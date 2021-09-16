https://ru.sputnik.md/20210916/rossia-pervyy-mir-tsentr-izucheniye-postkovidnii-sindrom-44802011.html
В России открылся первый в мире центр изучения постковидного синдрома
В России открылся первый в мире центр изучения постковидного синдрома
Центр также будет заниматься исследованием аутоиммунных заболеваний. 16.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-16T17:13+0300
2021-09-16T17:13+0300
2021-09-16T17:13+0300
коронавирус
санкт-петербург
синдромы
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КИШИНЕВ, 16сен - Sputnik. На базе клиники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) открылся Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий коронавируса, передает РИА Новости.Новый центр объединит ученых и врачей СПбГУ (клиники имени Пирогова, а также медицинского факультета, института трансляционной биомедицины и лаборатории мозаики аутоиммунитета), а также специалистов Ариэльского университета (Израиль) и Центра аутоиммунных заболеваний П. Заблудовича при университете Тель-Авива.Как отметил руководитель лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, глава израильского Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича, президент университета Ариэля и академик Национальной академии наук и искусств Израиля Иегуда Шенфельд, аутоиммунные заболевания есть у 20% населения земного шара. При этом коронавирус рассматривается как новый фактор их возникновения."Мы выяснили, что COVID-19 способствует развитию по меньшей мере 18 аутоиммунных заболеваний. Другой фактор их возникновения - состояние после перенесенной коронавирусной инфекции, постковидный синдром, который также является аутоиммунным", - сказал Шенфельд, слова которого приводятся в сообщении СПбГУ.Первый проректор вуза Елена Чернова выразила уверенность в том, что результаты исследований, проведенных в лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, получат практическое воплощение в новом центре, что позволит решить задачу по снижению риска возникновения осложнений после коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20210914/britania-busternaea-vaktsinatsia-polovina-doza-moderna-44743050.html
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санкт-петербург, синдромы
В России открылся первый в мире центр изучения постковидного синдрома
Центр также будет заниматься исследованием аутоиммунных заболеваний.
КИШИНЕВ, 16сен - Sputnik.
На базе клиники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) открылся Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий коронавируса, передает РИА Новости
.
"Первый в мире Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий новой коронавирусной инфекции начинает работу на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ", - говорится в сообщении.
Новый центр объединит ученых и врачей СПбГУ (клиники имени Пирогова, а также медицинского факультета, института трансляционной биомедицины и лаборатории мозаики аутоиммунитета), а также специалистов Ариэльского университета (Израиль) и Центра аутоиммунных заболеваний П. Заблудовича при университете Тель-Авива.
Как отметил руководитель лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, глава израильского Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича, президент университета Ариэля и академик Национальной академии наук и искусств Израиля Иегуда Шенфельд, аутоиммунные заболевания есть у 20% населения земного шара. При этом коронавирус рассматривается как новый фактор их возникновения.
"Мы выяснили, что COVID-19 способствует развитию по меньшей мере 18 аутоиммунных заболеваний. Другой фактор их возникновения - состояние после перенесенной коронавирусной инфекции, постковидный синдром, который также является аутоиммунным", - сказал Шенфельд, слова которого приводятся в сообщении СПбГУ.
Первый проректор вуза Елена Чернова выразила уверенность в том, что результаты исследований, проведенных в лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, получат практическое воплощение в новом центре, что позволит решить задачу по снижению риска возникновения осложнений после коронавируса.