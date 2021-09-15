https://ru.sputnik.md/20210915/vlasti-moldovy-vernuli-10-millionov-leev-iz-ukradennogo-milliarda-44761533.html

Власти Молдовы вернули 10 миллионов леев из украденного миллиарда

Власти Молдовы вернули 10 миллионов леев из украденного миллиарда

Конечным собственником денег, по информации правоохранителей, был Владимир Плахотнюк. 15.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-15T12:25+0300

2021-09-15T12:25+0300

2021-09-15T12:25+0300

владимир плахотнюк

миллиард

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Агентство по взысканию преступных активов в рамках расследования фактов банковского мошенничества обеспечило возврат в Молдову 10,8 миллиона леев, которые находились на счетах коммерческого общества. Об этом в среду сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НАЦ). Конечным бенефициаром этих средств, как утверждают в НАЦ, был экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк.На сегодняшний день Агентство арестовало активы на сумму 3 047 253 995,65 лея в рамках уголовных дел под общим названием "банковское мошенничество".На данном этапе на казначейских счетах, находящихся в ведении агентства, размещается 75 457 593,88 лея, изъятых ​​агентством и правоохранительными органами страны. Процесс их взыскания будет завершен после вынесения судом решений о конфискации.

https://ru.sputnik.md/20210820/reshenie-parlament-krazha-milliard-genprokuratury-30-dnej-44085627.html

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2021

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владимир плахотнюк, миллиард, в молдове