https://ru.sputnik.md/20210915/voz-dala-vysokuyu-otsenku-pokazatelyam-rossii-v-borbe-s-covid-44759349.html

ВОЗ дала высокую оценку показателям России в борьбе с COVID

ВОЗ дала высокую оценку показателям России в борьбе с COVID

ВОЗ дала высокую оценку показателям России в борьбе с COVID

2021-09-15T13:25+0300

2021-09-15T13:25+0300

2021-09-15T13:25+0300

коронавирус

в мире

россия

воз

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Показатели в борьбе с пандемией COVID-19 в России выше, чем во многих странах мира, такую оценку РФ дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече со студентами Ростовского государственного медицинского университета, передают "Известия".Глава ведомства добавила, что по показателю заболевших на 100 тысяч населения в сутки Россия в общем рейтинге стран не поднималась выше 60-го места.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что в стране первый компонент вакцины от коронавируса получили 46,5 млн человек.Неделей ранее Попова заявила, что в России наблюдаются неплохие темпы вакцинации от коронавируса, но их нужно ускорить, чтобы избежать критичного прироста новых случаев в осенний период. В тот же день глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с коронавирусом стабильна, но показатели заболеваемости все еще остаются достаточно высокими.

https://ru.sputnik.md/20210910/taktika-vaktsinatsia-44664629.html

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