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Юрий Кендыш – об успехе "Шерифа" в ЛЧ: Вернидуб еще удивит
Юрий Кендыш – об успехе "Шерифа" в ЛЧ: Вернидуб еще удивит
Юрий Кендыш – об успехе "Шерифа" в ЛЧ: Вернидуб еще удивит
2021-09-16T19:16+0300
2021-09-16T19:16+0300
спорт
фк "шериф"
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ТИРАСПОЛЬ, 16 сентября. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Белорус Юрий Кендыш после перехода в "Шахтер" (Солигорск) полгода тренировался под руководством Юрия Вернидуба, который накануне выиграл с тираспольским "Шерифом" свой первый матч в групповой стадии Лиги чемпионов. Экс-полузащитник тираспольчан прокомментировал успешный старт своей бывшей команды."Вернидуб был у нас тренером в "Шахтере". Под его руководством мы шли на первом месте. Знаю, что по семейным обстоятельствам ему пришлось покинуть клуб. Как показывают годы и практика, у этого тренера все команды играют достойно, бьются за высокие места, и то, что мы сейчас видим, – его уровень. Я, к сожалению, не смог в свое время с "Шерифом" достичь такого результата. Любой футболист мечтает играть в Лиге чемпионов, но, как говорит мой отец, каждой ягодке свое время. Мое еще не настало, будем работать дальше", - заявил Кендыш.Белорусский футболист уверен, что успешный старт молдавского клуба в Лиге чемпионов будет толчком к развитию футбола и в целом спорта в Молдове.Тираспольский "Шериф" дебютировал в Лиге чемпионов с победы над донецким "Шахтером" (2:0) и по итогам первого тура занимает лидирующую позицию в группе D, опережая также мадридский "Реал" и миланский "Интер". 28 сентября "желто-черные" сыграют против "сливочных" на "Сантьяго Бернабеу".
https://ru.sputnik.md/20210916/gol-futbolista-sherifa-priznan-uefa-golom-nedeli-44800585.html
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фк "шериф", футбол

Юрий Кендыш – об успехе "Шерифа" в ЛЧ: Вернидуб еще удивит

19:16 16.09.2021
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© Photo : ФК ШАХТЕР СОЛИГОРСККендыш Юра
Кендыш Юра - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Photo : ФК ШАХТЕР СОЛИГОРСК
Футболист, выступавший ранее за "Шериф", а затем игравший в белорусском чемпионате в команде под руководством Юрия Вернидуба, прокомментировал успех в Лиге чемпионов своего экс-тренера.
ТИРАСПОЛЬ, 16 сентября. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Белорус Юрий Кендыш после перехода в "Шахтер" (Солигорск) полгода тренировался под руководством Юрия Вернидуба, который накануне выиграл с тираспольским "Шерифом" свой первый матч в групповой стадии Лиги чемпионов. Экс-полузащитник тираспольчан прокомментировал успешный старт своей бывшей команды.
Матч Шериф — Шахтер в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
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"Вернидуб был у нас тренером в "Шахтере". Под его руководством мы шли на первом месте. Знаю, что по семейным обстоятельствам ему пришлось покинуть клуб. Как показывают годы и практика, у этого тренера все команды играют достойно, бьются за высокие места, и то, что мы сейчас видим, – его уровень. Я, к сожалению, не смог в свое время с "Шерифом" достичь такого результата. Любой футболист мечтает играть в Лиге чемпионов, но, как говорит мой отец, каждой ягодке свое время. Мое еще не настало, будем работать дальше", - заявил Кендыш.
Белорусский футболист уверен, что успешный старт молдавского клуба в Лиге чемпионов будет толчком к развитию футбола и в целом спорта в Молдове.
"Знаю, что для "Шерифа" это большое достижение. Президент клуба и все руководство знали конечную цель и шли к ней, несмотря ни на что. Для этого понадобилось 24 года. Клуб все это время развивался, не опускал руки. Думаю, Вернидуб еще удивит и болельщиков, и игроков", - сказал Кендыш.
Тираспольский "Шериф" дебютировал в Лиге чемпионов с победы над донецким "Шахтером" (2:0) и по итогам первого тура занимает лидирующую позицию в группе D, опережая также мадридский "Реал" и миланский "Интер". 28 сентября "желто-черные" сыграют против "сливочных" на "Сантьяго Бернабеу".
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