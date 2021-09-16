https://ru.sputnik.md/20210916/pravitelstvo-budet-naznachat-rukovoditeley-nalogovoy-i-tamozhennoy-sluzhb-44791230.html
Правительство будет назначать руководителей Налоговой и Таможенной служб
Правительство будет назначать руководителей Налоговой и Таможенной служб
Соответствующий проект был рассмотрен на заседании правительства. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T11:45+0300
2021-09-16T11:45+0300
2021-09-16T11:45+0300
правительство
таможенная служба
налоговая
общество
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КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Правительство дало положительную оценку законопроекту, который предусматривает изменение процедуры назначения директоров Государственной налоговой службы и Таможенной службы, а также необходимость отчитываться перед министром финансов. На данный момент руководителей этих ведомств назначает министр финансов.Изменение способа назначения и освобождения от должности глав упомянутых административных органов, как считают в правительстве, будет способствовать консолидации прямых функций, выполняемых правительством, с точки зрения экономической стабильности и управления государственными финансами.
https://ru.sputnik.md/20210915/moldavskoe-pravitelstvo-kadrovye-perestanovki-44772474.html
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Евгений Чебан
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правительство, таможенная служба, налоговая
Правительство будет назначать руководителей Налоговой и Таможенной служб
Соответствующий проект был рассмотрен на заседании правительства.
КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Правительство дало положительную оценку законопроекту, который предусматривает изменение процедуры назначения директоров Государственной налоговой службы и Таможенной службы, а также необходимость отчитываться перед министром финансов. На данный момент руководителей этих ведомств назначает министр финансов.
"Предлагаемые изменения направлены на достижение целей, предусмотренных программой работы правительства в налоговой и таможенной сфере", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Изменение способа назначения и освобождения от должности глав упомянутых административных органов, как считают в правительстве, будет способствовать консолидации прямых функций, выполняемых правительством, с точки зрения экономической стабильности и управления государственными финансами.