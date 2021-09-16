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Молдавские фермеры обеспокоены падением цен на сливу
Молдавские фермеры обеспокоены падением цен на сливу
Впрочем, есть и некоторые обнадеживающие сигналы для молдавских производителей сливы. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T07:30+0300
2021-09-16T07:30+0300
экономика
цены
фермеры
слива
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. В Молдове средняя оптовая цена на сливу к середине сентября составила шесть леев за килограмм, сравнявшись со средней ценой этого товара "на дне" летне-осеннего периода прошлого года, сообщило специализированное интернет-издание EastFruit. Этот факт уже начинает беспокоить местных фермеров. Хотя, как полагают представители Ассоциации сельхозпроизводителей Молдовы FARM, не исчерпаны и все предпосылки для оптимизма, то есть возможно повышение цен на сливу в ближайшие две-три недели.Впрочем, одним из обнадеживающих сигналов для молдавских производителей сливы может служить тот факт, что, как утверждают некоторые фермеры, они уже располагают контрактами на поставку в октябре сливы поздних сортов — "удлиненная", "президент" и др. – по цене не ниже восьми леев за килограмм.
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цены, фермеры, слива

Молдавские фермеры обеспокоены падением цен на сливу

07:30 16.09.2021
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© Photo : Личный архив / Ирина БессарабУрожай сливы в 2020 году
Урожай сливы в 2020 году - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Photo : Личный архив / Ирина Бессараб
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Впрочем, есть и некоторые обнадеживающие сигналы для молдавских производителей сливы.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. В Молдове средняя оптовая цена на сливу к середине сентября составила шесть леев за килограмм, сравнявшись со средней ценой этого товара "на дне" летне-осеннего периода прошлого года, сообщило специализированное интернет-издание EastFruit.
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Этот факт уже начинает беспокоить местных фермеров. Хотя, как полагают представители Ассоциации сельхозпроизводителей Молдовы FARM, не исчерпаны и все предпосылки для оптимизма, то есть возможно повышение цен на сливу в ближайшие две-три недели.

"Особенно неприятен для молдавских фермеров тот факт, что в прошлом году на рубеже лета и осени трейдеры-экспортеры платили столько же или чуть больше за мелкую сливу, выросшую в условиях катастрофической засухи. В нынешнем году, несмотря на крекинг значительной доли плодов из-за повышенной влажности, на молдавском рынке много предложений и сливы высокого качества – целой и крупной", - пишет EastFruit.

Впрочем, одним из обнадеживающих сигналов для молдавских производителей сливы может служить тот факт, что, как утверждают некоторые фермеры, они уже располагают контрактами на поставку в октябре сливы поздних сортов — "удлиненная", "президент" и др. – по цене не ниже восьми леев за килограмм.
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