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Первая победа и первые голы "Шерифа" в Лиге чемпионов - как это было
Первая победа и первые голы "Шерифа" в Лиге чемпионов - как это было
В первом в своей истории матче группового этапа Лиги чемпионов тираспольский "Шериф" уверенно обыграл один из сильнейших клубов украинского чемпионата ... 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T10:40+0300
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футбол
фото
в молдове
тирасполь
фк "шериф"
спорт
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Напомним, тираспольский "Шериф" стал первым молдавским клубом, сумевшим пробиться в групповой этап престижнейшего европейского футбольного турнира.Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов “Шериф” проведет на выезде 28 сентября и сыграет против мадридского “Реала”.
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Евгений Чебан
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футбол, фото, в молдове, тирасполь, фк "шериф", спорт

Первая победа и первые голы "Шерифа" в Лиге чемпионов - как это было

10:40 16.09.2021
146
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В первом в своей истории матче группового этапа Лиги чемпионов тираспольский "Шериф" уверенно обыграл один из сильнейших клубов украинского чемпионата - донецкий "Шахтер". Футболисты молдавского клуба в домашнем матче забили в ворота соперника два "сухих" мяча.
Напомним, тираспольский "Шериф" стал первым молдавским клубом, сумевшим пробиться в групповой этап престижнейшего европейского футбольного турнира.
Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов “Шериф” проведет на выезде 28 сентября и сыграет против мадридского “Реала”.
© Sputnik / Mihai Caraus

На матче в Тирасполе работала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином из Германии.

На матче в Тирасполе работала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином из Германии. - Sputnik Молдова
1/20
© Sputnik / Mihai Caraus

На матче в Тирасполе работала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином из Германии.

© Sputnik / Mihai Caraus

Главная арена спорткомплекса "Шериф" из-за санитарных ограничений была заполнена наполовину. На матч могли попасть не более 6,5 тысячи человек.

Главная арена спорткомплекса &quot;Шериф&quot; из-за санитарных ограничений была заполнена наполовину. На матч могли попасть не более 6,5 тысячи человек. - Sputnik Молдова
2/20
© Sputnik / Mihai Caraus

Главная арена спорткомплекса "Шериф" из-за санитарных ограничений была заполнена наполовину. На матч могли попасть не более 6,5 тысячи человек.

© Sputnik / Mihai Caraus

Игроки "Шерифа" перед матчем.

Игроки &quot;Шерифа&quot; перед матчем. - Sputnik Молдова
3/20
© Sputnik / Mihai Caraus

Игроки "Шерифа" перед матчем.

© Sputnik / Mihai Caraus

С первых минут "Шериф" не стал уступать инициативу сопернику.

С первых минут &quot;Шериф&quot; не стал уступать инициативу сопернику. - Sputnik Молдова
4/20
© Sputnik / Mihai Caraus

С первых минут "Шериф" не стал уступать инициативу сопернику.

© Sputnik / Mihai Caraus

Хозяева сразу дали понять, что увезти очки из Тирасполя "Шахтеру" так просто не удастся.

Хозяева сразу дали понять, что увезти очки из Тирасполя &quot;Шахтеру&quot; так просто не удастся. - Sputnik Молдова
5/20
© Sputnik / Mihai Caraus

Хозяева сразу дали понять, что увезти очки из Тирасполя "Шахтеру" так просто не удастся.

© Sputnik / Mihai Caraus

"Шериф" весь матч старался играть от обороны.

&quot;Шериф&quot; весь матч старался играть от обороны. - Sputnik Молдова
6/20
© Sputnik / Mihai Caraus

"Шериф" весь матч старался играть от обороны.

© Sputnik / Mihai Caraus

И использовать быстрые контратаки.

И использовать быстрые контратаки. - Sputnik Молдова
7/20
© Sputnik / Mihai Caraus

И использовать быстрые контратаки.

Одна из контратак завершилась результативно, уже на 17-й минуте матча. Адама Траоре после флангового навеса пробил под перекладину.

Одна из контратак завершилась результативно, уже на 17-й минуте матча. Адама Траоре после флангового навеса пробил под перекладину. - Sputnik Молдова
8/20

Одна из контратак завершилась результативно, уже на 17-й минуте матча. Адама Траоре после флангового навеса пробил под перекладину.

© Sputnik / Mihai Caraus

Скамейка запасных "Шерифа" празднует первый гол в Лиге чемпионов.

Скамейка запасных &quot;Шерифа&quot; празднует первый гол в Лиге чемпионов. - Sputnik Молдова
9/20
© Sputnik / Mihai Caraus

Скамейка запасных "Шерифа" празднует первый гол в Лиге чемпионов.

На стадионе, несмотря на заполняемость в 50%, хорошо ощущалась поддержка трибун.

На стадионе, несмотря на заполняемость в 50%, хорошо ощущалась поддержка трибун. - Sputnik Молдова
10/20

На стадионе, несмотря на заполняемость в 50%, хорошо ощущалась поддержка трибун.

© Sputnik / Mihai Caraus

В первом тайме у "Шерифа" было еще несколько хороших возможностей удвоить преимущество.

В первом тайме у &quot;Шерифа&quot; было еще несколько хороших возможностей удвоить преимущество. - Sputnik Молдова
11/20
© Sputnik / Mihai Caraus

В первом тайме у "Шерифа" было еще несколько хороших возможностей удвоить преимущество.

© Sputnik / Mihai Caraus

После перерыва "Шахтер" перешел к активному прессингу соперника.

После перерыва &quot;Шахтер&quot; перешел к активному прессингу соперника. - Sputnik Молдова
12/20
© Sputnik / Mihai Caraus

После перерыва "Шахтер" перешел к активному прессингу соперника.

© Sputnik / Mihai Caraus

За весь матч арбитр показал только одну желтую карточку. За срыв атаки соперника ее получил защитник "Шерифа" Густаво Дуланто.

За весь матч арбитр показал только одну желтую карточку. За срыв атаки соперника ее получил защитник &quot;Шерифа&quot; Густаво Дуланто. - Sputnik Молдова
13/20
© Sputnik / Mihai Caraus

За весь матч арбитр показал только одну желтую карточку. За срыв атаки соперника ее получил защитник "Шерифа" Густаво Дуланто.

© Sputnik / Mihai Caraus

Димитриос Коловос на поле стадиона "Шериф".

Димитриос Коловос на поле стадиона &quot;Шериф&quot;. - Sputnik Молдова
14/20
© Sputnik / Mihai Caraus

Димитриос Коловос на поле стадиона "Шериф".

© Sputnik / Mihai Caraus

Все попытки сравнять счет во втором тайме также не увенчались успехом для "Шахтера".

Все попытки сравнять счет во втором тайме также не увенчались успехом для &quot;Шахтера&quot;. - Sputnik Молдова
15/20
© Sputnik / Mihai Caraus

Все попытки сравнять счет во втором тайме также не увенчались успехом для "Шахтера".

© Sputnik / Mihai Caraus

Украинский клуб за весь матч подал 17 угловых.

Украинский клуб за весь матч подал 17 угловых. - Sputnik Молдова
16/20
© Sputnik / Mihai Caraus

Украинский клуб за весь матч подал 17 угловых.

Зато очередную быструю контратаку удалось довести до логичного завершения "Шерифу".

Зато очередную быструю контратаку удалось довести до логичного завершения &quot;Шерифу&quot;. - Sputnik Молдова
17/20

Зато очередную быструю контратаку удалось довести до логичного завершения "Шерифу".

© Sputnik / Mihai Caraus

После навеса с фланга Момо Янсане с близкого расстояния вколотил мяч в ворота.

После навеса с фланга Момо Янсане с близкого расстояния вколотил мяч в ворота. - Sputnik Молдова
18/20
© Sputnik / Mihai Caraus

После навеса с фланга Момо Янсане с близкого расстояния вколотил мяч в ворота.

Футболисты "Шерифа" празднуют второй гол в ворота донецкого "Шахтера"
Футболисты Шерифа празднуют второй гол в ворота донецкого Шахтера - Sputnik Молдова
19/20
Футболисты "Шерифа" празднуют второй гол в ворота донецкого "Шахтера"
© Sputnik / Mihai Caraus

Благодаря домашней победе "Шериф" занял первую строчку в группе D, обойдя по итогам первого раунда миланский "Интер" и мадридский "Реал".

Благодаря домашней победе &quot;Шериф&quot; занял первую строчку в группе D, обойдя по итогам первого раунда миланский &quot;Интер&quot; и мадридский &quot;Реал&quot;. - Sputnik Молдова
20/20
© Sputnik / Mihai Caraus

Благодаря домашней победе "Шериф" занял первую строчку в группе D, обойдя по итогам первого раунда миланский "Интер" и мадридский "Реал".

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