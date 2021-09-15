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Задержан глава компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске
Задержан глава компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске
Задержан глава компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске
2021-09-15T14:00+0300
2021-09-15T14:00+0300
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Задержан гендиректор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в обрушившемся из-за взрыва газа доме в Ногинске, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте Следственного комитета (СК) России.Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственниками двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправности газового оборудования, поэтому произошла большая утечка газа в одной квартире. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения первых четырех этажей второго подъезда дома."В ближайшее время генеральному директору будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
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в мире, москва

Задержан глава компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске

14:00 15.09.2021
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края С. Фургал доставлен в СК РФ
Губернатор Хабаровского края С. Фургал доставлен в СК РФ - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Следственный комитет России произвел задержание гендиректора фирмы, которая обслуживала газовое оборудование в доме, где произошел взрыв.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Задержан гендиректор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в обрушившемся из-за взрыва газа доме в Ногинске, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте Следственного комитета (СК) России.
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
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Число погибших после взрыва газа в Ногинске выросло до семи
9 сентября, 09:20
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Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.

"Задержан генеральный директор специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в г. Ногинске, в котором произошли утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственниками двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправности газового оборудования, поэтому произошла большая утечка газа в одной квартире. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения первых четырех этажей второго подъезда дома.
"В ближайшее время генеральному директору будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
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