https://ru.sputnik.md/20210916/parlament-prinyal-v-pervom-chtenii-zakon-o-povyshenii-pensiy-44799766.html

Парламент принял в первом чтении закон о повышении пенсий

Парламент принял в первом чтении закон о повышении пенсий

Новая власть обещала повысить минимальную пенсию с 1 октября. 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T15:36+0300

2021-09-16T15:36+0300

2021-09-16T15:36+0300

пенсии

пособия

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Проект поправок к Закону о пенсионной системе был одобрен депутатами в четверг в первом чтении. Закон предусматривает выплату так называемой "надбавки солидарности". Ее получат пенсионеры, рассчитанная пенсия которых меньше размера минимальной. А по решению кабинета министров, минимальная пенсия в Молдове с 1 октября 2021 года составит 2000 леев.На 2021 год расходы, необходимые для выплаты этой надбавки, составят 512 миллионов леев.Также документ предусматривает, что при определении пособия по уходу за ребенком с тяжелой инвалидностью в возрасте до 18 лет или лицом с тяжелой инвалидностью одним из родителей или опекуном следует принимать во внимание среднемесячную заработную плату по стране на дату определения пенсии. Сейчас размер пособия определяется исходя из минимальной заработной платыПроект поправок в Закон к государственной пенсионной системе также предусматривает право на пересмотр пенсии лиц, которые продолжали трудиться после назначения пенсии по инвалидности.

https://ru.sputnik.md/20210908/ekonomist-ne-povysit-pensii-v-moldove-bylo-by-amoralno-44601427.html

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2021

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пенсии, пособия, в молдове