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Гол футболиста "Шерифа" признан UEFA голом недели

Гол футболиста "Шерифа" признан UEFA голом недели

Голосование завершилось в четверг в первой половине дня. 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T15:06+0300

2021-09-16T15:06+0300

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фк "шериф"

уефа

лига чемпионов

спорт

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Мяч полузащитника молдавского "Шерифа" Адама Траоре в ворота "Шахтера" был признан UEFA лучшим голом недели. Об этом сообщает официальный сайт организации по итогам голосования болельщиков.Игра состоялась в среду на стадионе "Шериф" в Тирасполе. Напомним, на 16-й минуте матча "Шериф" - "Шахтер" группового этапа Лиги чемпионов малийский футболист Адама Траоре вывел молдавскую команду вперед. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Тирасполя. Во втором тайме гвинейский форвард Момо Янсане удвоил преимущество своей команды, головой отправив мяч в сетку ворот Андрея Пятова (62-я минута).Следующую встречу в Лиге чемпионов тираспольчане проведут 28 сентября против "Реала". Поединок пройдет на "Сантьяго Бернабеу".

https://ru.sputnik.md/20210916/fantasticheskiy-futbol-atmosfera-na-matche-lch-sherif-shakhter-44794208.html

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фк "шериф", уефа, лига чемпионов, в молдове