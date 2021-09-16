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Парламент принял в первом чтении закон о повышении пенсий
Парламент принял в первом чтении закон о повышении пенсий
Новая власть обещала повысить минимальную пенсию с 1 октября. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T15:36+0300
2021-09-16T15:36+0300
пенсии
пособия
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Проект поправок к Закону о пенсионной системе был одобрен депутатами в четверг в первом чтении. Закон предусматривает выплату так называемой "надбавки солидарности". Ее получат пенсионеры, рассчитанная пенсия которых меньше размера минимальной. А по решению кабинета министров, минимальная пенсия в Молдове с 1 октября 2021 года составит 2000 леев.На 2021 год расходы, необходимые для выплаты этой надбавки, составят 512 миллионов леев.Также документ предусматривает, что при определении пособия по уходу за ребенком с тяжелой инвалидностью в возрасте до 18 лет или лицом с тяжелой инвалидностью одним из родителей или опекуном следует принимать во внимание среднемесячную заработную плату по стране на дату определения пенсии. Сейчас размер пособия определяется исходя из минимальной заработной платыПроект поправок в Закон к государственной пенсионной системе также предусматривает право на пересмотр пенсии лиц, которые продолжали трудиться после назначения пенсии по инвалидности.
https://ru.sputnik.md/20210908/ekonomist-ne-povysit-pensii-v-moldove-bylo-by-amoralno-44601427.html
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Евгений Чебан
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пенсии, пособия, в молдове

Парламент принял в первом чтении закон о повышении пенсий

15:36 16.09.2021
238
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Новая власть обещала повысить минимальную пенсию с 1 октября.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Проект поправок к Закону о пенсионной системе был одобрен депутатами в четверг в первом чтении. Закон предусматривает выплату так называемой "надбавки солидарности". Ее получат пенсионеры, рассчитанная пенсия которых меньше размера минимальной. А по решению кабинета министров, минимальная пенсия в Молдове с 1 октября 2021 года составит 2000 леев.
На 2021 год расходы, необходимые для выплаты этой надбавки, составят 512 миллионов леев.
Ziua orașului Chișinau 2020 - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
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8 сентября, 20:33
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Также документ предусматривает, что при определении пособия по уходу за ребенком с тяжелой инвалидностью в возрасте до 18 лет или лицом с тяжелой инвалидностью одним из родителей или опекуном следует принимать во внимание среднемесячную заработную плату по стране на дату определения пенсии. Сейчас размер пособия определяется исходя из минимальной заработной платы
Проект поправок в Закон к государственной пенсионной системе также предусматривает право на пересмотр пенсии лиц, которые продолжали трудиться после назначения пенсии по инвалидности.
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