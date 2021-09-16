https://ru.sputnik.md/20210916/fantasticheskiy-futbol-atmosfera-na-matche-lch-sherif-shakhter-44794208.html

Фантастический футбол: атмосфера на матче ЛЧ "Шериф" - "Шахтер"

Фантастический футбол: атмосфера на матче ЛЧ "Шериф" - "Шахтер"

Как прошел матч Лиги чемпионов Шериф-Шахтер

2021-09-16T13:00+0300

2021-09-16T13:00+0300

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спорт

в молдове

фк "шериф"

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ТИРАСПОЛЬ, 16 сен - Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Тираспольский "Шериф" в этом евросезоне творит нереальные вещи", - с такими словами группа поддержки из Донецка подтягивалась на стадион.Что касается основного состава болельщиков, то от игры к игре костяк не меняется. Журналисты из Одессы приезжают на еврокубковые матчи каждый год. Александр назвал только имя и согласился на фото. Украинский репортер признался, что болеет за "Шериф".Сенсация в ТирасполеТо, что гимн Лиги чемпионов прозвучал в Тирасполе, - само по себе сенсация. Но чтобы сразу так круто заиграл новичок турнира из Молдовы - на главной арене мало кто ждал. Малийский легионер желто-черных с громкой фамилией Траоре просто взорвал трибуны, когда открыл счет. Его гол поборется за звание лучшего в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Ну а пока Траоре собирает лайки в социальных сетях.К яркому дебюту в Лиги чемпионов явно подготовился 12-й игрок желто-черных. Сектор болельщиков "Шерифа" гнал клуб кричалками, зажигал фонарики, запускал волну и даже исполнил "Катюшу". Правда, переклички с фан-сектором соперников не случилось. За все фан-движение донецкого клуба отстреливался одинокий болельщик на соседнем секторе. Остальные поклонники "Шахтера" не унывали - фотографировались даже при счете 2:0.Не до развлечений было зрителям вип-сектора. Болельщица колумбийского происхождения в футболке с фамилией Кастаньеда по-матерински вздохнула, когда в очередной раз бил по воротам капитан "Шерифа". За голову взялась супруга Коловоса, когда Димитрис из-за травмы покинул поле.Особые страсти разгорались в тренерской дуэли. Итальянский наставник "Шахтера" Де Дзерби после неудачного углового в очередной раз нервно плюхнулся в свое кресло. Украинец Юрий Вернидуб, как и обещал, праздновал победу, не жалея элегантного костюма. На вопрос журналиста, почему не было "подката в костюме", Вернидуб ответил:На послематчевой пресс-конференции украинский тренер заявил, что он счастлив.2:0. Великий день в истории молдавского футбола завершился как праздник. Команда приветствовала фан-сектор. Болельщики поджидали кумиров у выхода, а Кристиано Да Силва позировал с личным трофеем. Защитник "Шерифа" был назван УЕФА лучшим игроком матча. Бразилец отдал две голевые передачи и был надежным товарищем в обороне.Тираспольский "Шериф" показывает фантастический футбол в Лиге чемпионов: победа над "Шахтером", беспроигрышная серия и первое место в группе ("Реал" обыграл "Интер" - 1:0). Следующий матч - в Испании. 28 сентября "Шериф" примет "Реал" Мадрид.

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в молдове, фк "шериф"