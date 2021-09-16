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Парламент одобрил в первом чтении проект конституционной реформы юстиции
13:02 16.09.2021 (обновлено: 13:16 16.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
© Sputnik / Mihai Caraus
За законопроект проголосовали 56 депутатов PAS.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Парламент Молдовы принял в четверг в первом чтении проект реформы юстиции, подготовленный и переданный в парламент правительством Иона Кику. Проект предусматривает реформу Высшего совета магистратуры и изменения правил назначения и применения иммунитета судей.
Для того чтобы проект вступил в силу в окончательном чтении, за него должны проголосовать две трети депутатов парламента.
Главное в проекте:
Судьи назначаются на должность до достижения предельного возраста. Сейчас судья в обязательном порядке назначается на 5 лет и только после этого назначается на должность до достижения пенсионного возраста.
Парламент лишается права назначать на должность судей Высшей судебной палаты, а президент утрачивает право назначать председателей и зампредседателей судебных инстанций.
Иммунитет судей ограничивается до "функционального". Он распространяется только на преступления, связанные с профессиональной деятельностью служителя Фемиды. Во всех остальных случаях судья привлекается к ответственности в общем порядке.
Проект закрепляет право Высшего совета магистратуры (ВСМ) давать консультативные заключения при формировании бюджетов судебных инстанций.
Меняется состав ВСМ. Он состоит из 12 членов. Это 6 судей, представляющих инстанции разных уровней, избираемые общим собранием судей.
Еще 6 специалистов в области права, не работающих в структурах власти и не аффилированных политическим партиям, избираются по конкурсу и утверждаются парламентом.
Генпрокурор, председатель Высшей судебной палаты и министр юстиции исключаются из состава ВСМ.
Члены ВСМ избираются на шесть лет без права повторного избрания. Сейчас у них четырехлетний мандат.
После вступления в силу указанных изменений члены ВСМ из числа судей продолжают свою работу до истечения срока, на который были избраны, а на остальные шесть мест, согласно новой процедуре, избираются новые члены совета.