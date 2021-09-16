https://ru.sputnik.md/20210916/evroparlament-doklad-uzhestochit-politiku-es-v-otnoshenii-rossii-44791045.html

Европарламент утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику ЕС в отношении России

Европарламент утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику ЕС в отношении России

Европарламент хочет ужесточить политику ЕС против России

2021-09-16T12:45+0300

2021-09-16T12:45+0300

2021-09-16T12:45+0300

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Европейский парламент на пленарной сессии утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией, следует из итогов голосования, передает РИА Новости.Сообщается, что доклад поддержали 494 депутата, против выступили 103, воздержались 72.В объемном документе, который сами евродепутаты называют "жестким", предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России, в случае "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Они, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, а также поддержку гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и в Крыму, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, вопрос Крыма закрыт окончательно, а разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.В последнее время отношения еще больше ухудшились из-за "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. Позже ситуация усугубилась в связи со скандалом вокруг обвинений Чехии в причастности России к якобы диверсии на складе оружия в 2014 году во Врбетице, за которым последовала взаимная высылка дипломатов.В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. В ведомстве подчеркивают, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.

https://ru.sputnik.md/20210908/napolovinu-pust-v-evrope-razrazilsya-gazovyy-krizis-44586808.html

https://ru.sputnik.md/20210516/europarlament-ozvuchil-pyat-rekomendatsiy-po-povodu-otnosheniy-s-russia-34763728.html

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