https://ru.sputnik.md/20210916/kazhdomu-chetvertomu-rossiyaninu-v-2021-godu-povysili-zarplatu-44807693.html

Каждому четвертому россиянину в 2021 году повысили зарплату

Каждому четвертому россиянину в 2021 году повысили зарплату

Большинство из тех, кому подняли зарплату, трудятся в сфере производства и промышленности. 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T20:49+0300

2021-09-16T20:49+0300

2021-09-16T20:49+0300

россия

зарплата

рост зарплаты

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. По данным исследования сервиса "Работа.ру", у 24% жителей России в 2021 году выросла заработная плата. Треть из них занята в сфере производства и промышленности. Еще 24% работает в области логистики, 12% — в строительстве, 8% — в сфере ИТ и телекома, 6% — в кафе и ресторанах.Опрос проводился во всех регионах среди шести тысяч респондентов старше 18 лет, передает Говорит Москва.

https://ru.sputnik.md/20210916/zakharova-vmeshatelstvo-ssha-vybory-terpenie-rossia-44805201.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

зарплата, рост зарплаты