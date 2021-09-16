https://ru.sputnik.md/20210916/kazhdomu-chetvertomu-rossiyaninu-v-2021-godu-povysili-zarplatu-44807693.html
Каждому четвертому россиянину в 2021 году повысили зарплату
Каждому четвертому россиянину в 2021 году повысили зарплату
Большинство из тех, кому подняли зарплату, трудятся в сфере производства и промышленности. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T20:49+0300
2021-09-16T20:49+0300
2021-09-16T20:49+0300
россия
зарплата
рост зарплаты
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. По данным исследования сервиса "Работа.ру", у 24% жителей России в 2021 году выросла заработная плата. Треть из них занята в сфере производства и промышленности. Еще 24% работает в области логистики, 12% — в строительстве, 8% — в сфере ИТ и телекома, 6% — в кафе и ресторанах.Опрос проводился во всех регионах среди шести тысяч респондентов старше 18 лет, передает Говорит Москва.
https://ru.sputnik.md/20210916/zakharova-vmeshatelstvo-ssha-vybory-terpenie-rossia-44805201.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
зарплата, рост зарплаты
Каждому четвертому россиянину в 2021 году повысили зарплату
Большинство из тех, кому подняли зарплату, трудятся в сфере производства и промышленности.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. По данным исследования сервиса "Работа.ру", у 24% жителей России в 2021 году выросла заработная плата.
Треть из них занята в сфере производства и промышленности. Еще 24% работает в области логистики, 12% — в строительстве, 8% — в сфере ИТ и телекома, 6% — в кафе и ресторанах.
Опрос проводился во всех регионах среди шести тысяч респондентов старше 18 лет, передает Говорит Москва
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