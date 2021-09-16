Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210916/krali-s-kartochek-sotni-tysyach-leev-sredi-figurantov-eks-nachalnik-tyurmy-44802299.html
Крали с карточек сотни тысяч леев: среди фигурантов - экс-начальник тюрьмы
Крали с карточек сотни тысяч леев: среди фигурантов - экс-начальник тюрьмы
Под суд за кражу денег с карт пойдут экс-начальник тюрьмы и заключенные
2021-09-16T16:17+0300
2021-09-16T16:17+0300
общество
в молдове
банкомат
кража
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2811/93/28119306_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_dfd50b185aa2374ab0be2a7c07e09e36.jpg
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах будет предъявлено в суде экс-начальнику пенитенциарного учреждения №18 и семи нынешним и бывшим заключенным. Экс-начальник тюрьмы также обвиняется в пассивной коррупции в интересах преступной группы.Как сообщили в Генеральной прокуратуре, столичная прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело по обвинению в отношении восьми человек. В ведомстве сообщили, что в период с мая по февраль 2021 года обвиняемые путем обмана похитили более 993 тысяч леев с банковских карт 30 владельцев.Двое правонарушителей, в том числе бывший начальник колонии, помещены под домашний арест, один член преступной группы находится под предварительным арестом, другой продолжает отбывать наказание в колонии, а четверо остальных - под судебным надзором.
https://ru.sputnik.md/20210309/Moshenniki-voruyut-dannye-bankovskikh-kart-s-pomoschyu-poddelnoy-ankety-Pochty-Moldovy-33920561.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2811/93/28119306_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_b9f3c6f92292bc1e7267c1b2c8504b79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, банкомат, кража

Крали с карточек сотни тысяч леев: среди фигурантов - экс-начальник тюрьмы

16:17 16.09.2021
107
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Перейти в фотобанк
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Преступники похитили с банковских карт более 990 тысяч леев. На скамье подсудимых - экс-начальник колонии №18 и семеро нынешних и бывших заключенных.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах будет предъявлено в суде экс-начальнику пенитенциарного учреждения №18 и семи нынешним и бывшим заключенным. Экс-начальник тюрьмы также обвиняется в пассивной коррупции в интересах преступной группы.
Почтовый ящик - Sputnik Молдова, 1920, 09.03.2021
Общество
Воруют данные банковских карт: как мошенники используют "анкету" Почты Молдовы
9 марта, 16:55
402
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, столичная прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело по обвинению в отношении восьми человек. В ведомстве сообщили, что в период с мая по февраль 2021 года обвиняемые путем обмана похитили более 993 тысяч леев с банковских карт 30 владельцев.
Двое правонарушителей, в том числе бывший начальник колонии, помещены под домашний арест, один член преступной группы находится под предварительным арестом, другой продолжает отбывать наказание в колонии, а четверо остальных - под судебным надзором.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:17Крали с карточек сотни тысяч леев: среди фигурантов - экс-начальник тюрьмы
15:50Россия и Китай изменили Азию — и Америка начала ее терять
15:36Парламент принял в первом чтении закон о повышении пенсий
15:06Гол футболиста "Шерифа" признан UEFA голом недели
14:50Турция принимает от туристов документы только по одной российской вакцине
14:25Патриарх Кирилл назвал кризисной ситуацию в мировом православии
14:15В Москве начали применять новую терапию против COVID-19
13:50Литва скатилась к тоталитарной диктатуре – эксклюзивное интервью Sputnik
13:43Парламент Молдовы утвердил мандат новых членов ЦИК: все они предложены PAS
13:25Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию
13:02Парламент одобрил в первом чтении проект конституционной реформы юстиции
13:00Фантастический футбол: атмосфера на матче ЛЧ "Шериф" - "Шахтер"
12:45Европарламент утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику ЕС в отношении России
12:23Коммунисты и социалисты покинули заседание парламента
12:15Майя Санду наградила орденом посла Франции
11:59Очередное подорожание топлива: НАРЭ опубликовало новые цены
11:45Правительство будет назначать руководителей Налоговой и Таможенной служб
11:15В Фалештах водитель сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП
11:00Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
10:40Первая победа и первые голы "Шерифа" в Лиге чемпионов - как это было