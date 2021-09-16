https://ru.sputnik.md/20210916/mayya-sandu-nagradila-ordenom-posla-frantsii-44792761.html

Майя Санду наградила орденом посла Франции

Майя Санду наградила орденом посла Франции

Посол заканчивает свою миссию в Молдове. 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T12:15+0300

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майя санду

фракция

политика

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Президент Майя Санду наградила Орденом Почета посла Французской Республики в Республике Молдова Паскаля ле Денффа за особые заслуги в улучшении отношений между Молдовой и Францией. Об этом глава государства объявила на своей странице в Facebook.По словам Санду, к заслугам посла относятся возобновление молдавско-французского диалога на высоком уровне, начало деятельности Французского агентства развития в Республике Молдова, начало сотрудничества в области правосудия и борьбы с коррупцией, а также поддержка демократических перемен в стране.

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2021

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майя санду, фракция, в молдове