https://ru.sputnik.md/20210915/zaderzhan-glava-kompanii-obsluzhivavshey-gazovoe-oborudovanie-v-noginske-44762555.html
Задержан глава компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске
Задержан глава компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске
Задержан глава компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске
2021-09-15T14:00+0300
2021-09-15T14:00+0300
2021-09-15T14:00+0300
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Задержан гендиректор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в обрушившемся из-за взрыва газа доме в Ногинске, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте Следственного комитета (СК) России.Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственниками двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправности газового оборудования, поэтому произошла большая утечка газа в одной квартире. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения первых четырех этажей второго подъезда дома."В ближайшее время генеральному директору будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
https://ru.sputnik.md/20210909/chislo-pogibshikh-vzryv-gaz-noginsk-pyati-chelovek-44605525.html
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в мире, москва
Задержан глава компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске
Следственный комитет России произвел задержание гендиректора фирмы, которая обслуживала газовое оборудование в доме, где произошел взрыв.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Задержан гендиректор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в обрушившемся из-за взрыва газа доме в Ногинске, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте Следственного комитета (СК) России.
Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.
"Задержан генеральный директор специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в г. Ногинске, в котором произошли утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственниками двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправности газового оборудования, поэтому произошла большая утечка газа в одной квартире. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения первых четырех этажей второго подъезда дома.
"В ближайшее время генеральному директору будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.