https://ru.sputnik.md/20210916/litva-skatilas-k-totalitarnoy-diktature--eksklyuzivnoe-intervyu-sputnik-44792109.html

Литва скатилась к тоталитарной диктатуре – эксклюзивное интервью Sputnik

Литва скатилась к тоталитарной диктатуре – эксклюзивное интервью Sputnik

Литва скатилась к тоталитарной диктатуре – эксклюзивное интервью Sputnik

2021-09-16T13:50+0300

2021-09-16T13:50+0300

2021-09-16T13:50+0300

политика

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литва

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Пятрас Гражулис – один из самых смелых депутатов литовского парламента. Он все время бросает вызов правящей партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), нелестно отзывается о "дедушке литовской политики" Витаутасе Ландсбергисе, про которого говорят, что он никуда не ушел и продолжает руководить всеми процессами в стране. За это Гражулиса лишают депутатской неприкосновенности, обвиняют едва ли не в измене, но ничего сделать с ним не могут.Кто главный редактор всей "независимой прессы"?Во время знаменитого противостояния у Сейма 10 августа 2021 года Пятрас Гражулис был среди протестующих и "своими глазами видел, как все происходило". Изначально люди собрались, чтобы протестовать против ограничительных мер из-за коронавируса, но все вылилось в требование распустить Сейм и назначить досрочные выборы. А под вечер начались провокации – неизвестные люди стали кидать камни в стражей порядка. В итоге 26 человек были задержаны, девять из них арестованы.Он уверен, что практически вся пресса в Литве находится под контролем и все, что там отображается, строго регулируется определенными силами."Мы знаем, что в советские времена была такая институция – Главлит, которая контролировала прессу. Сейчас в Литве нет этого Главлита, но пресса регулируема. Кто регулируют, спрашиваю, и кто главный редактор всей независимой прессы Литвы? Мне не отвечают, но это и так понятно", – отмечает депутат.И добавляет, что, видимо, поэтому приехавших на протестную акцию журналистов так берегли, но из-за этого и прокололись.Литва скатывается к тотальной диктатуреУже после событий в Вильнюсе у Сейма Литвы Гражулис специально пересмотрел множество кадров с протестных акций в Белоруссии и пришел к интересным выводам.На вопрос: "Вы думаете, что за провокациями стоит Витаутас Ландсбергис?" – депутат ответил: "Конечно. Он создал тоталитарную республику и продолжает все контролировать. Не знаю, чем это закончится. Но сейчас такой пресс на всех идет, нужно еще постараться, чтобы выстоять".И в первую очередь, как отмечает депутат, давят на него: "Сейчас против меня обвинения хотят выдвинуть, отобрать у меня мандат. Как будто это я подстрекал людей к протестам. А я, наоборот, всем в микрофон сказал, а люди у Сейма были очень солидные, огромный же митинг: "Расходитесь! Неправильные поступки нужны нашим врагам – консерваторам, не поддавайтесь на провокации!"Депутат рассказывает, что даже президент Литвы Гитанас Науседа вступился за него, сказал, что тот хотел избежать провокаций: "Но что получилось – мы обвинены, мы крайние, а все провокаторы на свободе".По словам Гражулиса, задержаны были совсем не те люди, которые раскачивали ситуацию у Сейма 10 августа, и арестованы, соответственно, тоже не провокаторы, а люди, которым надоело все, что происходит в Литве на протяжении стольких лет."Я на пресс-конференции на днях так и сказал: "Посмотрите, что у нас происходит. Так где больше демократии – в Белоруссии, России или у нас – в стране, которая скатывается к тотальной диктатуре?" – вопрошает Гражулис.Ландсбергис еще медаль от Путина получитДепутата, так же как и большинство не согласных с политикой властей Литвы жителей страны, возмутило заявление министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Выражение гражданской позиции она назвала хорошо подготовленной "гибридной атакой", а ночные беспорядки у Сейма и в лагере нелегальных мигрантов в Руднинкае – хорошо спланированной акцией извне.Он уверен, что Запад и, в частности, Литва, сделали все для того, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко, который, как говорит депутат, периодически отворачивался от России, был вынужден просить помощи у Москвы. "Вас [консерваторов Литвы] Путин за это еще наградит. Вы еще медали за это получите", – смеется Гражулис.Протест состоится в любую погодуСледующий большой протест в Литве был назначен на 10 сентября. Притом что было неясно, запрещены ли все мероприятия в этот день или нет (разрешение получали разные движения, и часть из них была отозвана), Гражулис не терял уверенности, что люди все равно выйдут на улицу.Также с сентября без сертификата о вакцинации или "паспорта возможностей", как его называют в Литве, нельзя будет посещать массовые мероприятия, рестораны, крупные торговые центры и иные места скопления большого количества людей, что можно трактовать как угодно. Например, как способ не давать людям выходить на те же акции протеста.Поэтому Гражулис считает, что останавливаться на достигнутом нельзя – власть все равно отказывается слышать народ. При этом депутат признался, что сам не вакцинировался. Не потому, что боится вакцины, а потому, что сейчас это его гражданская позиция.С другой стороны, замечает депутат, сейчас он и сам начинает сомневаться в чудодейственности предлагаемых в Литве вакцин. "Я тоже смотрю – если ты вакцинировался, все равно можешь заболеть, все равно можешь заразить. Так зачем вакцинироваться?" – отмечает Пятрас Гражулис.И добавляет, что считает нынешнюю власть антинародной, а исправить ситуацию могут только досрочные выборы в парламент.

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