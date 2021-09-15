https://ru.sputnik.md/20210915/vernidub-pobeda-nad-shakhterom---glavnaya-v-moey-karere-44781664.html

Вернидуб: победа над "Шахтером" - главная в моей карьере

Вернидуб: победа над "Шахтером" - главная в моей карьере

Для тренера тираспольского "Шерифа" победа над донецким "Шахтером" в групповой стадии Лиги чемпионов (2:0) стала главной в карьере. Об этом Юрий Вернидуб заявил во время послематчевой пресс-конференции.

2021-09-15T23:16+0300

2021-09-15T23:16+0300

2021-09-15T23:25+0300

фк "шериф"

спорт

лига чемпионов

футбол

будни молдавского футбола

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Для тренера тираспольского "Шерифа" победа над донецким "Шахтером" в групповой стадии Лиги чемпионов (2:0) стала главной в карьере. Об этом Юрий Вернидуб заявил во время послематчевой пресс-конференции.Специалист признался журналистам, что он очень счастливый человек.Отвечая на вопросы журналистов, главный тренер "Шерифа" признал, что в команде, в которой собрались представители 15 национальностей, есть проблема – языковой барьер, но клуб преодолевает подобные трудности, потому что живет футболом.Также тренер "Шерифа" обратил внимание на тот факт, что победа над "Шахтером" в Лиге чемпионов – на данный момент главная в его тренерской карьере.Напомним, тираспольский "Шериф" стал первым молдавским клубом, сумевшим пробиться в групповой этап престижнейшего европейского футбольного турнира.Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов “Шериф” проведет на выезде 28 сентября и сыграет против мадридского “Реала”.

https://ru.sputnik.md/20210915/trener-shakhtera-my-ne-byli-silnoy-komandoy-44781242.html

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2021

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фк "шериф", лига чемпионов, футбол, будни молдавского футбола