https://ru.sputnik.md/20210916/problema-pridnestrovskie-nomera-missii-obse-kishinev-44807504.html

Проблему приднестровских номеров обсудили в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе

Проблему приднестровских номеров обсудили в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе

Проблему приднестровских номеров обсудили в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе

2021-09-16T19:37+0300

2021-09-16T19:37+0300

2021-09-16T19:37+0300

общество

приднестровье

украина

молдова

автотранспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2160/11/21601140_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_b738686256805c4adeef3ba2b8096404.jpg

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. В четверг, 16 сентября, в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе прошло заседание представителей по политическим вопросам, посвященное проблематике запрета на въезд на Украину автотранспорта с приднестровскими номерными знаками.Во встрече приняли участие представители экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства, а также посредников и наблюдателей.В ходе заседания была отмечена невозможность осуществления регулярных пассажирских маршрутов на Украину и транзита через эту страну приднестровскими компаниями, доставки из Украины товаров мелкогабаритными грузовыми транспортными средствами, а также использования приднестровских реанимобилей для срочного направления пациентов в лечебные учреждения Украины и Российской Федерации."Принимая во внимание продолжающийся диалог и признаваемый молдавской стороной объективный характер большинства проблем, заключающихся в невозможности регистрации в ПРТС грузопассажирского транспорта и реанимобилей, Виталий Игнатьев предложил молдавскому визави совместно обратиться к Украине о необходимости пересмотра своей позиции и аннулирования запретительных мер", - говорится на официальном интернет-ресурсе приднестровского МИД.Представители Молдовы, в свою очередь, отметили, что для людей и транспортных единиц на левом берегу, которые пересекают молдавско-украинскую границу, необходимо оперативное гуманитарное решение. "В этой связи молдавская сторона подчеркнула необходимость предоставления Тирасполем списков с необходимой подробной информацией о положении соответствующих транспортных единиц. Предоставленная информация будет тщательно изучена соответствующими органами Республики Молдова, в том числе по молдавско-украинским каналам двустороннего сотрудничества с организацией соответствующих оценок с целью поиска решений", - подчеркнули в правительстве Молдовы.Было решено, что взаимодействие на уровне основных переговорщиков и отраслевых экспертов в области автомобильного транспорта должно быть интенсифицировано и ориентировано на решение трудностей в интересах жителей с обоих берегов Днестра.Стороны условились провести следующее заседание в том же формате в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе 20 сентября.

https://ru.sputnik.md/20210906/kak-reshit-problemu-s-pridnestrovskimi-nomerami-44544777.html

https://ru.sputnik.md/20210906/avto-pridnestrvoskie-nomera-44523683.html

приднестровье

украина

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

приднестровье, украина, молдова, автотранспорт