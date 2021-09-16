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Гол футболиста "Шерифа" признан UEFA голом недели
Гол футболиста "Шерифа" признан UEFA голом недели
Голосование завершилось в четверг в первой половине дня. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T15:06+0300
2021-09-16T15:06+0300
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Мяч полузащитника молдавского "Шерифа" Адама Траоре в ворота "Шахтера" был признан UEFA лучшим голом недели. Об этом сообщает официальный сайт организации по итогам голосования болельщиков.Игра состоялась в среду на стадионе "Шериф" в Тирасполе. Напомним, на 16-й минуте матча "Шериф" - "Шахтер" группового этапа Лиги чемпионов малийский футболист Адама Траоре вывел молдавскую команду вперед. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Тирасполя. Во втором тайме гвинейский форвард Момо Янсане удвоил преимущество своей команды, головой отправив мяч в сетку ворот Андрея Пятова (62-я минута).Следующую встречу в Лиге чемпионов тираспольчане проведут 28 сентября против "Реала". Поединок пройдет на "Сантьяго Бернабеу".
https://ru.sputnik.md/20210916/fantasticheskiy-futbol-atmosfera-na-matche-lch-sherif-shakhter-44794208.html
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фк "шериф", уефа, лига чемпионов, в молдове

Гол футболиста "Шерифа" признан UEFA голом недели

15:06 16.09.2021
314
© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
Матч Шериф — Шахтер в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Голосование завершилось в четверг в первой половине дня.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Мяч полузащитника молдавского "Шерифа" Адама Траоре в ворота "Шахтера" был признан UEFA лучшим голом недели. Об этом сообщает официальный сайт организации по итогам голосования болельщиков.
Игра состоялась в среду на стадионе "Шериф" в Тирасполе. Напомним, на 16-й минуте матча "Шериф" - "Шахтер" группового этапа Лиги чемпионов малийский футболист Адама Траоре вывел молдавскую команду вперед. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Тирасполя.
Во втором тайме гвинейский форвард Момо Янсане удвоил преимущество своей команды, головой отправив мяч в сетку ворот Андрея Пятова (62-я минута).
Матч Шериф — Шахтер в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
Спорт
Фантастический футбол: атмосфера на матче ЛЧ "Шериф" - "Шахтер"
13:00
262
Следующую встречу в Лиге чемпионов тираспольчане проведут 28 сентября против "Реала". Поединок пройдет на "Сантьяго Бернабеу".
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