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Парламент одобрил в первом чтении проект конституционной реформы юстиции
Парламент одобрил в первом чтении проект конституционной реформы юстиции
За законопроект проголосовали 56 депутатов PAS. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T13:02+0300
2021-09-16T13:16+0300
парламент
реформа юстиции
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Парламент Молдовы принял в четверг в первом чтении проект реформы юстиции, подготовленный и переданный в парламент правительством Иона Кику. Проект предусматривает реформу Высшего совета магистратуры и изменения правил назначения и применения иммунитета судей.Для того чтобы проект вступил в силу в окончательном чтении, за него должны проголосовать две трети депутатов парламента.Главное в проекте:
https://ru.sputnik.md/20210915/parlamentckie-komissii-odobrili-proekt-reformy-yustitsii-pravitelstva-kiku-44769650.html
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Евгений Чебан
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парламент, реформа юстиции, в молдове

Парламент одобрил в первом чтении проект конституционной реформы юстиции

13:02 16.09.2021 (обновлено: 13:16 16.09.2021)
278
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
За законопроект проголосовали 56 депутатов PAS.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Парламент Молдовы принял в четверг в первом чтении проект реформы юстиции, подготовленный и переданный в парламент правительством Иона Кику. Проект предусматривает реформу Высшего совета магистратуры и изменения правил назначения и применения иммунитета судей.
Для того чтобы проект вступил в силу в окончательном чтении, за него должны проголосовать две трети депутатов парламента.
Sală de judecată - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
Общество
Парламентcкие комиссии одобрили проект реформы юстиции правительства Кику
Вчера, 15:41
279
Главное в проекте:
Судьи назначаются на должность до достижения предельного возраста. Сейчас судья в обязательном порядке назначается на 5 лет и только после этого назначается на должность до достижения пенсионного возраста.
Парламент лишается права назначать на должность судей Высшей судебной палаты, а президент утрачивает право назначать председателей и зампредседателей судебных инстанций.
Иммунитет судей ограничивается до "функционального". Он распространяется только на преступления, связанные с профессиональной деятельностью служителя Фемиды. Во всех остальных случаях судья привлекается к ответственности в общем порядке.
Проект закрепляет право Высшего совета магистратуры (ВСМ) давать консультативные заключения при формировании бюджетов судебных инстанций.
Меняется состав ВСМ. Он состоит из 12 членов. Это 6 судей, представляющих инстанции разных уровней, избираемые общим собранием судей.
Еще 6 специалистов в области права, не работающих в структурах власти и не аффилированных политическим партиям, избираются по конкурсу и утверждаются парламентом.
Генпрокурор, председатель Высшей судебной палаты и министр юстиции исключаются из состава ВСМ.
Члены ВСМ избираются на шесть лет без права повторного избрания. Сейчас у них четырехлетний мандат.
После вступления в силу указанных изменений члены ВСМ из числа судей продолжают свою работу до истечения срока, на который были избраны, а на остальные шесть мест, согласно новой процедуре, избираются новые члены совета.
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