https://ru.sputnik.md/20210916/reyting-maya-sandu-neuchastie-peregovory-gaz-44808464.html

Ударит ли по рейтингу Майи Санду ее неучастие в переговорах по газу

Ударит ли по рейтингу Майи Санду ее неучастие в переговорах по газу

Эксперт на видео прокомментировал тактику Майи Санду в отношениях с Россией

2021-09-16T21:17+0300

2021-09-16T21:17+0300

2021-09-16T21:17+0300

радио

в молдове

газ

россия

переговоры

майя санду

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Молдова вошла в осень с массой проблем, требующих срочного решения. Прежде всего, это переговоры с российской стороной по продлению контракта на поставки в республику природного газа, а также формирование государтсвенного бюджета на 2022 год и многое другое. Что будет делать нынешняя молдавская власть с валом накопившихся проблем? Как будут развиваться отношения Молдовы с Россией? Как скажется на рейтинге Майи Санди самоустранение от переговоров с Россией по вопросу продления контракта на поставки газа в страну? Эти и другие вопросы обсудили с политическим аналитиком Александром Кузнецовым в эфире радиостудии Sputnik Молдова.Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров>>>Цена на российский газ для МолдовыКузнецов напомнил, что за последние годы молдавские политики "пришли к той идее, что цена на газ сопоставима с ценой нефти на мировых биржах, то есть цена может расти или снижаться". Однако, как обратил внимание эксперт, не надо забывать, что цена на российский природный газ формируется не только как рыночная. По мнению аналитика, этот вопрос можно обсуждать и лично с руководством РФ. С другой стороны, как подчеркнул эксперт, это создаст огромные финансовые потери, потому что "определенное количество денег Молдова должна будет оплатить России", а эти средства могли бы быть потрачены на другие сферы.Депутат: что будет с экспортом Молдовы в Россию и как изменится цена на газ>>>"На сегодняшний день за ресурсы имеет смысл бороться, вести переговоры, останавливаться и рассматривать... Ведь Молдова неавтономна в газовой сфере, несмотря на то, что была проложена, так скажем, новая газовая ветка Яссы-Унгены-Кишинев, которая не работает. Плюс неясно, как будет дальше развиваться продажа румынского газа Молдове, по какой цене, в каких объемах", – отметил Кузнецов.Кроме того, как обратил внимание собеседник, Молдова зависит и от ситуации на Украине.Что последует за ростом цены на природный газКузнецов считает, что за возможным ростом цены на природный газ последуют и другие подорожания. К примеру, как отметил эксперт, в такой ситуации неизбежно повышение цены на электроэнергию.Он напомнил, что природный газ используется для выработки электричества на Кучурганской ГЭС, откуда республика закупает порядка 90% электроэнергии."Если газ подорожает, то повысятся цены и на электричество", – добавил собеседник.Позиция властейПо словам президента Молдовы Майи Санду, цена на природный газ для страны будет определена в результате переговоров, которые ведет "Молдовагаз" с российским поставщиком, а представители правительства страны не будут в них участвовать.Хоть закон и не запрещает кабмину быть частью переговорного процесса, правительство не станет вмешиваться, ожидая договоренностей, которых достигнет "Молдовагаз"."Закон гласит, что "Молдовагаз" является учреждением, ответственным за проведение подобных переговоров... Есть рыночная стоимость и есть установленная формула (расчета цены на газ – ред.), поэтому стоимость в конечном итоге будет зависеть от общемировых цен", – заявила Санду в эфире одного из коммерческих телеканалов.Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы>>>В правительстве следят за изменением цены на газ на международном рынке. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну по на пресс-подходе после заседания правительства 15 сентября."Основные игроки – это компании, которые задействованы в этом процессе. Речь идет, в частности, о компаниях "Молдовагаз" и "Газпром". В то же время сообщаем, что министерство, которое я представляю, и я лично ведем постоянные дискуссии с руководством "Молдовагаза". Даже сегодня у меня состоялась беседа с директором этой компании, чтобы установить, какие дальнейшие шаги предпринимать и как будет проходить период до подписания/продления контракта о поставках газа", – сказал Спыну.Природный газ подорожает: как это скажется на Молдове>>>По его словам, в правительстве внимательно следят за тем, что происходит и ведут дискуссии с молдавской компанией, а она компания – с "Газпромом".Он обратил внимание на то, что в случае с Молдовой используется другой механизм установления цены, который отличается от того, что происходит на международных биржах.Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года. Совет директоров компании "Молдовагаз" намерен продлить его еще на три года.

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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