https://ru.sputnik.md/20210916/mayya-sandu-nagradila-ordenom-posla-frantsii-44792761.html
Майя Санду наградила орденом посла Франции
Майя Санду наградила орденом посла Франции
Посол заканчивает свою миссию в Молдове. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T12:15+0300
2021-09-16T12:15+0300
2021-09-16T12:18+0300
майя санду
фракция
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Президент Майя Санду наградила Орденом Почета посла Французской Республики в Республике Молдова Паскаля ле Денффа за особые заслуги в улучшении отношений между Молдовой и Францией. Об этом глава государства объявила на своей странице в Facebook.По словам Санду, к заслугам посла относятся возобновление молдавско-французского диалога на высоком уровне, начало деятельности Французского агентства развития в Республике Молдова, начало сотрудничества в области правосудия и борьбы с коррупцией, а также поддержка демократических перемен в стране.
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Евгений Чебан
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майя санду, фракция, в молдове
Майя Санду наградила орденом посла Франции
12:15 16.09.2021 (обновлено: 12:18 16.09.2021)
Посол заканчивает свою миссию в Молдове.
КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Президент Майя Санду наградила Орденом Почета посла Французской Республики в Республике Молдова Паскаля ле Денффа за особые заслуги в улучшении отношений между Молдовой и Францией. Об этом глава государства объявила на своей странице в Facebook.
“Хороший друг нашей страны господин посол заканчивает свою миссию в Республике Молдова, но его всегда ждут в Кишиневе”, - написала Санду в Facebook.
По словам Санду, к заслугам посла относятся возобновление молдавско-французского диалога на высоком уровне, начало деятельности Французского агентства развития в Республике Молдова, начало сотрудничества в области правосудия и борьбы с коррупцией, а также поддержка демократических перемен в стране.