https://ru.sputnik.md/20210915/vernidub-pobeda-nad-shakhterom---glavnaya-v-moey-karere-44781664.html
Вернидуб: победа над "Шахтером" - главная в моей карьере
Вернидуб: победа над "Шахтером" - главная в моей карьере
Для тренера тираспольского "Шерифа" победа над донецким "Шахтером" в групповой стадии Лиги чемпионов (2:0) стала главной в карьере. Об этом Юрий Вернидуб заявил во время послематчевой пресс-конференции.
2021-09-15T23:16+0300
2021-09-15T23:16+0300
2021-09-15T23:25+0300
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Для тренера тираспольского "Шерифа" победа над донецким "Шахтером" в групповой стадии Лиги чемпионов (2:0) стала главной в карьере. Об этом Юрий Вернидуб заявил во время послематчевой пресс-конференции.Специалист признался журналистам, что он очень счастливый человек.Отвечая на вопросы журналистов, главный тренер "Шерифа" признал, что в команде, в которой собрались представители 15 национальностей, есть проблема – языковой барьер, но клуб преодолевает подобные трудности, потому что живет футболом.Также тренер "Шерифа" обратил внимание на тот факт, что победа над "Шахтером" в Лиге чемпионов – на данный момент главная в его тренерской карьере.Напомним, тираспольский "Шериф" стал первым молдавским клубом, сумевшим пробиться в групповой этап престижнейшего европейского футбольного турнира.Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов “Шериф” проведет на выезде 28 сентября и сыграет против мадридского “Реала”.
https://ru.sputnik.md/20210915/trener-shakhtera-my-ne-byli-silnoy-komandoy-44781242.html
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фк "шериф", лига чемпионов, футбол, будни молдавского футбола
Вернидуб: победа над "Шахтером" - главная в моей карьере
23:16 15.09.2021 (обновлено: 23:25 15.09.2021)
Клуб Юрия Вернидуба в домашнем матче обыграл украинский "Шахтер" со счетом 2:0.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Для тренера тираспольского "Шерифа" победа над донецким "Шахтером" в групповой стадии Лиги чемпионов (2:0) стала главной в карьере. Об этом Юрий Вернидуб заявил во время послематчевой пресс-конференции.
Специалист признался журналистам, что он очень счастливый человек.
"Хорошая игра. Хороший соперник. Мы понимали, с какой командой играем. "Шахтер" – классная команда, постоянный участник Лиги чемпионов, Лиги Европы. Я очень рад и счастлив за ребят. Понятно, что мы играли от обороны. С такой командой иначе мы не могли играть. Мы выбрали правильную тактику. Реализовали две контратаки. Я сегодня очень счастливый человек”, – сказал Вернидуб.
Отвечая на вопросы журналистов, главный тренер "Шерифа" признал, что в команде, в которой собрались представители 15 национальностей, есть проблема – языковой барьер, но клуб преодолевает подобные трудности, потому что живет футболом.
Также тренер "Шерифа" обратил внимание на тот факт, что победа над "Шахтером" в Лиге чемпионов – на данный момент главная в его тренерской карьере.
Напомним, тираспольский "Шериф" стал первым молдавским клубом, сумевшим пробиться в групповой этап престижнейшего европейского футбольного турнира.
Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов “Шериф” проведет на выезде 28 сентября и сыграет против мадридского “Реала”.