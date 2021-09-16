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Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию
Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию
Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию
2021-09-16T13:25+0300
2021-09-16T13:25+0300
2021-09-16T13:25+0300
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Лидеры ОДКБ утвердили на сессии в Душанбе план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, следует из текста принятой по итогам саммита декларации, передает РИА Новости.Участники заседания также подписали соглашение, предусматривающее создание военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и судов.Полномочия начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова продлили на три года.Кроме того, участники организации на фоне ситуации в Афганистане уточнили план оперативного развертывания контингента в Центральной Азии. Они пообещали принять меры, чтобы защитить южные рубежи.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.Следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет в конце этого года в Ереване.
https://ru.sputnik.md/20210916/putin-obstanovka-v-zone-otvetstvennosti-odkb-neset-riski-dlya-stran-regiona-44788498.html
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Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию
Документ был подписан по итогам заседания в столице Таджикистана.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik.
Лидеры ОДКБ утвердили на сессии в Душанбе план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, следует из текста принятой по итогам саммита декларации, передает РИА Новости
.
Участники заседания также подписали соглашение, предусматривающее создание военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и судов.
Полномочия начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова продлили на три года.
Кроме того, участники организации на фоне ситуации в Афганистане уточнили план оперативного развертывания контингента в Центральной Азии. Они пообещали принять меры, чтобы защитить южные рубежи.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет в конце этого года в Ереване.