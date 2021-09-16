https://ru.sputnik.md/20210916/oleynik-moldove-nuzhen-natsionalnyy-regulyator-vsey-energosfery-44732864.html

Олейник: Молдове нужен национальный регулятор всей энергосферы

Олейник: Молдове нужен национальный регулятор всей энергосферы

Эксперт рассказал, что происходит с ценами на топливо, как его закон, действовавший два месяца, открыл рынок нефтепродуктов и дал оценку действиям НАРЭ.

2021-09-16T08:00+0300

2021-09-16T08:00+0300

2021-09-16T08:00+0300

радио

экспертиза

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0e/44732940_0:51:640:411_1920x0_80_0_0_bf813bae9afa2e4a3666072508038bfd.jpg

Олейник: Молдове нужен национальный регулятор всей энергосферы Олейник: Молдове нужен национальный регулятор всей энергосферы

"Когда мы внутри парламентской комиссии рассматривали отчет, определенные данные из него осветили СМИ. После того как каждая выявленная компания даст свою оценку, все материалы направят в суд. Стоит сказать, что Совет по конкуренции работал над этим делом три года и то, что они объявили в отчете, стало результатом", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова независимый депутат и экономический эксперт Александр Олейник.В процессе рассмотрения отчета в рамках парламентской комиссии, продолжил Олейник, некоторые представители нефтеимпортирующих компаний рассказали о том, что их приглашали и диктовали цены. Это еще раз говорит о том, что все государственные структуры в Молдове должны иметь конкретные полномочия. Эти полномочия и стали сутью законодательных инициатив, которые представил Александр Олейник.В заключение Олейник отметил, что Молдова нуждается в национальном регуляторе цен не только для нефтепродуктов, но и для всей сферы энергоносителей. Сейчас сложно судить действия НАРЭ, поскольку оно следует букве закона, а вот кто этот закон принял и чем руководствовался, монопольно упорядочивая цены, – это объяснить трудно.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио