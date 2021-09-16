https://ru.sputnik.md/20210916/kurs-valyut-na-pyatnitsu-osnovnye-igroki-sdayut-pozitsii-44808364.html
Курс валют на пятницу: основные игроки сдают позиции
Курс валют на пятницу: основные игроки сдают позиции
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T22:02+0300
2021-09-16T22:02+0300
2021-09-16T22:02+0300
в молдове
рубль
курс валют
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 17 сентября. Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет почти на 12 банов и закрепится на уровне 20.7694 лея.Доллар опустится менее чем на один бан и будет стоить в пятницу 17.6521 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 17 сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0.2435 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0.6611 лея. Румынский лей подешевеет до 4.1969 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210816/byudzhet-sotsstrakha-postupilo-bolee-60-ot-godovogo-plana-43960746.html
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро
Курс валют на пятницу: основные игроки сдают позиции
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 17 сентября. Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею.
Евро подешевеет почти на 12 банов и закрепится на уровне 20.7694 лея.
Доллар опустится менее чем на один бан и будет стоить в пятницу 17.6521 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Что касается остальных валют, то 17 сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0.2435 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0.6611 лея. Румынский лей подешевеет до 4.1969 в пересчете на национальную валюту.