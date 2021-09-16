https://ru.sputnik.md/20210916/parlament-moldovy-provodit-ocherednoe-zasedanie-live-44788142.html

Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE

Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE

Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE

2021-09-16T11:00+0300

2021-09-16T11:00+0300

2021-09-16T11:06+0300

видео

в молдове

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Парламент Молдовы собрался на пленарное заседание. Повестка дня включает проект закона о внесении изменений в Конституцию Республики Молдова, а также проект поправок к закону о Высшей судебной палате. Также будет рассмотрен проект решения о назначении членов Центральной избирательной комиссии.Депутатам предстоит обсудить и проекты в социальной сфере - в частности о внесении изменений в закон о государственной пенсионной системе.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, видео