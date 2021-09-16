https://ru.sputnik.md/20210916/bolee-32-tysyach-doz-vaktsiny-pfizer-dostavleny-v-kishinev-44808154.html

Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев

Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев

Прибывшие в четверг дозы вакцины будут пропорционально распределены по всем пунктам вакцинации республики. 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T20:23+0300

2021-09-16T20:23+0300

2021-09-16T20:23+0300

коронавирус

вакцина

минздрав молдовы

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КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. В четверг, 16 сентября, Молдова получила 32 760 доз вакцины Pfizer/BioNTech.Это уже седьмая поставка из общей партии в 700 830 доз, закупленной молдавским Минздравом через Офис по управлению программами иностранной помощи.Прибывшие сегодня дозы вакцины будут пропорционально распределены по всем пунктам вакцинации Молдовы."Закупка осуществлена в ходе реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и поддержка микро, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным кредитным соглашением между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы", - сообщило Министерство здравоохранения.В общей сложности к середине сентября Молдова получила 367 380 доз вакцины Рfizer. Через платформу COVAX – 125 190 доз, в качестве помощи из Румынии – 100 620 доз, через закупки – 141 570 доз.

https://ru.sputnik.md/20210812/pfizer-ili-moderna-ustanovleno-kakaya-vaktsina-effektivnee-pri-delte-43834337.html

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вакцина, минздрав молдовы