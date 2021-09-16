https://ru.sputnik.md/20210916/mozhet-li-partiya-pas-nadorvatsya-44776351.html

Может ли партия PAS "надорваться"

Может ли партия PAS "надорваться"

Может ли партия PAS "надорваться"

2021-09-16T08:30+0300

2021-09-16T08:30+0300

2021-09-16T08:35+0300

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Сможет ли молдавская власть оправдать надежды избирателей, провести реальные реформы и разрушить многолетние коррупционные схемы? Есть ли надежда на улучшение экономической и социальной обстановки в стране? А также – насколько адекватно мнение, что нас ждет ухудшение отношений с РФ и подчиненное положение по отношению к западным партнерам? Обо всем этом - в беседе с политологами Анжелой Колацки и Борисом Шаповаловым.

россия

молдова

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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