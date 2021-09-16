https://ru.sputnik.md/20210916/krali-s-kartochek-sotni-tysyach-leev-sredi-figurantov-eks-nachalnik-tyurmy-44802299.html

Крали с карточек сотни тысяч леев: среди фигурантов - экс-начальник тюрьмы

Крали с карточек сотни тысяч леев: среди фигурантов - экс-начальник тюрьмы

Под суд за кражу денег с карт пойдут экс-начальник тюрьмы и заключенные

2021-09-16T16:17+0300

2021-09-16T16:17+0300

2021-09-16T16:17+0300

общество

в молдове

банкомат

кража

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах будет предъявлено в суде экс-начальнику пенитенциарного учреждения №18 и семи нынешним и бывшим заключенным. Экс-начальник тюрьмы также обвиняется в пассивной коррупции в интересах преступной группы.Как сообщили в Генеральной прокуратуре, столичная прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело по обвинению в отношении восьми человек. В ведомстве сообщили, что в период с мая по февраль 2021 года обвиняемые путем обмана похитили более 993 тысяч леев с банковских карт 30 владельцев.Двое правонарушителей, в том числе бывший начальник колонии, помещены под домашний арест, один член преступной группы находится под предварительным арестом, другой продолжает отбывать наказание в колонии, а четверо остальных - под судебным надзором.

https://ru.sputnik.md/20210309/Moshenniki-voruyut-dannye-bankovskikh-kart-s-pomoschyu-poddelnoy-ankety-Pochty-Moldovy-33920561.html

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2021

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в молдове, банкомат, кража