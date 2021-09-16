https://ru.sputnik.md/20210916/parlament-moldovy-utverdil-mandat-novykh-chlenov-tsik-vse-oni-predlozheny-pas-44798377.html

Парламент Молдовы утвердил мандат новых членов ЦИК: все они предложены PAS

Парламент Молдовы утвердил мандат новых членов ЦИК: все они предложены PAS

Представители парламентского большинства проголосовали только за своих выдвиженцев в ЦИК. 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T13:43+0300

2021-09-16T13:43+0300

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цик

парламент

политика

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Депутаты парламентского большинства проголосовали за назначение новых членов ЦИК. Ими стали: Берлинский Александр - 58 голосов депутатов, Караман Анжелика - 59 голосов, экс-член ЦИК Гурдуза Серджиу - 59 голосов, Лупашко Людмила - 59 голосов, Мустяца Александру - 59 голосов.Кандидат от Партии “Шор” Вадим Банару набрал 5 голосов депутатов.Кандидатуры, предложенные в ЦИК от Блока коммунистов и социалистов - Постолаке Василе, Енчу Лилиан, Мирон Виталие, - не рассматривались. Как объяснил Игорь Гросу, этого не сдали делать из-за отсутствия Фракции коммунистов и социалистов в зале заседаний.Экс-глава правозащитной организации Promo-lex Павел Постикэ был назначен в ЦИК президентом Майей Санду и также входит в его состав.Центральная избирательная комиссия состоит из девяти членов, из которых один предлагается президентом Республики Молдова, а остальные восемь – парламентом с соблюдением пропорционального представительства большинства и оппозиции.

https://ru.sputnik.md/20210916/kommunisty-i-sotsialisty-pokinuli-zasedanie-parlamenta-44794589.html

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2021

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цик, парламент