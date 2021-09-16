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Фантастический футбол: атмосфера на матче ЛЧ "Шериф" - "Шахтер"
13:00 16.09.2021 (обновлено: 13:13 16.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
© Sputnik / Mihai Caraus
Тираспольский клуб продолжил беспроигрышную серию в Лиге чемпионов победой над донецким "Шахтером". Все эмоции футбольной среды - в репортаже Sputnik.
ТИРАСПОЛЬ, 16 сен - Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Тираспольский "Шериф" в этом евросезоне творит нереальные вещи", - с такими словами группа поддержки из Донецка подтягивалась на стадион.
"Думаю, борьба будет упорная. "Шериф" – сильная команда. Может быть, потому что тренер украинский. Хотя у вас много легионеров. У нашей команды тоже нет украинского характера. У горняков - бразильский характер игры. Полагаю, со счетом 3:2 выиграет "Шахтер", - сказал болельщик донецкого клуба.
Что касается основного состава болельщиков, то от игры к игре костяк не меняется. Журналисты из Одессы приезжают на еврокубковые матчи каждый год. Александр назвал только имя и согласился на фото. Украинский репортер признался, что болеет за "Шериф".
"Мы приезжаем и болеем за хороший, красивый футбол. Думаю, что все получится у "Шерифа". Группа тяжелая, но мяч круглый. Все бывает, можно и у "Реала", и у "Интера" выиграть", - сказал одессит.
© Sputnik / Sorokopud JuliaЖурналист из Одессы
Журналист из Одессы
© Sputnik / Sorokopud Julia
Сенсация в Тирасполе
То, что гимн Лиги чемпионов прозвучал в Тирасполе, - само по себе сенсация. Но чтобы сразу так круто заиграл новичок турнира из Молдовы - на главной арене мало кто ждал. Малийский легионер желто-черных с громкой фамилией Траоре просто взорвал трибуны, когда открыл счет. Его гол поборется за звание лучшего в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Ну а пока Траоре собирает лайки в социальных сетях.
"Отличная победа. Я поздравляю свою команду", - написал после матча полузащитник в своем Instagram.
К яркому дебюту в Лиги чемпионов явно подготовился 12-й игрок желто-черных. Сектор болельщиков "Шерифа" гнал клуб кричалками, зажигал фонарики, запускал волну и даже исполнил "Катюшу". Правда, переклички с фан-сектором соперников не случилось. За все фан-движение донецкого клуба отстреливался одинокий болельщик на соседнем секторе. Остальные поклонники "Шахтера" не унывали - фотографировались даже при счете 2:0.
© Sputnik / Sorokopud JuliaБогдан Жилин
Богдан Жилин
© Sputnik / Sorokopud Julia
Не до развлечений было зрителям вип-сектора. Болельщица колумбийского происхождения в футболке с фамилией Кастаньеда по-матерински вздохнула, когда в очередной раз бил по воротам капитан "Шерифа". За голову взялась супруга Коловоса, когда Димитрис из-за травмы покинул поле.
Особые страсти разгорались в тренерской дуэли. Итальянский наставник "Шахтера" Де Дзерби после неудачного углового в очередной раз нервно плюхнулся в свое кресло. Украинец Юрий Вернидуб, как и обещал, праздновал победу, не жалея элегантного костюма. На вопрос журналиста, почему не было "подката в костюме", Вернидуб ответил:
"Сегодня встал на колено, сказал ребятам, что могу только выставить ногу, иначе сломаю. Думаю, что найдем, если что, деньги, чтобы купить новый костюм".
На послематчевой пресс-конференции украинский тренер заявил, что он счастлив.
"Мои ребята не уступили сопернику ни в скорости, ни в технике. Наша тактика оправдала себя. Мы не позволили "Шахтеру" забить, а свои выходы из обороны использовали на ура. Спасибо огромное болельщикам за поддержку! Я счастлив", - позже отметил наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб.
© Sputnik / Mihai CarausТренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб
Тренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб
© Sputnik / Mihai Caraus
2:0. Великий день в истории молдавского футбола завершился как праздник. Команда приветствовала фан-сектор. Болельщики поджидали кумиров у выхода, а Кристиано Да Силва позировал с личным трофеем. Защитник "Шерифа" был назван УЕФА лучшим игроком матча. Бразилец отдал две голевые передачи и был надежным товарищем в обороне.
Тираспольский "Шериф" показывает фантастический футбол в Лиге чемпионов: победа над "Шахтером", беспроигрышная серия и первое место в группе ("Реал" обыграл "Интер" - 1:0). Следующий матч - в Испании. 28 сентября "Шериф" примет "Реал" Мадрид.