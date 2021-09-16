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Патриарх Кирилл назвал кризисной ситуацию в мировом православии
Патриарх Кирилл назвал кризисной ситуацию в мировом православии
Патриарх Кирилл назвал кризисной ситуацию в мировом православии
2021-09-16T14:25+0300
2021-09-16T14:25+0300
общество
в мире
россия
патриарх кирилл
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сложившуюся в православном мире ситуацию можно оценить как кризисную, и в этом кризисе усматривается влияние внешних политических сил, передает РИА Новости.Патриарх в четверг открыл конференцию "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения" в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя.Патриарх сравнил это с попытками искусственно повторить Великую схизму."Совершенно очевидно прослеживается тенденция создать средостение, если вообще не оторвать, греческое православие, средиземноморское православие от славянского православия, в первую очередь от Русской православной церкви. То есть воспроизвести модель раскола 1054 года и тем самым ослабить православную церковь, которая сегодня, не побоюсь сказать этого, осуществляет и способна осуществлять пророческое служение, в первую очередь оценивая все то, что происходит с человеческой цивилизацией", - заключил он.Конференция будет проходить 16 и 17 сентября. Организаторами и партнерами форума выступили Синодальная библейско-богословская комиссия РПЦ, Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, а также Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия. В конференции также участвует клир канонической Украинской православной церкви и поместных православных церквей. Целью собрания станет создание дискуссионной площадки для богословского обсуждения таких вопросов церковного устройства, как первенство в ней, соборность, порядок дарования автокефалии.
https://ru.sputnik.md/20210905/v-chernogorii-na-fone-protestov-proshla-intronizatsiya-mitropolita-ioannikiya-44499403.html
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в мире, россия, патриарх кирилл

Патриарх Кирилл назвал кризисной ситуацию в мировом православии

14:25 16.09.2021
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Патриарх открыл конференцию "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения"
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сложившуюся в православном мире ситуацию можно оценить как кризисную, и в этом кризисе усматривается влияние внешних политических сил, передает РИА Новости.
Патриарх в четверг открыл конференцию "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения" в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя.
Положение дел в семье поместных православных церквей вызывает большое беспокойство. Ситуацию, сложившуюся в православном мире, можно оценить как кризисную. О кризисе ясно свидетельствуют серьезные разногласия среди православных о том, как мы понимаем устройство вселенского православия, что мы подразумеваем под первенством и соборностью, как мы соотносим канонический строй церкви с деяниями в области церковного управления. В этом кризисе усматривается, конечно, влияние определенных политических сил – вся история церкви сопровождалась этим влиянием, и нельзя отрицать, что в мире есть те, кто хотел бы разрушить устои православной жизни, посеять вражду и разделение между народами.
Patriarhul Kirill - Sputnik Молдова
Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси
Патриарх сравнил это с попытками искусственно повторить Великую схизму.
"Совершенно очевидно прослеживается тенденция создать средостение, если вообще не оторвать, греческое православие, средиземноморское православие от славянского православия, в первую очередь от Русской православной церкви. То есть воспроизвести модель раскола 1054 года и тем самым ослабить православную церковь, которая сегодня, не побоюсь сказать этого, осуществляет и способна осуществлять пророческое служение, в первую очередь оценивая все то, что происходит с человеческой цивилизацией", - заключил он.
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Конференция будет проходить 16 и 17 сентября. Организаторами и партнерами форума выступили Синодальная библейско-богословская комиссия РПЦ, Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, а также Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия. В конференции также участвует клир канонической Украинской православной церкви и поместных православных церквей. Целью собрания станет создание дискуссионной площадки для богословского обсуждения таких вопросов церковного устройства, как первенство в ней, соборность, порядок дарования автокефалии.
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