https://ru.sputnik.md/20210916/putin-obstanovka-v-zone-otvetstvennosti-odkb-neset-riski-dlya-stran-regiona-44788498.html

Путин: обстановка в зоне ответственности ОДКБ несет риски для стран региона

Путин: обстановка в зоне ответственности ОДКБ несет риски для стран региона

Путин рассказал о рисках для стран ОДКБ

2021-09-16T10:21+0300

2021-09-16T10:21+0300

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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Обстановка в зоне ответственности ОДКБ не только не стабильная, но и несет риски для стран региона - об этом президент России Владимир Путин заявил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает РИА Новости.Он также заявил о необходимости координации усилий и сплоченности стран ОДКБ для обеспечения безопасности в связи с ситуацией в Афганистане.По словам президента, сразу после "мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов" (движение "Талибан"*) на внеочередном саммите ОДКБ лидеры обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране."Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств - членов ОДКБ", - сказал Путин.Российский лидер принимает участие во встрече в режиме видеоконференции, так как находится на самоизоляции.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ru.sputnik.md/20210915/odkb-prinyala-zayavlenie-po-afganistanu-44756913.html

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