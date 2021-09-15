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ВОЗ приостановила одобрение "Спутника V"
ВОЗ приостановила одобрение "Спутника V"
Одобрение "Спутника V" в ВОЗ приостановили до новой инспекции производителя. 15.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-15T21:22+0300
2021-09-15T21:22+0300
коронавирус
воз
вакцина
спутник v
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Вопрос об одобрении российской вакцины от коронавируса "Спутника V" в ВОЗ приостановлен до новой инспекции завода производителя, сообщил журналистам замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса."Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства… Что касается процесса одобрения вакцины "Спутника V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства", - заявил он.Надлежащие практики производства (Good manufacturing practice, GMP) это система, гарантирующая производство и контроль продукции в соответствии со стандартами качества. Согласно определению на сайте ВОЗ, она создана для минимизации рисков, сопряженных с фармацевтическим производством, которые не могут быть устранены тестированием законченного продукта, передает РИА Новости."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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воз, вакцина, спутник v

ВОЗ приостановила одобрение "Спутника V"

21:22 15.09.2021
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© REUTERS / DADO RUVICVaccinul Sputnik V pe fonul flagului Uniunii Europene
Vaccinul Sputnik V pe fonul flagului Uniunii Europene - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
Одобрение "Спутника V" в ВОЗ приостановили до новой инспекции производителя.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Вопрос об одобрении российской вакцины от коронавируса "Спутника V" в ВОЗ приостановлен до новой инспекции завода производителя, сообщил журналистам замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
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ВОЗ ждет от России полного пакета документов по "Спутнику V"
10 сентября, 12:33
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"Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства… Что касается процесса одобрения вакцины "Спутника V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства", - заявил он.
"Должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция... Процесс приостановлен до того, как это произойдет", - добавил замдиректора.
Надлежащие практики производства (Good manufacturing practice, GMP) это система, гарантирующая производство и контроль продукции в соответствии со стандартами качества. Согласно определению на сайте ВОЗ, она создана для минимизации рисков, сопряженных с фармацевтическим производством, которые не могут быть устранены тестированием законченного продукта, передает РИА Новости.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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