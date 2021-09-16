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Правительство будет назначать руководителей Налоговой и Таможенной служб
Правительство будет назначать руководителей Налоговой и Таможенной служб
Соответствующий проект был рассмотрен на заседании правительства. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T11:45+0300
2021-09-16T11:45+0300
правительство
таможенная служба
налоговая
общество
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КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Правительство дало положительную оценку законопроекту, который предусматривает изменение процедуры назначения директоров Государственной налоговой службы и Таможенной службы, а также необходимость отчитываться перед министром финансов. На данный момент руководителей этих ведомств назначает министр финансов.Изменение способа назначения и освобождения от должности глав упомянутых административных органов, как считают в правительстве, будет способствовать консолидации прямых функций, выполняемых правительством, с точки зрения экономической стабильности и управления государственными финансами.
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правительство, таможенная служба, налоговая

Правительство будет назначать руководителей Налоговой и Таможенной служб

11:45 16.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausПресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020 - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Соответствующий проект был рассмотрен на заседании правительства.
КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Правительство дало положительную оценку законопроекту, который предусматривает изменение процедуры назначения директоров Государственной налоговой службы и Таможенной службы, а также необходимость отчитываться перед министром финансов. На данный момент руководителей этих ведомств назначает министр финансов.

"Предлагаемые изменения направлены на достижение целей, предусмотренных программой работы правительства в налоговой и таможенной сфере", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Изменение способа назначения и освобождения от должности глав упомянутых административных органов, как считают в правительстве, будет способствовать консолидации прямых функций, выполняемых правительством, с точки зрения экономической стабильности и управления государственными финансами.
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