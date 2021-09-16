https://ru.sputnik.md/20210916/pravitelstvo-budet-naznachat-rukovoditeley-nalogovoy-i-tamozhennoy-sluzhb-44791230.html

Правительство будет назначать руководителей Налоговой и Таможенной служб

Правительство будет назначать руководителей Налоговой и Таможенной служб

Соответствующий проект был рассмотрен на заседании правительства. 16.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-16T11:45+0300

2021-09-16T11:45+0300

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правительство

таможенная служба

налоговая

общество

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КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Правительство дало положительную оценку законопроекту, который предусматривает изменение процедуры назначения директоров Государственной налоговой службы и Таможенной службы, а также необходимость отчитываться перед министром финансов. На данный момент руководителей этих ведомств назначает министр финансов.Изменение способа назначения и освобождения от должности глав упомянутых административных органов, как считают в правительстве, будет способствовать консолидации прямых функций, выполняемых правительством, с точки зрения экономической стабильности и управления государственными финансами.

https://ru.sputnik.md/20210915/moldavskoe-pravitelstvo-kadrovye-perestanovki-44772474.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

правительство, таможенная служба, налоговая