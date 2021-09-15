https://ru.sputnik.md/20210915/voronin-zayavleniya-mayi-sandu-o-tom-chey-krym-dorogo-oboydutsya-moldove-44708279.html
Воронин: заявления Майи Санду о том, "чей Крым", дорого обойдутся Молдове
Воронин: заявления Майи Санду о том, "чей Крым", дорого обойдутся Молдове
Лидер Партии коммунистов оценил плодотворное сотрудничество Молдовы и Румынии, и возможные последствия от участия нынешнего президента Молдовы в "Крымской платформе".
2021-09-15T09:00+0300
2021-09-15T09:00+0300
2021-09-15T09:00+0300
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Воронин: заявления Майи Санду о том, чей Крым - дорого обойдутся Молдове
Воронин: заявления Майи Санду о том, чей Крым - дорого обойдутся Молдове
То, что каждый день транслируют различные прорумынские и румынские каналы в Молдове, демонстрирует плодотворное сотрудничество Молдовы и Румынии, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова третий президент республики и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.Воронин считает, что желание Молдовы стать близкой и родной страной для Европейского союза очень велико, поскольку главный донор - ЕС - предоставляет кредиты и гранты.Также активные попытки сблизиться с США можно увидеть и в желании принимать в Молдове беженцев из Афганистана, так как американцы управляют Международным валютным фондом (МВФ), а МВФ уже решил выделить Молдове почти 300 миллионов долларов якобы для поддержания молдавского лея.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове
Воронин: заявления Майи Санду о том, "чей Крым", дорого обойдутся Молдове
Лидер Партии коммунистов оценил плодотворное сотрудничество Молдовы и Румынии и возможные последствия от участия нынешнего президента Молдовы в "Крымской платформе".
То, что каждый день транслируют различные прорумынские и румынские каналы в Молдове, демонстрирует плодотворное сотрудничество Молдовы и Румынии, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
третий президент республики и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.
"Посол Румынии каждый день где-то возникает – будь то в парламенте, в правительстве или у президента. Скорее всего, он дает указания, что и как делать. И не только он. По имеющейся у нас информации, во многих министерствах есть специалисты из Румынии. И не просто специалисты, а соответственно подготовленные люди", - отметил третий президент Молдовы.
Воронин считает, что желание Молдовы стать близкой и родной страной для Европейского союза очень велико, поскольку главный донор - ЕС - предоставляет кредиты и гранты.
Также активные попытки сблизиться с США можно увидеть и в желании принимать в Молдове беженцев из Афганистана, так как американцы управляют Международным валютным фондом (МВФ), а МВФ уже решил выделить Молдове почти 300 миллионов долларов якобы для поддержания молдавского лея.
"Что касается Востока, то участие Майи Санду в "Крымской платформе" будет, как мне кажется, иметь очень плохую перспективу в отношениях Молдовы и России. Я почти 8 лет проработал бок о бок с Владимиром Путиным, и, зная его характер и позиции, будет очень трудно преодолеть то, что допустила президент. Осмысленно или нет, по чужой подсказке или чьему-то настоянию заявить, кому принадлежит Крым, это дорого будет стоить нам и всей Молдове. Майя Санду – отдельная личность, а нас-то, граждан Молдовы, больше", - заключил третий президент Молдовы.