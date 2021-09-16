https://ru.sputnik.md/20210916/gol-futbolista-sherifa-priznan-uefa-golom-nedeli-44800585.html
Гол футболиста "Шерифа" признан UEFA голом недели
Гол футболиста "Шерифа" признан UEFA голом недели
Голосование завершилось в четверг в первой половине дня. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T15:06+0300
2021-09-16T15:06+0300
2021-09-16T15:06+0300
фк "шериф"
уефа
лига чемпионов
спорт
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0f/44778887_0:0:2869:1613_1920x0_80_0_0_7bc436305b0bceb59afc3611d6c79eed.jpg
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Мяч полузащитника молдавского "Шерифа" Адама Траоре в ворота "Шахтера" был признан UEFA лучшим голом недели. Об этом сообщает официальный сайт организации по итогам голосования болельщиков.Игра состоялась в среду на стадионе "Шериф" в Тирасполе. Напомним, на 16-й минуте матча "Шериф" - "Шахтер" группового этапа Лиги чемпионов малийский футболист Адама Траоре вывел молдавскую команду вперед. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Тирасполя. Во втором тайме гвинейский форвард Момо Янсане удвоил преимущество своей команды, головой отправив мяч в сетку ворот Андрея Пятова (62-я минута).Следующую встречу в Лиге чемпионов тираспольчане проведут 28 сентября против "Реала". Поединок пройдет на "Сантьяго Бернабеу".
https://ru.sputnik.md/20210916/fantasticheskiy-futbol-atmosfera-na-matche-lch-sherif-shakhter-44794208.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0f/44778887_171:0:2322:1613_1920x0_80_0_0_551c868050f3ffa5e65a6b40c08011d6.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
фк "шериф", уефа, лига чемпионов, в молдове
Гол футболиста "Шерифа" признан UEFA голом недели
Голосование завершилось в четверг в первой половине дня.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Мяч полузащитника молдавского "Шерифа" Адама Траоре в ворота "Шахтера" был признан UEFA лучшим голом недели. Об этом сообщает официальный сайт организации по итогам голосования болельщиков.
Игра состоялась в среду на стадионе "Шериф" в Тирасполе. Напомним, на 16-й минуте матча "Шериф" - "Шахтер" группового этапа Лиги чемпионов малийский футболист Адама Траоре вывел молдавскую команду вперед. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Тирасполя.
Во втором тайме гвинейский форвард Момо Янсане удвоил преимущество своей команды, головой отправив мяч в сетку ворот Андрея Пятова (62-я минута).
Следующую встречу в Лиге чемпионов тираспольчане проведут 28 сентября против "Реала". Поединок пройдет на "Сантьяго Бернабеу".