https://ru.sputnik.md/20210916/oleynik-moldove-nuzhen-natsionalnyy-regulyator-vsey-energosfery-44732864.html
Олейник: Молдове нужен национальный регулятор всей энергосферы
Олейник: Молдове нужен национальный регулятор всей энергосферы
Эксперт рассказал, что происходит с ценами на топливо, как его закон, действовавший два месяца, открыл рынок нефтепродуктов и дал оценку действиям НАРЭ.
2021-09-16T08:00+0300
2021-09-16T08:00+0300
2021-09-16T08:00+0300
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Олейник: Молдове нужен национальный регулятор всей энергосферы
Олейник: Молдове нужен национальный регулятор всей энергосферы
"Когда мы внутри парламентской комиссии рассматривали отчет, определенные данные из него осветили СМИ. После того как каждая выявленная компания даст свою оценку, все материалы направят в суд. Стоит сказать, что Совет по конкуренции работал над этим делом три года и то, что они объявили в отчете, стало результатом", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова независимый депутат и экономический эксперт Александр Олейник.В процессе рассмотрения отчета в рамках парламентской комиссии, продолжил Олейник, некоторые представители нефтеимпортирующих компаний рассказали о том, что их приглашали и диктовали цены. Это еще раз говорит о том, что все государственные структуры в Молдове должны иметь конкретные полномочия. Эти полномочия и стали сутью законодательных инициатив, которые представил Александр Олейник.В заключение Олейник отметил, что Молдова нуждается в национальном регуляторе цен не только для нефтепродуктов, но и для всей сферы энергоносителей. Сейчас сложно судить действия НАРЭ, поскольку оно следует букве закона, а вот кто этот закон принял и чем руководствовался, монопольно упорядочивая цены, – это объяснить трудно.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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экспертиза, подкасты, аудио
Олейник: Молдове нужен национальный регулятор всей энергосферы
Эксперт рассказал, что происходит с ценами на топливо, как закон, действовавший два месяца, открыл рынок нефтепродуктов, и дал оценку действиям НАРЭ.
"Когда мы внутри парламентской комиссии рассматривали отчет, определенные данные из него осветили СМИ. После того как каждая выявленная компания даст свою оценку, все материалы направят в суд. Стоит сказать, что Совет по конкуренции работал над этим делом три года и то, что они объявили в отчете, стало результатом", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
независимый депутат и экономический эксперт Александр Олейник.
В процессе рассмотрения отчета в рамках парламентской комиссии, продолжил Олейник, некоторые представители нефтеимпортирующих компаний рассказали о том, что их приглашали и диктовали цены. Это еще раз говорит о том, что все государственные структуры в Молдове должны иметь конкретные полномочия. Эти полномочия и стали сутью законодательных инициатив, которые представил Александр Олейник.
"К сожалению, моя инициатива носит временный характер и несколько отходит от рыночной экономики. Но для того, чтобы у государственных органов появились механизмы влияния, появилась необходимость в срочном порядке принять мой закон. Его приняли, и он действовал два месяца. Сейчас уже и эксперты оценили, что за эти два месяца на рынке нефтепродуктов появились проблески открытости и нормальной конкуренции. В то время как НАРЭ (Национальное агентство по регулированию энергетики) каждый день устанавливает цены для всех – этот процесс я объяснить не могу", - рассказал эксперт.
В заключение Олейник отметил, что Молдова нуждается в национальном регуляторе цен не только для нефтепродуктов, но и для всей сферы энергоносителей. Сейчас сложно судить действия НАРЭ, поскольку оно следует букве закона, а вот кто этот закон принял и чем руководствовался, монопольно упорядочивая цены, – это объяснить трудно.