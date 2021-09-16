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Марафоны вакцинации поставили на паузу - министр усомнилась в их эффективности
Марафоны вакцинации поставили на паузу - министр усомнилась в их эффективности
Министерство здравоохранения приостановило марафоны вакцинации против COVID-19, которые проходили как в Кишиневе, так и в других регионах страны. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T16:45+0300
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения на время отказывается от практики проведения марафонов вакцинации. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко. Министр утверждает, что в последнее время они перестали быть эффективными, поскольку все меньше и меньше граждан в них участвует.Министр сообщила, что в настоящее время в Минздраве создана рабочая группа, которая разрабатывает новую стратегию. Ведомство стремится перенести марафоны в небольшие населенные пункты.Отметим, первый марафон вакцинации был организован в Кишиневе с 21 по 23 мая Государственным университетом медицины и фармацевтики. Более 4000 человек были привиты доступными на тот момент вакцинами.Позже в столичном Дворце республики прошел марафон вакцинации российским препаратом "Спутник V".
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вакцинация, спутник v

Марафоны вакцинации поставили на паузу - министр усомнилась в их эффективности

16:45 16.09.2021 (обновлено: 16:59 16.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Министерство здравоохранения приостановило марафоны вакцинации против COVID-19, которые проходили как в Кишиневе, так и в других регионах страны.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения на время отказывается от практики проведения марафонов вакцинации. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко. Министр утверждает, что в последнее время они перестали быть эффективными, поскольку все меньше и меньше граждан в них участвует.

Марафоны больше не проводятся, потому что последние были очень неэффективными, у них не было должного покрытия при задействовании стольких материальных, финансовых и человеческих ресурсов.

Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко - Sputnik Молдова
Алла Немеренко
Министр здравоохранения Молдовы
Министр сообщила, что в настоящее время в Минздраве создана рабочая группа, которая разрабатывает новую стратегию. Ведомство стремится перенести марафоны в небольшие населенные пункты.
В Кишиневе проходит второй этап марафона вакцинации Спутником V - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
Видео
Видео: в Кишиневе прошел второй этап марафона вакцинации "Спутником V"
17 июля, 12:53
486

"Зачастую речь не столько о нежелании вакцинироваться, сколько об отсутствии ответов на вопросы граждан о прививках, препаратах, последствиях вакцинации. Мы пытаемся создать больше платформ для взаимодействия с людьми, быть активнее", — добавила она.

Отметим, первый марафон вакцинации был организован в Кишиневе с 21 по 23 мая Государственным университетом медицины и фармацевтики. Более 4000 человек были привиты доступными на тот момент вакцинами.
Позже в столичном Дворце республики прошел марафон вакцинации российским препаратом "Спутник V".
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