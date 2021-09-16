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Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
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https://ru.sputnik.md/20210916/kommunisty-i-sotsialisty-pokinuli-zasedanie-parlamenta-44794589.html
Коммунисты и социалисты покинули заседание парламента
Коммунисты и социалисты покинули заседание парламента
Коммунисты и социалисты покинули заседание парламента
2021-09-16T12:23+0300
2021-09-16T12:24+0300
социалисты
коммунисты
пкрм
молдова после политического кризиса
политика
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Фракция Блока коммунистов и социалистов покинула заседание парламента в четверг в знак протеста против отказа парламентского большинства включать в повестку дня ряд инициатив политформирования. Об этом во время заседания объявила глава фракции ПКРМ-ПСРМ Зинаида Гречаная.Ранее депутат Влад Батрынча предложил парламенту заслушать руководство НАРЭ на фоне повышения цен на топливо.Депутат Владимир Односталко предложил внести в повестку дня законопроект о повышении на 40% заработной платы медперсоналу.Депутат Олег Рейдман рекомендовал заслушать министра экономики Андрея Спыну по вопросу переговоров о новом контракте на поставку газа в Молдову и импортной цены на газ.Все эти предложения были отвергнуты парламентским большинством.
https://ru.sputnik.md/20210916/ocherednoe-povyshenie-tsen-na-toplivo-nare-opublikovalo-novye-tseny-44792932.html
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социалисты, коммунисты, пкрм, молдова после политического кризиса

Коммунисты и социалисты покинули заседание парламента

12:23 16.09.2021 (обновлено: 12:24 16.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Коммунисты и социалисты недовольны игнорированием их инициатив.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Фракция Блока коммунистов и социалистов покинула заседание парламента в четверг в знак протеста против отказа парламентского большинства включать в повестку дня ряд инициатив политформирования. Об этом во время заседания объявила глава фракции ПКРМ-ПСРМ Зинаида Гречаная.
Ранее депутат Влад Батрынча предложил парламенту заслушать руководство НАРЭ на фоне повышения цен на топливо.
Бензокалонка - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
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Очередное подорожание топлива: НАРЭ опубликовало новые цены
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Депутат Владимир Односталко предложил внести в повестку дня законопроект о повышении на 40% заработной платы медперсоналу.
Депутат Олег Рейдман рекомендовал заслушать министра экономики Андрея Спыну по вопросу переговоров о новом контракте на поставку газа в Молдову и импортной цены на газ.
Все эти предложения были отвергнуты парламентским большинством.
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