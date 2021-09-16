Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210916/mayya-sandu-nagradila-ordenom-posla-frantsii-44792761.html
Майя Санду наградила орденом посла Франции
Майя Санду наградила орденом посла Франции
Посол заканчивает свою миссию в Молдове. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T12:15+0300
2021-09-16T12:18+0300
майя санду
фракция
политика
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44264828_0:511:2730:2047_1920x0_80_0_0_6d21b19495e8eebed35122366ca946e8.jpg
КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Президент Майя Санду наградила Орденом Почета посла Французской Республики в Республике Молдова Паскаля ле Денффа за особые заслуги в улучшении отношений между Молдовой и Францией. Об этом глава государства объявила на своей странице в Facebook.По словам Санду, к заслугам посла относятся возобновление молдавско-французского диалога на высоком уровне, начало деятельности Французского агентства развития в Республике Молдова, начало сотрудничества в области правосудия и борьбы с коррупцией, а также поддержка демократических перемен в стране.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44264828_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_40e9e53e6c80da6cc80908fb4d7b3fab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
майя санду, фракция, в молдове

Майя Санду наградила орденом посла Франции

12:15 16.09.2021 (обновлено: 12:18 16.09.2021)
154
© Sputnik / Evghenii PanasencoМайя Санду встретилась с президентом Польши Анджей Дуда
Майя Санду встретилась с президентом Польши Анджей Дуда - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Посол заканчивает свою миссию в Молдове.
КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Президент Майя Санду наградила Орденом Почета посла Французской Республики в Республике Молдова Паскаля ле Денффа за особые заслуги в улучшении отношений между Молдовой и Францией. Об этом глава государства объявила на своей странице в Facebook.

“Хороший друг нашей страны господин посол заканчивает свою миссию в Республике Молдова, но его всегда ждут в Кишиневе”, - написала Санду в Facebook.

По словам Санду, к заслугам посла относятся возобновление молдавско-французского диалога на высоком уровне, начало деятельности Французского агентства развития в Республике Молдова, начало сотрудничества в области правосудия и борьбы с коррупцией, а также поддержка демократических перемен в стране.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:25Патриарх Кирилл назвал кризисной ситуацию в мировом православии
14:15В Москве начали применять новую терапию против COVID-19
13:50Литва скатилась к тоталитарной диктатуре – эксклюзивное интервью Sputnik
13:43Парламент Молдовы утвердил мандат новых членов ЦИК: все они предложены PAS
13:25Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию
13:02Парламент одобрил в первом чтении проект конституционной реформы юстиции
13:00Фантастический футбол: атмосфера на матче ЛЧ "Шериф" - "Шахтер"
12:45Европарламент утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику ЕС в отношении России
12:23Коммунисты и социалисты покинули заседание парламента
12:15Майя Санду наградила орденом посла Франции
11:59Очередное подорожание топлива: НАРЭ опубликовало новые цены
11:45Правительство будет назначать руководителей Налоговой и Таможенной служб
11:15В Фалештах водитель сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП
11:00Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
10:40Первая победа и первые голы "Шерифа" в Лиге чемпионов - как это было
10:27Трогательная история фаната "Шахтера" в Тирасполе
10:21Путин: обстановка в зоне ответственности ОДКБ несет риски для стран региона
10:01"Нужен сильный парламент": Владимир Путин обратился к россиянам
09:40Где в Кишиневе 16 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:25Россию в США назвали крупнейшей военной угрозой в ближайшее десятилетие