https://ru.sputnik.md/20210915/zaschita-privivka-gripp-covid-19-44771716.html

Защищает ли прививка от гриппа от COVID-19 - ответ врачей

Защищает ли прививка от гриппа от COVID-19 - ответ врачей

Защищает ли прививка от гриппа от COVID-19 - ответ врачей

2021-09-15T22:42+0300

2021-09-15T22:42+0300

2021-09-15T22:42+0300

коронавирус

вакцина

грипп

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КИШИНЕВ, 15сен - Sputnik. Ученые определили, что те, кто сделал прививку от гриппа, на 47 процентов реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50 процентов — во время второй. По мнению авторов исследования, это указывает на то, что вакцинация против гриппа в определенной степени защищает от инфекции SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд вместе с коллегами из других университетов и научных центров Нидерландов и Германии решили проверить, обеспечивает ли ежегодная прививка от гриппа перекрестную защиту от COVID-19, передает РИА Новости.Во время первой волны пандемии они провели исследование среди сотрудников одной крупной больницы в Нидерландах и обнаружили, что заболеваемость COVID-19 была намного ниже среди тех, кто получил прививку от гриппа, по сравнению с теми, кто ее не делал — 2,1 против 3,3 процента. Риск заболеть ковидом у привитых против гриппа был на 47 процентов ниже, чем у непривитых. Во второй волне пандемии эти цифры составили 2,0; 3,9 и 50 процентов соответственно, то есть защита от COVID-19 у привитых против гриппа была еще выше.Авторы считают, что это связано с эффектом тренированного иммунитета. Они изучили клетки крови участников исследования до и после вакцинации и наблюдали у вакцинированных изменение профиля транскрипции в лимфоидных и миелоидных клетках, а особенно в моноцитах CD14+ — клетках врожденного иммунитета.Результаты генетического анализа показали, что после прививки от гриппа в моноцитах людей экспрессируются гены, необходимые для иммунной защиты от COVID-19. Всего исследователи обнаружили изменения в регуляции 136 генов. Более высокую экспрессию ученые наблюдали как в путях генерации антигенов, так и в путях презентации, которые запускают адаптивный иммунный ответ. Максимальный эффект усиления врожденного иммунитета ученые наблюдали через шесть недель после вакцинации.Поскольку считается, что гипервоспалительный ответ, наблюдаемый при тяжелом и критическом COVID-19, связан с нарушением регуляции иммунного ответа, который запускает коронавирус, авторы изучили и этот вопрос и обнаружили, что после прививки от гриппа активность почти 370 воспалительных белков резко снизилась. В их число входят многие цитокины, ответственные за так называемый цитокиновый шторм — опасное состояние системного воспаления, часто осложняющее течение COVID-19 у тяжелых пациентов. Таким образом, вакцина против гриппа безопасна, даже если человека, получивший ее, после этого заразится коронавирусом.Авторы отмечают, что их результаты в значительной степени согласуются с более ранними исследованиями, показывающими обратную корреляцию между вакцинацией от гриппа и серьезными заболеваниями и смертью, связанными с COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210704/Ctoit-li-privivatsya-ot-grippa-esli-sdelana-vaktsina-ot-COVID-19-35365036.html

https://ru.sputnik.md/20210810/kurenie-uroven-antitela-privivka-koronavirus-43768987.html

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вакцина, грипп