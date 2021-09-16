https://ru.sputnik.md/20210916/rossiyu-nazvali-ssha-krupneyshey-voennoy-ugrozoy-blizhayshee-desyatiletie-44786563.html
Россию в США назвали крупнейшей военной угрозой в ближайшее десятилетие
Россию в США назвали крупнейшей военной угрозой в ближайшее десятилетие
Россию назвали в США крупнейшей военной угрозой в ближайшее десятилетие
2021-09-16T09:25+0300
2021-09-16T09:25+0300
2021-09-16T09:25+0300
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КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой НАТО, заявила на слушаниях в конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе, пишет РИА Новости.По ее словам, с 2014 года, когда разразился кризис на Украине, Североатлантический альянс многого добился в плане укрепления возможностей противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать."Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, — идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках", — сказала Смит.Она также пообещала в случае своего утверждения работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для США последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода "Северный поток — 2". Кандидат на дипломатическую должность назвала его "плохой сделкой" и "геополитическим проектом", который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины.Смит также добавила, что продолжит ставить "непростые вопросы" перед Турцией и убеждать ее в недопустимости покупки в России систем ПВО С-400.
https://ru.sputnik.md/20210708/glavnyy-itog-sea-breeze-2021-35420474.html
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в мире, сша, оборона, безопасность
Россию в США назвали крупнейшей военной угрозой в ближайшее десятилетие
Заявление сделал кандидат в послы США при НАТО.
КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik.
Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой НАТО, заявила на слушаниях в конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе, пишет РИА Новости
.
"Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия", — заявила Смит.
По ее словам, с 2014 года, когда разразился кризис на Украине, Североатлантический альянс многого добился в плане укрепления возможностей противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать.
"Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, — идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках", — сказала Смит.
Она также пообещала в случае своего утверждения работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для США последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода "Северный поток — 2". Кандидат на дипломатическую должность назвала его "плохой сделкой" и "геополитическим проектом", который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины.
Смит также добавила, что продолжит ставить "непростые вопросы" перед Турцией и убеждать ее в недопустимости покупки в России систем ПВО С-400.