https://ru.sputnik.md/20210916/parlament-moldovy-utverdil-mandat-novykh-chlenov-tsik-vse-oni-predlozheny-pas-44798377.html
Парламент Молдовы утвердил мандат новых членов ЦИК: все они предложены PAS
Парламент Молдовы утвердил мандат новых членов ЦИК: все они предложены PAS
Представители парламентского большинства проголосовали только за своих выдвиженцев в ЦИК. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T13:43+0300
2021-09-16T13:43+0300
2021-09-16T13:52+0300
цик
парламент
политика
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Депутаты парламентского большинства проголосовали за назначение новых членов ЦИК. Ими стали: Берлинский Александр - 58 голосов депутатов, Караман Анжелика - 59 голосов, экс-член ЦИК Гурдуза Серджиу - 59 голосов, Лупашко Людмила - 59 голосов, Мустяца Александру - 59 голосов.Кандидат от Партии “Шор” Вадим Банару набрал 5 голосов депутатов.Кандидатуры, предложенные в ЦИК от Блока коммунистов и социалистов - Постолаке Василе, Енчу Лилиан, Мирон Виталие, - не рассматривались. Как объяснил Игорь Гросу, этого не сдали делать из-за отсутствия Фракции коммунистов и социалистов в зале заседаний.Экс-глава правозащитной организации Promo-lex Павел Постикэ был назначен в ЦИК президентом Майей Санду и также входит в его состав.Центральная избирательная комиссия состоит из девяти членов, из которых один предлагается президентом Республики Молдова, а остальные восемь – парламентом с соблюдением пропорционального представительства большинства и оппозиции.
https://ru.sputnik.md/20210916/kommunisty-i-sotsialisty-pokinuli-zasedanie-parlamenta-44794589.html
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цик, парламент
Парламент Молдовы утвердил мандат новых членов ЦИК: все они предложены PAS
13:43 16.09.2021 (обновлено: 13:52 16.09.2021)
Представители парламентского большинства проголосовали только за своих выдвиженцев в ЦИК.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Депутаты парламентского большинства проголосовали за назначение новых членов ЦИК. Ими стали: Берлинский Александр - 58 голосов депутатов, Караман Анжелика - 59 голосов, экс-член ЦИК Гурдуза Серджиу - 59 голосов, Лупашко Людмила - 59 голосов, Мустяца Александру - 59 голосов.
Кандидат от Партии “Шор” Вадим Банару набрал 5 голосов депутатов.
"Каждый депутат решает, как голосовать. На данный момент мы проголосовали за пятерых членов комиссии, шестым является кандидат, выдвинутый президентом. Парламент на заседании бюро решит, когда вынесем на голосование остальных кандидатов", - объяснил решение парламента спикер Игорь Гросу.
Кандидатуры, предложенные в ЦИК от Блока коммунистов и социалистов - Постолаке Василе, Енчу Лилиан, Мирон Виталие, - не рассматривались. Как объяснил Игорь Гросу, этого не сдали делать из-за отсутствия Фракции коммунистов и социалистов в зале заседаний.
Экс-глава правозащитной организации Promo-lex Павел Постикэ был назначен в ЦИК президентом Майей Санду и также входит в его состав.
Центральная избирательная комиссия состоит из девяти членов, из которых один предлагается президентом Республики Молдова, а остальные восемь – парламентом с соблюдением пропорционального представительства большинства и оппозиции.