https://ru.sputnik.md/20210916/marafony-vaktsinatsii-postavili-na-pauzu---ministr-usomnilas-v-ikh-effektivnosti-44803767.html

Марафоны вакцинации поставили на паузу - министр усомнилась в их эффективности

Марафоны вакцинации поставили на паузу - министр усомнилась в их эффективности

Министерство здравоохранения приостановило марафоны вакцинации против COVID-19, которые проходили как в Кишиневе, так и в других регионах страны. 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T16:45+0300

2021-09-16T16:45+0300

2021-09-16T16:59+0300

вакцинация

спутник v

коронавирус

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения на время отказывается от практики проведения марафонов вакцинации. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко. Министр утверждает, что в последнее время они перестали быть эффективными, поскольку все меньше и меньше граждан в них участвует.Министр сообщила, что в настоящее время в Минздраве создана рабочая группа, которая разрабатывает новую стратегию. Ведомство стремится перенести марафоны в небольшие населенные пункты.Отметим, первый марафон вакцинации был организован в Кишиневе с 21 по 23 мая Государственным университетом медицины и фармацевтики. Более 4000 человек были привиты доступными на тот момент вакцинами.Позже в столичном Дворце республики прошел марафон вакцинации российским препаратом "Спутник V".

https://ru.sputnik.md/20210717/video-kishinev-vtoroy-etap-marafona-vaktsinatsii-sputnikom-v-35558063.html

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2021

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вакцинация, спутник v