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Литва скатилась к тоталитарной диктатуре – эксклюзивное интервью Sputnik
Литва скатилась к тоталитарной диктатуре – эксклюзивное интервью Sputnik
Литва скатилась к тоталитарной диктатуре – эксклюзивное интервью Sputnik
2021-09-16T13:50+0300
2021-09-16T13:50+0300
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Пятрас Гражулис – один из самых смелых депутатов литовского парламента. Он все время бросает вызов правящей партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), нелестно отзывается о "дедушке литовской политики" Витаутасе Ландсбергисе, про которого говорят, что он никуда не ушел и продолжает руководить всеми процессами в стране. За это Гражулиса лишают депутатской неприкосновенности, обвиняют едва ли не в измене, но ничего сделать с ним не могут.Кто главный редактор всей "независимой прессы"?Во время знаменитого противостояния у Сейма 10 августа 2021 года Пятрас Гражулис был среди протестующих и "своими глазами видел, как все происходило". Изначально люди собрались, чтобы протестовать против ограничительных мер из-за коронавируса, но все вылилось в требование распустить Сейм и назначить досрочные выборы. А под вечер начались провокации – неизвестные люди стали кидать камни в стражей порядка. В итоге 26 человек были задержаны, девять из них арестованы.Он уверен, что практически вся пресса в Литве находится под контролем и все, что там отображается, строго регулируется определенными силами."Мы знаем, что в советские времена была такая институция – Главлит, которая контролировала прессу. Сейчас в Литве нет этого Главлита, но пресса регулируема. Кто регулируют, спрашиваю, и кто главный редактор всей независимой прессы Литвы? Мне не отвечают, но это и так понятно", – отмечает депутат.И добавляет, что, видимо, поэтому приехавших на протестную акцию журналистов так берегли, но из-за этого и прокололись.Литва скатывается к тотальной диктатуреУже после событий в Вильнюсе у Сейма Литвы Гражулис специально пересмотрел множество кадров с протестных акций в Белоруссии и пришел к интересным выводам.На вопрос: "Вы думаете, что за провокациями стоит Витаутас Ландсбергис?" – депутат ответил: "Конечно. Он создал тоталитарную республику и продолжает все контролировать. Не знаю, чем это закончится. Но сейчас такой пресс на всех идет, нужно еще постараться, чтобы выстоять".И в первую очередь, как отмечает депутат, давят на него: "Сейчас против меня обвинения хотят выдвинуть, отобрать у меня мандат. Как будто это я подстрекал людей к протестам. А я, наоборот, всем в микрофон сказал, а люди у Сейма были очень солидные, огромный же митинг: "Расходитесь! Неправильные поступки нужны нашим врагам – консерваторам, не поддавайтесь на провокации!"Депутат рассказывает, что даже президент Литвы Гитанас Науседа вступился за него, сказал, что тот хотел избежать провокаций: "Но что получилось – мы обвинены, мы крайние, а все провокаторы на свободе".По словам Гражулиса, задержаны были совсем не те люди, которые раскачивали ситуацию у Сейма 10 августа, и арестованы, соответственно, тоже не провокаторы, а люди, которым надоело все, что происходит в Литве на протяжении стольких лет."Я на пресс-конференции на днях так и сказал: "Посмотрите, что у нас происходит. Так где больше демократии – в Белоруссии, России или у нас – в стране, которая скатывается к тотальной диктатуре?" – вопрошает Гражулис.Ландсбергис еще медаль от Путина получитДепутата, так же как и большинство не согласных с политикой властей Литвы жителей страны, возмутило заявление министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Выражение гражданской позиции она назвала хорошо подготовленной "гибридной атакой", а ночные беспорядки у Сейма и в лагере нелегальных мигрантов в Руднинкае – хорошо спланированной акцией извне.Он уверен, что Запад и, в частности, Литва, сделали все для того, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко, который, как говорит депутат, периодически отворачивался от России, был вынужден просить помощи у Москвы. "Вас [консерваторов Литвы] Путин за это еще наградит. Вы еще медали за это получите", – смеется Гражулис.Протест состоится в любую погодуСледующий большой протест в Литве был назначен на 10 сентября. Притом что было неясно, запрещены ли все мероприятия в этот день или нет (разрешение получали разные движения, и часть из них была отозвана), Гражулис не терял уверенности, что люди все равно выйдут на улицу.Также с сентября без сертификата о вакцинации или "паспорта возможностей", как его называют в Литве, нельзя будет посещать массовые мероприятия, рестораны, крупные торговые центры и иные места скопления большого количества людей, что можно трактовать как угодно. Например, как способ не давать людям выходить на те же акции протеста.Поэтому Гражулис считает, что останавливаться на достигнутом нельзя – власть все равно отказывается слышать народ. При этом депутат признался, что сам не вакцинировался. Не потому, что боится вакцины, а потому, что сейчас это его гражданская позиция.С другой стороны, замечает депутат, сейчас он и сам начинает сомневаться в чудодейственности предлагаемых в Литве вакцин. "Я тоже смотрю – если ты вакцинировался, все равно можешь заболеть, все равно можешь заразить. Так зачем вакцинироваться?" – отмечает Пятрас Гражулис.И добавляет, что считает нынешнюю власть антинародной, а исправить ситуацию могут только досрочные выборы в парламент.
https://ru.sputnik.md/20210914/davili-na-menya-i-prokurora-intervyu-rossiyskogo-shpiona-v-litve-paletskisa---eksklyuziv-44743574.html
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в мире, литва

Литва скатилась к тоталитарной диктатуре – эксклюзивное интервью Sputnik

13:50 16.09.2021
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© Photo : The Seimas of the Republic of LithuaniaДепутат Сейма Литвы Пятрас Гражулис
Депутат Сейма Литвы Пятрас Гражулис - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Photo : The Seimas of the Republic of Lithuania
Алексей Стефанов - Sputnik Молдова
Алексей Стефанов
Все материалы
Депутат Сейма Литвы Пятрас Гражулис в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik рассказал, почему считает Литву тоталитарной страной, кто стоит за провокациями на митинге протеста и что нужно делать дальше
Пятрас Гражулис – один из самых смелых депутатов литовского парламента. Он все время бросает вызов правящей партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), нелестно отзывается о "дедушке литовской политики" Витаутасе Ландсбергисе, про которого говорят, что он никуда не ушел и продолжает руководить всеми процессами в стране. За это Гражулиса лишают депутатской неприкосновенности, обвиняют едва ли не в измене, но ничего сделать с ним не могут.

Кто главный редактор всей "независимой прессы"?

Во время знаменитого противостояния у Сейма 10 августа 2021 года Пятрас Гражулис был среди протестующих и "своими глазами видел, как все происходило". Изначально люди собрались, чтобы протестовать против ограничительных мер из-за коронавируса, но все вылилось в требование распустить Сейм и назначить досрочные выборы. А под вечер начались провокации – неизвестные люди стали кидать камни в стражей порядка. В итоге 26 человек были задержаны, девять из них арестованы.
"Мы бежим к диктатуре. И очень быстро. Не нужно ничего додумывать про митинг [10 августа], достаточно было там побывать. Или посмотреть отснятое видео. Что можно подумать, когда в одном клипе видно, как к Сейму приезжают журналисты, а им полицейские говорят: "Вы отходите в сторону, скоро будут камнями кидать". Откуда они могли знать? А если знали, почему не сдержали провокаторов? Получается, полицейские разрешили кидать камни в мирных людей?" – возмущается Пятрас Гражулис.
Он уверен, что практически вся пресса в Литве находится под контролем и все, что там отображается, строго регулируется определенными силами.
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"Мы знаем, что в советские времена была такая институция – Главлит, которая контролировала прессу. Сейчас в Литве нет этого Главлита, но пресса регулируема. Кто регулируют, спрашиваю, и кто главный редактор всей независимой прессы Литвы? Мне не отвечают, но это и так понятно", – отмечает депутат.
И добавляет, что, видимо, поэтому приехавших на протестную акцию журналистов так берегли, но из-за этого и прокололись.

Литва скатывается к тотальной диктатуре

Уже после событий в Вильнюсе у Сейма Литвы Гражулис специально пересмотрел множество кадров с протестных акций в Белоруссии и пришел к интересным выводам.
"Я нигде не видел, чтобы милиция или сотрудники органов госбезопасности устраивали провокации. А что им стоило взять 100 или 200 милиционеров, переодеть в гражданскую одежду, наложить в карманы камней и отправить кидать их в милицию? Чтобы показать всему миру: видите, какие тут бандиты вышли на улицы?! Этого Лукашенко не сделал. У Ландсбергиса ему нужно еще поучиться, как устраивать провокации", – говорит Гражулис.
На вопрос: "Вы думаете, что за провокациями стоит Витаутас Ландсбергис?" – депутат ответил: "Конечно. Он создал тоталитарную республику и продолжает все контролировать. Не знаю, чем это закончится. Но сейчас такой пресс на всех идет, нужно еще постараться, чтобы выстоять".
И в первую очередь, как отмечает депутат, давят на него: "Сейчас против меня обвинения хотят выдвинуть, отобрать у меня мандат. Как будто это я подстрекал людей к протестам. А я, наоборот, всем в микрофон сказал, а люди у Сейма были очень солидные, огромный же митинг: "Расходитесь! Неправильные поступки нужны нашим врагам – консерваторам, не поддавайтесь на провокации!"
Депутат рассказывает, что даже президент Литвы Гитанас Науседа вступился за него, сказал, что тот хотел избежать провокаций: "Но что получилось – мы обвинены, мы крайние, а все провокаторы на свободе".
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По словам Гражулиса, задержаны были совсем не те люди, которые раскачивали ситуацию у Сейма 10 августа, и арестованы, соответственно, тоже не провокаторы, а люди, которым надоело все, что происходит в Литве на протяжении стольких лет.
"Я на пресс-конференции на днях так и сказал: "Посмотрите, что у нас происходит. Так где больше демократии – в Белоруссии, России или у нас – в стране, которая скатывается к тотальной диктатуре?" – вопрошает Гражулис.

Ландсбергис еще медаль от Путина получит

Депутата, так же как и большинство не согласных с политикой властей Литвы жителей страны, возмутило заявление министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Выражение гражданской позиции она назвала хорошо подготовленной "гибридной атакой", а ночные беспорядки у Сейма и в лагере нелегальных мигрантов в Руднинкае – хорошо спланированной акцией извне.
"Это все консерваторы, я на такие заявления не обращаю внимания. А то если их послушать: кто-то вышел в пикет – это пикетирует Москва, кто-то вышел на улицу на акцию протеста – это агенты КГБ. Знаете, что после начала миграционного кризиса я сделал официальное заявление – зарегистрировал в парламенте резолюцию, чтобы наши консерваторы начали переговоры с Лукашенко? Нужно уметь говорить и договариваться", – отметил Гражулис.
Он уверен, что Запад и, в частности, Литва, сделали все для того, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко, который, как говорит депутат, периодически отворачивался от России, был вынужден просить помощи у Москвы. "Вас [консерваторов Литвы] Путин за это еще наградит. Вы еще медали за это получите", – смеется Гражулис.

Протест состоится в любую погоду

Следующий большой протест в Литве был назначен на 10 сентября. Притом что было неясно, запрещены ли все мероприятия в этот день или нет (разрешение получали разные движения, и часть из них была отозвана), Гражулис не терял уверенности, что люди все равно выйдут на улицу.
"Мы думали, что правительство отменит свои драконовские решения [10 сентября]. Да, власти пошли на небольшие уступки. Изначально хотели сделать так, чтобы люди без прививки от коронавируса не имели права ходить в магазины, ездить в общественном транспорте, получать медицинскую помощь в поликлиниках. Но хотя бы от этого отказались. Хотя без прививки, к примеру, все равно можно остаться без работы", – говорит Гражулис.
Также с сентября без сертификата о вакцинации или "паспорта возможностей", как его называют в Литве, нельзя будет посещать массовые мероприятия, рестораны, крупные торговые центры и иные места скопления большого количества людей, что можно трактовать как угодно. Например, как способ не давать людям выходить на те же акции протеста.
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Поэтому Гражулис считает, что останавливаться на достигнутом нельзя – власть все равно отказывается слышать народ. При этом депутат признался, что сам не вакцинировался. Не потому, что боится вакцины, а потому, что сейчас это его гражданская позиция.
"Я никогда не был антиваксером, но, когда стали долбить и оскорблять людей, у которых нет прививки, и при этом не было никаких публичных дискуссий на этот счет, решил быть с теми, кто боится вакцинироваться. Если вы сильны в своих аргументах, соберите за одним столом тех, кто против вакцины, и тех, кто за, положите на стол аргументы, убедите. Народ послушает и поймет, что те, кто против вакцины, неправы. Но этого нет. А почему власти боятся этой дискуссии?" – не понимает Гражулис.
С другой стороны, замечает депутат, сейчас он и сам начинает сомневаться в чудодейственности предлагаемых в Литве вакцин. "Я тоже смотрю – если ты вакцинировался, все равно можешь заболеть, все равно можешь заразить. Так зачем вакцинироваться?" – отмечает Пятрас Гражулис.
И добавляет, что считает нынешнюю власть антинародной, а исправить ситуацию могут только досрочные выборы в парламент.
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