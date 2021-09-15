Воронин: заявления Майи Санду о том, "чей Крым", дорого обойдутся Молдове

"Что касается Востока, то участие Майи Санду в "Крымской платформе" будет, как мне кажется, иметь очень плохую перспективу в отношениях Молдовы и России. Я почти 8 лет проработал бок о бок с Владимиром Путиным, и, зная его характер и позиции, будет очень трудно преодолеть то, что допустила президент. Осмысленно или нет, по чужой подсказке или чьему-то настоянию заявить, кому принадлежит Крым, это дорого будет стоить нам и всей Молдове. Майя Санду – отдельная личность, а нас-то, граждан Молдовы, больше", - заключил третий президент Молдовы.