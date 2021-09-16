https://ru.sputnik.md/20210916/ispanskie-uchenye-u-sputnika-v-vysokaya-effektivnost-protiv-delta-shtamma-44810352.html

Испанские ученые: у "Спутника V" высокая эффективность против дельта-штамма

Испанские ученые: у "Спутника V" высокая эффективность против дельта-штамма

Исследователи сравнили эффективность российской вакцины с AstraZeneca и Sinopharm. 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T21:44+0300

2021-09-16T21:44+0300

2021-09-16T21:44+0300

коронавирус

вакцина

спутник v

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КИШИНЕВ, 16сен - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала более высокую эффективность против дельта-штамма коронавируса, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm, пишет газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы.Испанские ученые провели анализ 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V", передает РИА Новости."Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)", — сказано в материале.Дельта-штамм коронавируса вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо "дельты", туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).Как подчеркивал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

https://ru.sputnik.md/20210909/g20-sputnik-luchshee-sredstvo-profilaktika-covid-19-44610835.html

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