https://ru.sputnik.md/20210916/moldova-pervaea-desyatka-reyting-uefa-44805863.html

Молдова вошла в первую десятку рейтинга футбольных ассоциаций УЕФА

Молдова вошла в первую десятку рейтинга футбольных ассоциаций УЕФА

Успех тираспольского клуба поднял Молдову в промежуточном рейтинге УЕФА на невиданные до этого высоты. 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T18:48+0300

2021-09-16T18:48+0300

2021-09-16T18:53+0300

фк "шериф"

уефа

спорт

футбол

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Благодаря успешному выступлению "Шерифа" в квалификационном раунде Лиги чемпионов и победе клуба над донецким "Шахтером" Молдова вышла на шестое место в клубном рейтинге коэффициентов для футбольных ассоциаций сезона 2021/2022 года. И пока располагается между Нидерландами и Португалией. В этом рейтинге Молдова пока оставила позади такие футбольные страны, как Испания, Германия, Италия и Англия.Клубный коэффициент сезонной ассоциации основан на очках, полученных всеми его клубами в данном сезоне в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций Европы. Высокое положение Молдовы в промежуточном рейтинге объясняется началом еврокубкового сезона и тем, что очки, завоеванные клубами, делятся на количество клубов, выступающих в еврокубках.Этот рейтинг, правда, не за один сезон, а за пять предыдущих определяет количество мест, отведенных ассоциации (стране) в предстоящем клубном турнире УЕФА.По итогам предыдущих пяти сезонов Молдова располагается на 33-м месте из 55 футбольных ассоциаций.По итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов молдавский "Шериф" и некоторые его игроки занимают лидирующие позиции в турнирной статистике.По количеству забитых голов в Лиге чемпионов "Шериф" делит седьмое место в рейтинге с итальянским "Миланом", по количеству вратарских сейвов находится на восьмом месте вместе с киевским "Динамо", "Барселоной" и "Бенфикой", а также занимает одну из лидирующих позиций по части дисциплины на поле, сфолив всего семь раз за игру.Оказались на лидирующих позициях в статистике Лиге чемпионов и некоторые игроки "Шерифа". Одним из лучших футболистов по итогам первого тура Лиги чемпионов УЕФА считает полузащитника тираспольчан Адама Траоре, забившего первый гол в ворота "Шахтера". Его мяч уже признан УЕФА лучшим голом недели. Тот же Траоре занимает восьмую строчку рейтинга по количеству ударов в сторону ворот.Левый защитник "Шерифа" Кристиано попал на вторую строчку рейтинга голевых передач. Оба гола тираспольская команда забила с его подачи. Вратарь “Шерифа” Атанасиадис благодаря четырем своим сейвам попал на восьмую строчку рейтинга голкиперов.Напомним, после игры с украинским "Шахтером" тираспольский "Шериф" занимает первое место в группе D.Следующую встречу в Лиге чемпионов тираспольчане проведут 28 сентября против "Реала". Поединок пройдет на "Сантьяго Бернабеу".

https://ru.sputnik.md/20210916/fantasticheskiy-futbol-atmosfera-na-matche-lch-sherif-shakhter-44794208.html

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2021

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фк "шериф", уефа, футбол