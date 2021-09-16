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Минздрав: количество новых случаев COVID-19 продолжает расти
Минздрав: количество новых случаев COVID-19 продолжает расти
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T18:31+0300
2021-09-16T18:39+0300
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1289 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 1053 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечено 13 случаев импорта инфекции: по три – из Германии и Румынии, два - из России, по одному - из Болгарии, Турции, Украины, Чехии и США.Общее число случаев заражения в стране достигло 279 143.У медработников выявлено 23 случая заражения: пять - у врачей, шесть - у медсестер и 12 - у сотрудников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 11 056 тестов.Всего в больницах находятся 1617 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 131 (из них 11 подключены к аппаратам ИВЛ).В то же время за сутки выздоровели 714 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 265 144.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 10 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 656.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.9.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210914/politolog-u-moldavskoy-vlasti-ne-khvatit-smelosti-na-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-44747251.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: количество новых случаев COVID-19 продолжает расти

18:31 16.09.2021 (обновлено: 18:39 16.09.2021)
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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuКак молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1289 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 1053 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Отмечено 13 случаев импорта инфекции: по три – из Германии и Румынии, два - из России, по одному - из Болгарии, Турции, Украины, Чехии и США.
Общее число случаев заражения в стране достигло 279 143.
У медработников выявлено 23 случая заражения: пять - у врачей, шесть - у медсестер и 12 - у сотрудников вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 11 056 тестов.
Всего в больницах находятся 1617 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 131 (из них 11 подключены к аппаратам ИВЛ).
В то же время за сутки выздоровели 714 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 265 144.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 10 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 656.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.9.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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