https://ru.sputnik.md/20210916/ocherednoe-povyshenie-tsen-na-toplivo-nare-opublikovalo-novye-tseny-44792932.html
Очередное подорожание топлива: НАРЭ опубликовало новые цены
Очередное подорожание топлива: НАРЭ опубликовало новые цены
Топливо — ни дня без подорожания. Максимальные цены на 17 сентября снова будут выше нынешних. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T11:59+0300
2021-09-16T11:59+0300
2021-09-16T12:17+0300
цены
топливо
бензин
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 17 сентября).Цена 95-го бензина составила 20,98 лея за литр (+6 банов). Цена дизтоплива вырастет до 16,81 лея (+7 банов).Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
https://ru.sputnik.md/20210910/deshevoe-toplivo-44655480.html
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цены, топливо, бензин, в молдове
Очередное подорожание топлива: НАРЭ опубликовало новые цены
11:59 16.09.2021 (обновлено: 12:17 16.09.2021)
Топливо — ни дня без подорожания. Максимальные цены на 17 сентября снова будут выше нынешних.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 17 сентября).
Цена 95-го бензина составила 20,98 лея за литр (+6 банов). Цена дизтоплива вырастет до 16,81 лея (+7 банов).
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.