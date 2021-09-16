Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210916/mozhet-li-partiya-pas-nadorvatsya-44776351.html
Может ли партия PAS "надорваться"
Может ли партия PAS "надорваться"
Может ли партия PAS "надорваться"
2021-09-16T08:30+0300
2021-09-16T08:35+0300
радио
россия
молдова
утро на sputnik’e
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/10/44787428_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_0a19eb17f199e0506d27b2f64f368f8e.jpg
Сможет ли молдавская власть оправдать надежды избирателей, провести реальные реформы и разрушить многолетние коррупционные схемы? Есть ли надежда на улучшение экономической и социальной обстановки в стране? А также – насколько адекватно мнение, что нас ждет ухудшение отношений с РФ и подчиненное положение по отношению к западным партнерам? Обо всем этом - в беседе с политологами Анжелой Колацки и Борисом Шаповаловым.
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/10/44787428_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_ee8c15a9bd572e5defdf9b52f2de01c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, молдова, утро на sputnik’e, видео

Может ли партия PAS "надорваться"

08:30 16.09.2021 (обновлено: 08:35 16.09.2021)
190
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" рассуждаем о том, как будет правящее большинство распоряжаться властью и какими будут отношения с РФ.
Сможет ли молдавская власть оправдать надежды избирателей, провести реальные реформы и разрушить многолетние коррупционные схемы? Есть ли надежда на улучшение экономической и социальной обстановки в стране? А также – насколько адекватно мнение, что нас ждет ухудшение отношений с РФ и подчиненное положение по отношению к западным партнерам? Обо всем этом - в беседе с политологами Анжелой Колацки и Борисом Шаповаловым.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:40Где в Кишиневе 16 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:25Россию в США назвали крупнейшей военной угрозой в ближайшее десятилетие
09:00Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
08:45Мир за сутки: гол "Шерифа" номинирован, косатка спасена, Crew Dragon выведен на орбиту
08:30Может ли партия PAS "надорваться"
08:00Олейник: Молдове нужен национальный регулятор всей энергосферы
07:30Молдавские фермеры обеспокоены падением цен на сливу
07:00Самый точный прогноз погоды: по-прежнему тепло
00:01Погодные рекорды Молдовы 16 сентября
ВчераВернидуб: победа над "Шахтером" - главная в моей карьере
ВчераТренер "Шахтера": сегодня мы не были сильной командой
ВчераЗащищает ли прививка от гриппа от COVID-19 - ответ врачей
ВчераООН: мировую экономику ждет рекордный за последние 50 лет рост
ВчераКурс валют на четверг: доллар и евро растут в цене
Вчера"Шериф" обыграл "Шахтер" в Лиге чемпионов и возглавил группу D
ВчераКак Молдове и ее гражданам избежать хакерских атак из-за рубежа
ВчераУченые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации
ВчераБудет ли кабмин Молдовы участвовать в переговорах с "Газпромом" о цене на газ
ВчераУмер муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский
ВчераКак живут мигранты в литовских лагерях – эксклюзивный репортаж Sputnik