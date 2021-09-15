https://ru.sputnik.md/20210915/vlasti-moldovy-vernuli-10-millionov-leev-iz-ukradennogo-milliarda-44761533.html
Власти Молдовы вернули 10 миллионов леев из украденного миллиарда
Власти Молдовы вернули 10 миллионов леев из украденного миллиарда
Конечным собственником денег, по информации правоохранителей, был Владимир Плахотнюк. 15.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-15T12:25+0300
2021-09-15T12:25+0300
2021-09-15T12:25+0300
владимир плахотнюк
миллиард
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Агентство по взысканию преступных активов в рамках расследования фактов банковского мошенничества обеспечило возврат в Молдову 10,8 миллиона леев, которые находились на счетах коммерческого общества. Об этом в среду сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НАЦ). Конечным бенефициаром этих средств, как утверждают в НАЦ, был экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк.На сегодняшний день Агентство арестовало активы на сумму 3 047 253 995,65 лея в рамках уголовных дел под общим названием "банковское мошенничество".На данном этапе на казначейских счетах, находящихся в ведении агентства, размещается 75 457 593,88 лея, изъятых агентством и правоохранительными органами страны. Процесс их взыскания будет завершен после вынесения судом решений о конфискации.
https://ru.sputnik.md/20210820/reshenie-parlament-krazha-milliard-genprokuratury-30-dnej-44085627.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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владимир плахотнюк, миллиард, в молдове
Власти Молдовы вернули 10 миллионов леев из украденного миллиарда
Конечным собственником денег, по информации правоохранителей, был Владимир Плахотнюк.
КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Агентство по взысканию преступных активов в рамках расследования фактов банковского мошенничества обеспечило возврат в Молдову 10,8 миллиона леев, которые находились на счетах коммерческого общества. Об этом в среду сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НАЦ). Конечным бенефициаром этих средств, как утверждают в НАЦ, был экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк.
"Средства были арестованы ранее, фактическим получателем денег был Владимир Плахотнюк. Согласно ARBI, передача средств на хранение государству обеспечит сохранение их стоимости и целостности, повысит прозрачность в процессе возврата средств, украденных BC Banca de Economii SA, BC Banca Sociala SA и BC Unibank SA", - сообщает НЦБК.
На сегодняшний день Агентство арестовало активы на сумму 3 047 253 995,65 лея в рамках уголовных дел под общим названием "банковское мошенничество".
На данном этапе на казначейских счетах, находящихся в ведении агентства, размещается 75 457 593,88 лея, изъятых агентством и правоохранительными органами страны. Процесс их взыскания будет завершен после вынесения судом решений о конфискации.