https://ru.sputnik.md/20210916/nuzhen-silnyy-parlament-vladimir-putin-obratilsya-k-rossiyanam-44786920.html

"Нужен сильный парламент": Владимир Путин обратился к россиянам

"Нужен сильный парламент": Владимир Путин обратился к россиянам

Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами

2021-09-16T10:01+0300

2021-09-16T10:01+0300

2021-09-16T10:01+0300

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Выборы в Госдуму — важнейшее событие, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам в преддверии выборов. Текст опубликован на сайте Кремля, передает РИА Новости.Он подчеркнул, что все заинтересованы в том, "чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России".По словам главы государства, от конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти в будущем будет зависеть многое. В частности, подчеркнул Путин, обновленная Конституция России наделила Госдуму крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров."Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности", — добавил президент.Нужна ответственностьРоссийский лидер призвал граждан к взвешенной позиции при голосовании.Кроме того, он напомнил, что в этом году в нескольких регионах также доступно электронное голосование, а современные технологии гарантируют безопасность и надежность этого метода.Высший смысл выборов, подчеркнул он, заключается в выражении воли народа страны как главного источника власти и реализации конституционного права граждан определять дальнейшее развитие России, "которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной".В дальнейшем предстоит многое сделать, отметил президент."И реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной думы", — пояснил глава государства.Главная рольРабота в Государственной думе — сложнейшая, она исключает популизм и пустословие, а также требует высочайшего профессионализма, напомнил Путин.При этом, подчеркнул он, необходимо, чтобы парламент был сильным и авторитетным, а депутаты нового созыва действовали в интересах страны и ее народа."Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечить национальные интересы во всех сферах", — сказал российский лидер.Он отметил, что необходима слаженная работа государства, общества, граждан, чтобы отвечать на современные вызовы и эффективно использовать новые перспективы.Выборы в парламентГолосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ru.sputnik.md/20210915/nablyudateli-ot-sng-promezhutochno-otchitalis-k-vyboram-v-rossii-vse-gotovo-44774588.html

https://ru.sputnik.md/20210913/vasnetsov-vyborakh-gosdumu-44712955.html

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