Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210916/parlament-moldovy-utverdil-mandat-novykh-chlenov-tsik-vse-oni-predlozheny-pas-44798377.html
Парламент Молдовы утвердил мандат новых членов ЦИК: все они предложены PAS
Парламент Молдовы утвердил мандат новых членов ЦИК: все они предложены PAS
Представители парламентского большинства проголосовали только за своих выдвиженцев в ЦИК. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T13:43+0300
2021-09-16T13:52+0300
цик
парламент
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35581029_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_07070decefda7707c9a5e34c08d1764d.jpg
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Депутаты парламентского большинства проголосовали за назначение новых членов ЦИК. Ими стали: Берлинский Александр - 58 голосов депутатов, Караман Анжелика - 59 голосов, экс-член ЦИК Гурдуза Серджиу - 59 голосов, Лупашко Людмила - 59 голосов, Мустяца Александру - 59 голосов.Кандидат от Партии “Шор” Вадим Банару набрал 5 голосов депутатов.Кандидатуры, предложенные в ЦИК от Блока коммунистов и социалистов - Постолаке Василе, Енчу Лилиан, Мирон Виталие, - не рассматривались. Как объяснил Игорь Гросу, этого не сдали делать из-за отсутствия Фракции коммунистов и социалистов в зале заседаний.Экс-глава правозащитной организации Promo-lex Павел Постикэ был назначен в ЦИК президентом Майей Санду и также входит в его состав.Центральная избирательная комиссия состоит из девяти членов, из которых один предлагается президентом Республики Молдова, а остальные восемь – парламентом с соблюдением пропорционального представительства большинства и оппозиции.
https://ru.sputnik.md/20210916/kommunisty-i-sotsialisty-pokinuli-zasedanie-parlamenta-44794589.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35581029_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4b2e895905538f0a714d997b922dd6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
цик, парламент

Парламент Молдовы утвердил мандат новых членов ЦИК: все они предложены PAS

13:43 16.09.2021 (обновлено: 13:52 16.09.2021)
130
© Sputnik / Mihai CarausComisia Electorală Centrală a Republcii Moldova
Comisia Electorală Centrală a Republcii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Представители парламентского большинства проголосовали только за своих выдвиженцев в ЦИК.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Депутаты парламентского большинства проголосовали за назначение новых членов ЦИК. Ими стали: Берлинский Александр - 58 голосов депутатов, Караман Анжелика - 59 голосов, экс-член ЦИК Гурдуза Серджиу - 59 голосов, Лупашко Людмила - 59 голосов, Мустяца Александру - 59 голосов.
Кандидат от Партии “Шор” Вадим Банару набрал 5 голосов депутатов.

"Каждый депутат решает, как голосовать. На данный момент мы проголосовали за пятерых членов комиссии, шестым является кандидат, выдвинутый президентом. Парламент на заседании бюро решит, когда вынесем на голосование остальных кандидатов", - объяснил решение парламента спикер Игорь Гросу.

Кандидатуры, предложенные в ЦИК от Блока коммунистов и социалистов - Постолаке Василе, Енчу Лилиан, Мирон Виталие, - не рассматривались. Как объяснил Игорь Гросу, этого не сдали делать из-за отсутствия Фракции коммунистов и социалистов в зале заседаний.
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
Политика
Коммунисты и социалисты покинули заседание парламента
12:23
439
3
Экс-глава правозащитной организации Promo-lex Павел Постикэ был назначен в ЦИК президентом Майей Санду и также входит в его состав.
Центральная избирательная комиссия состоит из девяти членов, из которых один предлагается президентом Республики Молдова, а остальные восемь – парламентом с соблюдением пропорционального представительства большинства и оппозиции.
120001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:25Патриарх Кирилл назвал кризисной ситуацию в мировом православии
14:15В Москве начали применять новую терапию против COVID-19
13:50Литва скатилась к тоталитарной диктатуре – эксклюзивное интервью Sputnik
13:43Парламент Молдовы утвердил мандат новых членов ЦИК: все они предложены PAS
13:25Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию
13:02Парламент одобрил в первом чтении проект конституционной реформы юстиции
13:00Фантастический футбол: атмосфера на матче ЛЧ "Шериф" - "Шахтер"
12:45Европарламент утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику ЕС в отношении России
12:23Коммунисты и социалисты покинули заседание парламента
12:15Майя Санду наградила орденом посла Франции
11:59Очередное подорожание топлива: НАРЭ опубликовало новые цены
11:45Правительство будет назначать руководителей Налоговой и Таможенной служб
11:15В Фалештах водитель сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП
11:00Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
10:40Первая победа и первые голы "Шерифа" в Лиге чемпионов - как это было
10:27Трогательная история фаната "Шахтера" в Тирасполе
10:21Путин: обстановка в зоне ответственности ОДКБ несет риски для стран региона
10:01"Нужен сильный парламент": Владимир Путин обратился к россиянам
09:40Где в Кишиневе 16 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:25Россию в США назвали крупнейшей военной угрозой в ближайшее десятилетие