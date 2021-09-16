Первая победа и первые голы "Шерифа" в Лиге чемпионов - как это было
На матче в Тирасполе работала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином из Германии.
На матче в Тирасполе работала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином из Германии.
Главная арена спорткомплекса "Шериф" из-за санитарных ограничений была заполнена наполовину. На матч могли попасть не более 6,5 тысячи человек.
Главная арена спорткомплекса "Шериф" из-за санитарных ограничений была заполнена наполовину. На матч могли попасть не более 6,5 тысячи человек.
Игроки "Шерифа" перед матчем.
Игроки "Шерифа" перед матчем.
С первых минут "Шериф" не стал уступать инициативу сопернику.
С первых минут "Шериф" не стал уступать инициативу сопернику.
Хозяева сразу дали понять, что увезти очки из Тирасполя "Шахтеру" так просто не удастся.
Хозяева сразу дали понять, что увезти очки из Тирасполя "Шахтеру" так просто не удастся.
"Шериф" весь матч старался играть от обороны.
"Шериф" весь матч старался играть от обороны.
И использовать быстрые контратаки.
И использовать быстрые контратаки.
Одна из контратак завершилась результативно, уже на 17-й минуте матча. Адама Траоре после флангового навеса пробил под перекладину.
Одна из контратак завершилась результативно, уже на 17-й минуте матча. Адама Траоре после флангового навеса пробил под перекладину.
Скамейка запасных "Шерифа" празднует первый гол в Лиге чемпионов.
Скамейка запасных "Шерифа" празднует первый гол в Лиге чемпионов.
На стадионе, несмотря на заполняемость в 50%, хорошо ощущалась поддержка трибун.
На стадионе, несмотря на заполняемость в 50%, хорошо ощущалась поддержка трибун.
В первом тайме у "Шерифа" было еще несколько хороших возможностей удвоить преимущество.
В первом тайме у "Шерифа" было еще несколько хороших возможностей удвоить преимущество.
После перерыва "Шахтер" перешел к активному прессингу соперника.
После перерыва "Шахтер" перешел к активному прессингу соперника.
За весь матч арбитр показал только одну желтую карточку. За срыв атаки соперника ее получил защитник "Шерифа" Густаво Дуланто.
За весь матч арбитр показал только одну желтую карточку. За срыв атаки соперника ее получил защитник "Шерифа" Густаво Дуланто.
Димитриос Коловос на поле стадиона "Шериф".
Димитриос Коловос на поле стадиона "Шериф".
Все попытки сравнять счет во втором тайме также не увенчались успехом для "Шахтера".
Все попытки сравнять счет во втором тайме также не увенчались успехом для "Шахтера".
Украинский клуб за весь матч подал 17 угловых.
Украинский клуб за весь матч подал 17 угловых.
Зато очередную быструю контратаку удалось довести до логичного завершения "Шерифу".
Зато очередную быструю контратаку удалось довести до логичного завершения "Шерифу".
После навеса с фланга Момо Янсане с близкого расстояния вколотил мяч в ворота.
После навеса с фланга Момо Янсане с близкого расстояния вколотил мяч в ворота.
Благодаря домашней победе "Шериф" занял первую строчку в группе D, обойдя по итогам первого раунда миланский "Интер" и мадридский "Реал".
Благодаря домашней победе "Шериф" занял первую строчку в группе D, обойдя по итогам первого раунда миланский "Интер" и мадридский "Реал".