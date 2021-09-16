https://ru.sputnik.md/20210916/pervaya-pobeda-i-pervye-goly-sherifa-v-lige-chempionov---kak-eto-bylo-44784181.html

Первая победа и первые голы "Шерифа" в Лиге чемпионов - как это было

Первая победа и первые голы "Шерифа" в Лиге чемпионов - как это было

В первом в своей истории матче группового этапа Лиги чемпионов тираспольский "Шериф" уверенно обыграл один из сильнейших клубов украинского чемпионата ... 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T10:40+0300

2021-09-16T10:40+0300

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футбол

фото

в молдове

тирасполь

фк "шериф"

спорт

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Напомним, тираспольский "Шериф" стал первым молдавским клубом, сумевшим пробиться в групповой этап престижнейшего европейского футбольного турнира.Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов “Шериф” проведет на выезде 28 сентября и сыграет против мадридского “Реала”.

тирасполь

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2021

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