https://ru.sputnik.md/20210916/kendysh-uspekh-sherif-lch-vernidub-44807208.html

Юрий Кендыш – об успехе "Шерифа" в ЛЧ: Вернидуб еще удивит

Юрий Кендыш – об успехе "Шерифа" в ЛЧ: Вернидуб еще удивит

Юрий Кендыш – об успехе "Шерифа" в ЛЧ: Вернидуб еще удивит

2021-09-16T19:16+0300

2021-09-16T19:16+0300

2021-09-16T19:16+0300

спорт

фк "шериф"

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/10/44805166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e4595bddb6f9c7290426ea2bfaf5915.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 16 сентября. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Белорус Юрий Кендыш после перехода в "Шахтер" (Солигорск) полгода тренировался под руководством Юрия Вернидуба, который накануне выиграл с тираспольским "Шерифом" свой первый матч в групповой стадии Лиги чемпионов. Экс-полузащитник тираспольчан прокомментировал успешный старт своей бывшей команды."Вернидуб был у нас тренером в "Шахтере". Под его руководством мы шли на первом месте. Знаю, что по семейным обстоятельствам ему пришлось покинуть клуб. Как показывают годы и практика, у этого тренера все команды играют достойно, бьются за высокие места, и то, что мы сейчас видим, – его уровень. Я, к сожалению, не смог в свое время с "Шерифом" достичь такого результата. Любой футболист мечтает играть в Лиге чемпионов, но, как говорит мой отец, каждой ягодке свое время. Мое еще не настало, будем работать дальше", - заявил Кендыш.Белорусский футболист уверен, что успешный старт молдавского клуба в Лиге чемпионов будет толчком к развитию футбола и в целом спорта в Молдове.Тираспольский "Шериф" дебютировал в Лиге чемпионов с победы над донецким "Шахтером" (2:0) и по итогам первого тура занимает лидирующую позицию в группе D, опережая также мадридский "Реал" и миланский "Интер". 28 сентября "желто-черные" сыграют против "сливочных" на "Сантьяго Бернабеу".

https://ru.sputnik.md/20210916/gol-futbolista-sherifa-priznan-uefa-golom-nedeli-44800585.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фк "шериф", футбол