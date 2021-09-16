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Путин: обстановка в зоне ответственности ОДКБ несет риски для стран региона
Путин: обстановка в зоне ответственности ОДКБ несет риски для стран региона
Путин рассказал о рисках для стран ОДКБ
2021-09-16T10:21+0300
2021-09-16T10:23+0300
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Обстановка в зоне ответственности ОДКБ не только не стабильная, но и несет риски для стран региона - об этом президент России Владимир Путин заявил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает РИА Новости.Он также заявил о необходимости координации усилий и сплоченности стран ОДКБ для обеспечения безопасности в связи с ситуацией в Афганистане.По словам президента, сразу после "мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов" (движение "Талибан"*) на внеочередном саммите ОДКБ лидеры обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране."Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств - членов ОДКБ", - сказал Путин.Российский лидер принимает участие во встрече в режиме видеоконференции, так как находится на самоизоляции.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210915/odkb-prinyala-zayavlenie-po-afganistanu-44756913.html
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в мире, россия, одкб

Путин: обстановка в зоне ответственности ОДКБ несет риски для стран региона

10:21 16.09.2021 (обновлено: 10:23 16.09.2021)
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© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин по видеосвязи принял участие в заседании лидеров ОДКБ
Президент РФ В. Путин по видеосвязи принял участие в заседании лидеров ОДКБ - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
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Президент России принимает участие в форуме стран ОДКБ в режиме видеоконференции.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Обстановка в зоне ответственности ОДКБ не только не стабильная, но и несет риски для стран региона - об этом президент России Владимир Путин заявил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает РИА Новости.

"Как уже отмечалось, обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только не стабильная, но и несет новые по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран", - отметил Путин.

Он также заявил о необходимости координации усилий и сплоченности стран ОДКБ для обеспечения безопасности в связи с ситуацией в Афганистане.
Боевик Талибана* с ружьем на бронетранспортере у аэропорта Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
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ОДКБ приняла заявление по Афганистану
Вчера, 14:15
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По словам президента, сразу после "мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов" (движение "Талибан"*) на внеочередном саммите ОДКБ лидеры обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране.
"Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств - членов ОДКБ", - сказал Путин.
Российский лидер принимает участие во встрече в режиме видеоконференции, так как находится на самоизоляции.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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