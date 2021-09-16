https://ru.sputnik.md/20210916/kommunisty-i-sotsialisty-pokinuli-zasedanie-parlamenta-44794589.html

Коммунисты и социалисты покинули заседание парламента

Коммунисты и социалисты покинули заседание парламента

Коммунисты и социалисты покинули заседание парламента

2021-09-16T12:23+0300

2021-09-16T12:23+0300

2021-09-16T12:24+0300

социалисты

коммунисты

пкрм

молдова после политического кризиса

политика

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Фракция Блока коммунистов и социалистов покинула заседание парламента в четверг в знак протеста против отказа парламентского большинства включать в повестку дня ряд инициатив политформирования. Об этом во время заседания объявила глава фракции ПКРМ-ПСРМ Зинаида Гречаная.Ранее депутат Влад Батрынча предложил парламенту заслушать руководство НАРЭ на фоне повышения цен на топливо.Депутат Владимир Односталко предложил внести в повестку дня законопроект о повышении на 40% заработной платы медперсоналу.Депутат Олег Рейдман рекомендовал заслушать министра экономики Андрея Спыну по вопросу переговоров о новом контракте на поставку газа в Молдову и импортной цены на газ.Все эти предложения были отвергнуты парламентским большинством.

https://ru.sputnik.md/20210916/ocherednoe-povyshenie-tsen-na-toplivo-nare-opublikovalo-novye-tseny-44792932.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

социалисты, коммунисты, пкрм, молдова после политического кризиса