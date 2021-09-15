https://ru.sputnik.md/20210915/zaderzhan-glava-kompanii-obsluzhivavshey-gazovoe-oborudovanie-v-noginske-44762555.html

Задержан глава компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске

Задержан глава компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске

Задержан глава компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске

2021-09-15T14:00+0300

2021-09-15T14:00+0300

2021-09-15T14:00+0300

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Задержан гендиректор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в обрушившемся из-за взрыва газа доме в Ногинске, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте Следственного комитета (СК) России.Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственниками двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправности газового оборудования, поэтому произошла большая утечка газа в одной квартире. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения первых четырех этажей второго подъезда дома."В ближайшее время генеральному директору будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

https://ru.sputnik.md/20210909/chislo-pogibshikh-vzryv-gaz-noginsk-pyati-chelovek-44605525.html

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