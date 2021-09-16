https://ru.sputnik.md/20210916/mir-za-sutki-gol-sherifa-nominirovan-kasatka-spasena-crew-dragon-vyveden-na-orbitu-44785652.html

Мир за сутки: гол "Шерифа" номинирован, косатка спасена, Crew Dragon выведен на орбиту

Мир за сутки: гол "Шерифа" номинирован, косатка спасена, Crew Dragon выведен на орбиту

Гол Шерифа номинирован, касатка спасена, Crew Dragon выведен на орбиту

2021-09-16T08:45+0300

2021-09-16T08:45+0300

2021-09-16T09:01+0300

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Гол форварда молдавского "Шерифа" Адама Траоре в ворота донецкого "Шахтера" поборется за звание лучшего в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, пишут "Известия" со ссылкой на сообщение пресс-службы турнира в Twitter."Шериф" в своем дебютном матче в основном раунде ЛЧ в среду одержал сенсационную победу над украинской командой со счетом 2:0. Счет на 17-й минуте открыл малийский полузащитник Адама Траоре.В борьбе за звание лучшего также претендуют мячи полузащитника английского "Ливерпуля" Джордана Хендерсона в игре против "Милана" (3:2), форварда итальянской команды Анте Ребича в этом же матче, а также гол хавбека "Манчестер Сити" Джека Грилиша в ворота немецкого "Лейпцига" (6:3).Голосование за лучший гол проходит на официальном сайте УЕФА.В Магадане спасли детеныша косатки, который застрял у берегаСпасатели и местные жители Магадана несколько часов поливали водой детеныша косатки, который застрял у берега."Косатка охотилась за нерпой и не заметила, когда наступил отлив. Ее увидели случайные прохожие и позвонили спасателям. Мы прибыли на место. Сейчас поливаем ее водой и ждем прилива. Помочь ей уйти в море невозможно, она весит примерно полтонны", - пишет РИА Новости, цитируя спасателя ГУМЧС России по региону Алексея Крылова.Неподалеку косатку ждала ее семья, крупные особи стояли на глубине. Во время прилива 16 сентября животное смогло уплыть в море, пишут "Известия"."Все, детеныша спасли, он сошел с мели и уплыл в море. Кстати, там его ждала мама, все время спасения она плавала недалеко от берега и наблюдала", — говорится в сообщении агентства "Весьма", опубликованном в Instagram.Crew Dragon с космическими туристами выведен на орбиту Космический корабль Crew Dragon с первой гражданской космической миссией Inspiration4 выведен на орбиту высотой 585 км. Об этом компания Илона Маска SpaceX сообщила в четверг в своем Twitter, пишут "Известия".Изначально полет космического корабля Crew Dragon был намечен на максимальную высоту в 575 километров, что примерно на 420 километров дальше МКС.Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал 15 сентября в 20.03 по времени Восточного побережья США (16 сентября 3:03 по Кишиневу). Экипажу предстоит трехдневная миссия, после чего Crew Dragon совершит посадку на воду в Атлантическом океане.Главой экипажа стал 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман. Еще один участник полета — бывший ветеран ВВС США Крис Семброски. Также космическим туристом стала Хейли Арсено, которая в детстве перенесла рак костей. Из-за болезни одна ее нога была ампутирована, теперь девушка передвигается с помощью протеза.Как пояснили в SpaceX, отправленная в космос команда будет проводить научные исследования, "направленные на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов".

https://ru.sputnik.md/20210915/sherif-obygral-shakhter-v-lige-chempionov-i-vozglavil-gruppu-d-44780461.html

https://ru.sputnik.md/20210502/crew-dragon-uspeshno-vernulsya-na-zemlyu-video-34609709.html

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