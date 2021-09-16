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Испанские ученые: у "Спутника V" высокая эффективность против дельта-штамма
Испанские ученые: у "Спутника V" высокая эффективность против дельта-штамма
Исследователи сравнили эффективность российской вакцины с AstraZeneca и Sinopharm. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T21:44+0300
2021-09-16T21:44+0300
коронавирус
вакцина
спутник v
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КИШИНЕВ, 16сен - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала более высокую эффективность против дельта-штамма коронавируса, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm, пишет газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы.Испанские ученые провели анализ 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V", передает РИА Новости."Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)", — сказано в материале.Дельта-штамм коронавируса вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо "дельты", туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).Как подчеркивал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
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вакцина, спутник v

Испанские ученые: у "Спутника V" высокая эффективность против дельта-штамма

21:44 16.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Исследователи сравнили эффективность российской вакцины с AstraZeneca и Sinopharm.
КИШИНЕВ, 16сен - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала более высокую эффективность против дельта-штамма коронавируса, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm, пишет газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы.
Испанские ученые провели анализ 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V", передает РИА Новости.
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"Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)", — сказано в материале.
Дельта-штамм коронавируса вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо "дельты", туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).
Как подчеркивал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
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