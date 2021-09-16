https://ru.sputnik.md/20210916/ocherednoe-povyshenie-tsen-na-toplivo-nare-opublikovalo-novye-tseny-44792932.html

Очередное подорожание топлива: НАРЭ опубликовало новые цены

Очередное подорожание топлива: НАРЭ опубликовало новые цены

Топливо — ни дня без подорожания. Максимальные цены на 17 сентября снова будут выше нынешних. 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T11:59+0300

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цены

топливо

бензин

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 17 сентября).Цена 95-го бензина составила 20,98 лея за литр (+6 банов). Цена дизтоплива вырастет до 16,81 лея (+7 банов).Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.

https://ru.sputnik.md/20210910/deshevoe-toplivo-44655480.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

цены, топливо, бензин, в молдове