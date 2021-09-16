https://ru.sputnik.md/20210916/moldavskie-fermery-obespokoeny-padeniem-tsen-na-slivu-44778262.html

Молдавские фермеры обеспокоены падением цен на сливу

Молдавские фермеры обеспокоены падением цен на сливу

Впрочем, есть и некоторые обнадеживающие сигналы для молдавских производителей сливы. 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T07:30+0300

2021-09-16T07:30+0300

2021-09-16T07:30+0300

экономика

цены

фермеры

слива

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. В Молдове средняя оптовая цена на сливу к середине сентября составила шесть леев за килограмм, сравнявшись со средней ценой этого товара "на дне" летне-осеннего периода прошлого года, сообщило специализированное интернет-издание EastFruit. Этот факт уже начинает беспокоить местных фермеров. Хотя, как полагают представители Ассоциации сельхозпроизводителей Молдовы FARM, не исчерпаны и все предпосылки для оптимизма, то есть возможно повышение цен на сливу в ближайшие две-три недели.Впрочем, одним из обнадеживающих сигналов для молдавских производителей сливы может служить тот факт, что, как утверждают некоторые фермеры, они уже располагают контрактами на поставку в октябре сливы поздних сортов — "удлиненная", "президент" и др. – по цене не ниже восьми леев за килограмм.

https://ru.sputnik.md/20210910/moldova-snizhaetsya-predlozhenie-tsena-stolovogo-vinograda-44629261.html

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2021

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цены, фермеры, слива