210811/bolshe-chem-futbol-furor-i-padenie-krasnoy-zvezdy-v-tiraspole-43791555.html

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"Шериф" - "Шахтер". Открытая тренировка "Шериф" - "Шахтер". Открытая тренировка 2021-09-15T11:05+0300 true PT0M44S

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в молдове, тирасполь, фк "шериф", футбол