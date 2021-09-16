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Погодные рекорды Молдовы 16 сентября
Погодные рекорды Молдовы 16 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Самое холодное шестнадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в позапрошлом веке.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1891 году в этот день воздух прогрелся всего до +2,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1957 году. Тогда термометры показали +31,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Погодные рекорды Молдовы 16 сентября

00:01 16.09.2021
140
© Sputnik / Mihai CarausПарк
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Самое холодное шестнадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в позапрошлом веке.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1891 году в этот день воздух прогрелся всего до +2,5 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1957 году. Тогда термометры показали +31,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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