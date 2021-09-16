https://ru.sputnik.md/20210916/marafony-vaktsinatsii-postavili-na-pauzu---ministr-usomnilas-v-ikh-effektivnosti-44803767.html
Марафоны вакцинации поставили на паузу - министр усомнилась в их эффективности
Марафоны вакцинации поставили на паузу - министр усомнилась в их эффективности
Министерство здравоохранения приостановило марафоны вакцинации против COVID-19, которые проходили как в Кишиневе, так и в других регионах страны. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T16:45+0300
2021-09-16T16:45+0300
2021-09-16T16:59+0300
вакцинация
спутник v
коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558886_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5105663cc293c5c6649bd7300b9a5eb1.jpg
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения на время отказывается от практики проведения марафонов вакцинации. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко. Министр утверждает, что в последнее время они перестали быть эффективными, поскольку все меньше и меньше граждан в них участвует.Министр сообщила, что в настоящее время в Минздраве создана рабочая группа, которая разрабатывает новую стратегию. Ведомство стремится перенести марафоны в небольшие населенные пункты.Отметим, первый марафон вакцинации был организован в Кишиневе с 21 по 23 мая Государственным университетом медицины и фармацевтики. Более 4000 человек были привиты доступными на тот момент вакцинами.Позже в столичном Дворце республики прошел марафон вакцинации российским препаратом "Спутник V".
https://ru.sputnik.md/20210717/video-kishinev-vtoroy-etap-marafona-vaktsinatsii-sputnikom-v-35558063.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558886_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b0b4c649818213eb2d73757abceded6.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
вакцинация, спутник v
Марафоны вакцинации поставили на паузу - министр усомнилась в их эффективности
16:45 16.09.2021 (обновлено: 16:59 16.09.2021)
Министерство здравоохранения приостановило марафоны вакцинации против COVID-19, которые проходили как в Кишиневе, так и в других регионах страны.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения на время отказывается от практики проведения марафонов вакцинации. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко. Министр утверждает, что в последнее время они перестали быть эффективными, поскольку все меньше и меньше граждан в них участвует.
Марафоны больше не проводятся, потому что последние были очень неэффективными, у них не было должного покрытия при задействовании стольких материальных, финансовых и человеческих ресурсов.
Алла Немеренко
Министр здравоохранения Молдовы
Министр сообщила, что в настоящее время в Минздраве создана рабочая группа, которая разрабатывает новую стратегию. Ведомство стремится перенести марафоны в небольшие населенные пункты.
"Зачастую речь не столько о нежелании вакцинироваться, сколько об отсутствии ответов на вопросы граждан о прививках, препаратах, последствиях вакцинации. Мы пытаемся создать больше платформ для взаимодействия с людьми, быть активнее", — добавила она.
Отметим, первый марафон вакцинации был организован в Кишиневе с 21 по 23 мая Государственным университетом медицины и фармацевтики. Более 4000 человек были привиты доступными на тот момент вакцинами.
Позже в столичном Дворце республики прошел марафон вакцинации российским препаратом "Спутник V".