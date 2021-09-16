Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210916/ocherednoe-povyshenie-tsen-na-toplivo-nare-opublikovalo-novye-tseny-44792932.html
Очередное подорожание топлива: НАРЭ опубликовало новые цены
Очередное подорожание топлива: НАРЭ опубликовало новые цены
Топливо — ни дня без подорожания. Максимальные цены на 17 сентября снова будут выше нынешних. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T11:59+0300
2021-09-16T12:17+0300
цены
топливо
бензин
экономика
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2615/26/26152648_0:318:3049:2033_1920x0_80_0_0_b469217a3675e9bbe2f6f76e15be9d4a.jpg
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 17 сентября).Цена 95-го бензина составила 20,98 лея за литр (+6 банов). Цена дизтоплива вырастет до 16,81 лея (+7 банов).Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
https://ru.sputnik.md/20210910/deshevoe-toplivo-44655480.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2615/26/26152648_152:0:2863:2033_1920x0_80_0_0_10bb6659a6da61d6d87a00cad702b42a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
цены, топливо, бензин, в молдове

Очередное подорожание топлива: НАРЭ опубликовало новые цены

11:59 16.09.2021 (обновлено: 12:17 16.09.2021)
102
© Sputnik / Miroslav RotariБензокалонка
Бензокалонка - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Топливо — ни дня без подорожания. Максимальные цены на 17 сентября снова будут выше нынешних.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 17 сентября).
Цена 95-го бензина составила 20,98 лея за литр (+6 банов). Цена дизтоплива вырастет до 16,81 лея (+7 банов).
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из автозаправочных станций - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
Экономика
Эксперт: дешевого топлива в Молдове этой осенью не будет
10 сентября, 17:15
351
Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
000001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:15Майя Санду наградила орденом посла Франции
11:59Очередное подорожание топлива: НАРЭ опубликовало новые цены
11:45Правительство будет назначать руководителей Налоговой и Таможенной служб
11:15В Фалештах водитель сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП
11:00Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
10:40Первая победа и первые голы "Шерифа" в Лиге чемпионов - как это было
10:27Трогательная история фаната "Шахтера" в Тирасполе
10:21Путин: обстановка в зоне ответственности ОДКБ несет риски для стран региона
10:01"Нужен сильный парламент": Владимир Путин обратился к россиянам
09:40Где в Кишиневе 16 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:25Россию в США назвали крупнейшей военной угрозой в ближайшее десятилетие
09:00Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
08:45Мир за сутки: гол "Шерифа" номинирован, косатка спасена, Crew Dragon выведен на орбиту
08:30Может ли партия PAS "надорваться"
08:00Олейник: Молдове нужен национальный регулятор всей энергосферы
07:30Молдавские фермеры обеспокоены падением цен на сливу
07:00Самый точный прогноз погоды: по-прежнему тепло
00:01Погодные рекорды Молдовы 16 сентября
ВчераВернидуб: победа над "Шахтером" - главная в моей карьере
ВчераТренер "Шахтера": сегодня мы не были сильной командой