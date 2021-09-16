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Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
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Парламент Молдовы собрался на пленарное заседание. Повестка дня включает проект закона о внесении изменений в Конституцию Республики Молдова, а также проект поправок к закону о Высшей судебной палате. Также будет рассмотрен проект решения о назначении членов Центральной избирательной комиссии.Депутатам предстоит обсудить и проекты в социальной сфере - в частности о внесении изменений в закон о государственной пенсионной системе.
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в молдове, видео

Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE

11:00 16.09.2021 (обновлено: 11:06 16.09.2021)
88
© Parlamentul Republicii Moldova
Народным избранникам предстоит рассмотреть целый ряд вопросов.
Парламент Молдовы собрался на пленарное заседание. Повестка дня включает проект закона о внесении изменений в Конституцию Республики Молдова, а также проект поправок к закону о Высшей судебной палате. Также будет рассмотрен проект решения о назначении членов Центральной избирательной комиссии.
Депутатам предстоит обсудить и проекты в социальной сфере - в частности о внесении изменений в закон о государственной пенсионной системе.
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