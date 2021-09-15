https://ru.sputnik.md/20210915/zaschita-privivka-gripp-covid-19-44771716.html
Защищает ли прививка от гриппа от COVID-19 - ответ врачей
Защищает ли прививка от гриппа от COVID-19 - ответ врачей
Защищает ли прививка от гриппа от COVID-19 - ответ врачей
2021-09-15T22:42+0300
2021-09-15T22:42+0300
2021-09-15T22:42+0300
коронавирус
вакцина
грипп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/0a/30884984_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_613d8f2360a96c0f94998eb083d71d55.jpg
КИШИНЕВ, 15сен - Sputnik. Ученые определили, что те, кто сделал прививку от гриппа, на 47 процентов реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50 процентов — во время второй. По мнению авторов исследования, это указывает на то, что вакцинация против гриппа в определенной степени защищает от инфекции SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд вместе с коллегами из других университетов и научных центров Нидерландов и Германии решили проверить, обеспечивает ли ежегодная прививка от гриппа перекрестную защиту от COVID-19, передает РИА Новости.Во время первой волны пандемии они провели исследование среди сотрудников одной крупной больницы в Нидерландах и обнаружили, что заболеваемость COVID-19 была намного ниже среди тех, кто получил прививку от гриппа, по сравнению с теми, кто ее не делал — 2,1 против 3,3 процента. Риск заболеть ковидом у привитых против гриппа был на 47 процентов ниже, чем у непривитых. Во второй волне пандемии эти цифры составили 2,0; 3,9 и 50 процентов соответственно, то есть защита от COVID-19 у привитых против гриппа была еще выше.Авторы считают, что это связано с эффектом тренированного иммунитета. Они изучили клетки крови участников исследования до и после вакцинации и наблюдали у вакцинированных изменение профиля транскрипции в лимфоидных и миелоидных клетках, а особенно в моноцитах CD14+ — клетках врожденного иммунитета.Результаты генетического анализа показали, что после прививки от гриппа в моноцитах людей экспрессируются гены, необходимые для иммунной защиты от COVID-19. Всего исследователи обнаружили изменения в регуляции 136 генов. Более высокую экспрессию ученые наблюдали как в путях генерации антигенов, так и в путях презентации, которые запускают адаптивный иммунный ответ. Максимальный эффект усиления врожденного иммунитета ученые наблюдали через шесть недель после вакцинации.Поскольку считается, что гипервоспалительный ответ, наблюдаемый при тяжелом и критическом COVID-19, связан с нарушением регуляции иммунного ответа, который запускает коронавирус, авторы изучили и этот вопрос и обнаружили, что после прививки от гриппа активность почти 370 воспалительных белков резко снизилась. В их число входят многие цитокины, ответственные за так называемый цитокиновый шторм — опасное состояние системного воспаления, часто осложняющее течение COVID-19 у тяжелых пациентов. Таким образом, вакцина против гриппа безопасна, даже если человека, получивший ее, после этого заразится коронавирусом.Авторы отмечают, что их результаты в значительной степени согласуются с более ранними исследованиями, показывающими обратную корреляцию между вакцинацией от гриппа и серьезными заболеваниями и смертью, связанными с COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210704/Ctoit-li-privivatsya-ot-grippa-esli-sdelana-vaktsina-ot-COVID-19-35365036.html
https://ru.sputnik.md/20210810/kurenie-uroven-antitela-privivka-koronavirus-43768987.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/0a/30884984_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_44056f8e5177025b4b0e5d9a97ea3254.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцина, грипп
Защищает ли прививка от гриппа от COVID-19 - ответ врачей
Ученые провели масштабное исследование во время первой и второй волны коронавируса.
КИШИНЕВ, 15сен - Sputnik. Ученые определили, что те, кто сделал прививку от гриппа, на 47 процентов реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50 процентов — во время второй. По мнению авторов исследования, это указывает на то, что вакцинация против гриппа в определенной степени защищает от инфекции SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.
Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд вместе с коллегами из других университетов и научных центров Нидерландов и Германии решили проверить, обеспечивает ли ежегодная прививка от гриппа перекрестную защиту от COVID-19, передает РИА Новости
.
Во время первой волны пандемии они провели исследование среди сотрудников одной крупной больницы в Нидерландах и обнаружили, что заболеваемость COVID-19 была намного ниже среди тех, кто получил прививку от гриппа, по сравнению с теми, кто ее не делал — 2,1 против 3,3 процента. Риск заболеть ковидом у привитых против гриппа был на 47 процентов ниже, чем у непривитых. Во второй волне пандемии эти цифры составили 2,0; 3,9 и 50 процентов соответственно, то есть защита от COVID-19 у привитых против гриппа была еще выше.
Авторы считают, что это связано с эффектом тренированного иммунитета. Они изучили клетки крови участников исследования до и после вакцинации и наблюдали у вакцинированных изменение профиля транскрипции в лимфоидных и миелоидных клетках, а особенно в моноцитах CD14+ — клетках врожденного иммунитета.
Результаты генетического анализа показали, что после прививки от гриппа в моноцитах людей экспрессируются гены, необходимые для иммунной защиты от COVID-19. Всего исследователи обнаружили изменения в регуляции 136 генов. Более высокую экспрессию ученые наблюдали как в путях генерации антигенов, так и в путях презентации, которые запускают адаптивный иммунный ответ. Максимальный эффект усиления врожденного иммунитета ученые наблюдали через шесть недель после вакцинации.
Поскольку считается, что гипервоспалительный ответ, наблюдаемый при тяжелом и критическом COVID-19, связан с нарушением регуляции иммунного ответа, который запускает коронавирус, авторы изучили и этот вопрос и обнаружили, что после прививки от гриппа активность почти 370 воспалительных белков резко снизилась. В их число входят многие цитокины, ответственные за так называемый цитокиновый шторм — опасное состояние системного воспаления, часто осложняющее течение COVID-19 у тяжелых пациентов. Таким образом, вакцина против гриппа безопасна, даже если человека, получивший ее, после этого заразится коронавирусом.
Авторы отмечают, что их результаты в значительной степени согласуются с более ранними исследованиями, показывающими обратную корреляцию между вакцинацией от гриппа и серьезными заболеваниями и смертью, связанными с COVID-19.