https://ru.sputnik.md/20210916/patriarkh-kirill-nazval-krizisnoy-situatsiyu-v-mirovom-pravoslavii-44793521.html

Патриарх Кирилл назвал кризисной ситуацию в мировом православии

Патриарх Кирилл назвал кризисной ситуацию в мировом православии

Патриарх Кирилл назвал кризисной ситуацию в мировом православии

2021-09-16T14:25+0300

2021-09-16T14:25+0300

2021-09-16T14:25+0300

общество

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россия

патриарх кирилл

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сложившуюся в православном мире ситуацию можно оценить как кризисную, и в этом кризисе усматривается влияние внешних политических сил, передает РИА Новости.Патриарх в четверг открыл конференцию "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения" в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя.Патриарх сравнил это с попытками искусственно повторить Великую схизму."Совершенно очевидно прослеживается тенденция создать средостение, если вообще не оторвать, греческое православие, средиземноморское православие от славянского православия, в первую очередь от Русской православной церкви. То есть воспроизвести модель раскола 1054 года и тем самым ослабить православную церковь, которая сегодня, не побоюсь сказать этого, осуществляет и способна осуществлять пророческое служение, в первую очередь оценивая все то, что происходит с человеческой цивилизацией", - заключил он.Конференция будет проходить 16 и 17 сентября. Организаторами и партнерами форума выступили Синодальная библейско-богословская комиссия РПЦ, Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, а также Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия. В конференции также участвует клир канонической Украинской православной церкви и поместных православных церквей. Целью собрания станет создание дискуссионной площадки для богословского обсуждения таких вопросов церковного устройства, как первенство в ней, соборность, порядок дарования автокефалии.

https://ru.sputnik.md/20210905/v-chernogorii-na-fone-protestov-proshla-intronizatsiya-mitropolita-ioannikiya-44499403.html

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